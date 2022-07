EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La semana pasada y que la que esta terminando, fue vasta en ceremonias de graduaciones en diferentes planteles educativos de Soto la Marina…El alcalde, Dr. LUIS ANTONIO MEDINA JASSO fue invitado a participar como padrino en gran número de escuelas de la zona urbana y otras de la parte rural…El joven alcalde ha cumplido a la medida del presupuesto con diferentes instituciones educativas al aportar con diferentes apoyos de infraestructura y esto se lo agradecieron en las escuelas a las que acudió a sus ceremonias de fin de cursos…El alcalde le ha estado invirtiendo al tema del agua en algunos ejidos con recursos propios de la administración a su cargo…Por otra parte, nos comentó la titular del CREDE local MARISSA CEPEDA RODRÍGUEZ que este lunes inicia el periodo vacacional para el personal y alumnos de educación de Soto la Marina para regresar a clases hasta el 29 del próximo mes de agosto…Habían pasado ya dos ciclos escolares en los que por culpa del COVID no se habían realizado ceremonias de fin de cursos y ahora se volvieron a reanudar en Soto la Marina, pero con todas las medidas preventivas marcadas por el sector salud…El Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES fungió como tutor de uno de los grupos que terminaron su educación secundaria en la Técnica 12 el pasado miércoles…El Profr. JOAQUIN CASTILLO GARCIA cumplió años el pasado 3 de julio por lo que fue muy felicitado por su familia y sus muchísimas amistades…Bueno y qué razón me pueden dar del líder de la CNC local MARIO CRUZ OCHOA…Tiene largos días que no se sabe nada de él…Pues a ver si en la próxima comalada de funcionarios estatales el líder del Verde en Tamaulipas MANUEL MUÑOZ CANO se acuerda del dirigente local TOÑO HINOJOSA ARELLANO, quien se puso la camiseta del partido y se subió al proyecto político del Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA en la pasada campaña a todo lo que da…Hablando de gente que se la partió a favor de AMERICO déjeme decirle que el Profr. HUGO ROJO RAMOS fue el padrino de los alumnos del preescolar y la primaria del Ejido 8 de Mayo…La competencia comercial entre las dos tiendas más grandes de Soto la Marina como lo son Su Bodega y Mi Bodega Aurrera ha generado en que algunos productos de la canasta básica estén presentando alguna disminución en los precios al público…La competencia siempre será buena para el consumidor…Salieron de vacaciones en la presidencia municipal a partir de este viernes ya que gozarán de un par de semanas de asueto a excepción de unas tres o cuatro dependencias que por sus características no pueden cerrar, de acuerdo a lo que nos comentó el Secretario del Ayuntamiento J. ANTONIO SILVA MENDIOLA…Un saludo para el Profr. RAUL RAMIREZ MIRELES quien es de los muy pocos priistas que se han quedado dentro del partido de sus orígenes…Al igual que el ex alcalde MIRO GÓMEZ jugaron por el tricolor hasta todavía la pasada campaña estatal…CHON y CARMELO JILOTE son un par de hermanos que ya forman parte del anecdotario popular de Soto la Marina…Quien no los conoce hagan de cuenta que no es de nuestro municipio…Con formas diferentes entre sí en la manera de convivir y tratar a los demás…Pero muy parecidos en cuanto a la sangre liviana de la que son dueños…Llegaron hace muchos años del centro del país para echar raíces por siempre en este nuestro suelo marsoteño, en donde formaron sus respectivas descendencias…En otro orden de cosas, el pariente ENWAR GARZA me comentó en días pasados que tras la partida del estimado amigo VICTOR LONA la unión de la familia musical de nuestro municipio tiene que seguir e imperar en todos los sentidos…Se tiene que seguir trabajando en cuanto tiene que ver con la unión de la comunidad filarmónica local me comentó…La próxima semana se estará llevando a cabo la entrega de más paquetes de apoyo como tinacos rotoplas por parte del alcalde LUIS ANTONIO MEDINA de acuerdo a lo que me comentó el director de SEBIEN local LUIS ACOSTA MENDIOLA…Estos tinacos son de subsidio y se hacen llegar de manera coordinada con la asociación Mariana Trinitaria…De las oficinas del PRI aquí en Soto la Marina no quedan ni siquiera los rótulos…Triste la historia de un instituto político cuando cae en desgracia…Nadie quiere tomar el mando de esta que fuera la franquicia más importante en nuestro país en al menos 70 años de vida política…Cambiando de frecuencia, vaya que es un verdadero infierno para todos los usuarios de la CFE que se dejaron instalar los llamados medidores “digitales”…Fallan cada que se les viene la regalada gana…Ante el más mínimo trueno o relámpago dejan de brindar su servicio…Han dejado más hogares sin luz en menos tiempo del que tienen los medidores viejitos…Un fraude total…Y la paraestatal?…Indiferentes sus empleados, como siempre…El escenario estatal como que de pronto entró en un Stand Bay…No se escucha nada, respecto al futuro gabinete de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Como que de pronto deja de ser tema…O a lo mejor por la lejanía del tiempo, en el que el próximo gobernador habrá de tomar protesta…Faltan dos meses y medio para que el gobernador CABEZA DE VACA deje el poder estatal, con todo lo que esto implica…CABEZA DE VACA es un elemento echado para adelante…Ni en sus peores rachas políticas es de los que agacha la cabeza ante el de enfrente…Puede ser bueno, dicen algunos…Como también le perjudica su carácter frontal, alegan otros…Por cierto los diferentes grupos azules de Soto la Marina en que equipo estatal irán a jugar, una vez que el Cabecismo salga del palacio de gobierno de Tamaulipas?…Los CASTRO seguirán en el equipo del gobernador o con el cuadro del TRUKO vía VICENTE VERASTEGUI OSTOS?…JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ con que corriente tamaulipeca irá a participar?…El ex alcalde ABEL GÁMEZ ya sabemos que seguirá siendo Cabecista…Lo cierto es que la derrota azul en el estado al fin de las cosas, fue por así decirlo, muy decente…Digo esto, si tomamos en cuenta que al inicio de las campañas AMERICO le sacaba 20 puntos de ventaja al TRUKO…El pasado cinco de junio la diferencia fue apenas de 5 puntos porcentuales…En terrenos locales con todo y que falta mucho tiempo para el próximo agarrón municipal ya no tardan en escucharse algunos nombres de ciuadanos que están dispuestos a “sacrificarse” por el pueblo en el 2024…Una cosa es segura, no todos los que hoy juegan por determinados partidos, van a seguir por fuerza participando dentro de las mismas franquicias…El proceso electoral municipal que en su momento se estará desarrollando va a traer como resultado una torre de babel política y es que los nuevos romances políticos serán la comidilla del día…Así que desde ahora les digo, por favor no juren lealtad absoluta a ningún partido…Pues se les puede caer tal juramento…Quizás llegado el momento el alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO decida ir a una nueva elección…Porque no?…Tiene un fuerte y sólido equipo político que lo respalda…Está trabajando bien la obra pública y el apoyo a la comunidad en diferentes rubros…Pero igual como les decía al principio de esta colaboración, puede ser prematuro entablar tan delicado tema y es que el presidente municipal no tiene ni siquiera el primer año al frente de la comuna…Don DANIEL RIVERA puede ser una persona humilde y todo lo que ustedes quieran, pero ha sido muy congruente en su participación política y es que desde que se afilió al PAN le ha sido fiel a ese partido, por el que ha votado desde hace un buen de tiempo…Otro panista de pura cepa lo es AUDELIO URBINA CONDE…Su lealtad hacia el PAN ha estado y sigue estando fuera de toda duda…AUDELIO ha visto con sus propios ojos el ir y venir de elementos de su partido y él ahí sigue, leal a Acción Nacional…No se le puede ligar a AUDELIO con determinado grupo o corriente interna azul…Él es más que nada, un panista de convicción…Por cierto en el territorio rural de Soto la Marina la marca MORENA está muy fuerte…Demasiado, diría un servidor…Los programas de la federación han generado en una increíble aceptación hacia el presidente AMLO y esto se traslada de manera automática al sentimiento político de la gente…Demasiado difícil que a corto tiempo otro partido le pueda competir el voto rural a la marca guinda…Por cierto el promotor deportivo de este municipio FERNANDO ORTEGA BALBOA anda jugando en lo político con la franquicia Morenista…Juega políticamente dentro del equipo de JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES…El ex presidente municipal MIRO GOMEZ tuvo a bien apoyar al CBTA de esta localidad con un becerro que fue rifado, para que de esta manera contaran con recursos adicionales para la graduación de los alumnos que hoy viernes egresaron de este prestigiado plantel de educación media superior de nuestra localidad…Bien por MIRO…De la zona sur de Tamaulipas me reportan que el estimado amigo JULIO CÉSAR BARRIENTOS tiene serias posibilidades de amarrar un buen cargo en el próximo gobierno estatal de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Tiene JULIO CÉSAR una excelente hoja de servicios políticos y profesionales, por lo que estos rumores que lo ubican dentro del próximo gobierno de Tamaulipas, pueden ser de lo más fiables…A todo esto le podemos agregar que trabajó a todo lo que da apoyando al proyecto Americanista…Don ALEJANDRO ZÚÑIGA y su esposa Sra. IMELDA PAVON VALDEZ participaron como padrinos de la generación de alumnos del Jardín de Niños “Lázaro Cárdenas” del Río…Don ALEJANDRO no requiere de que sean tiempos de política para apoyar a buenas causas dentro de la sociedad…Lo hemos visto apoyando gente en la más absoluta discreción…Es más, en la mayor parte de las ocasiones ni quiere que se sepa lo de su apoyo a personas necesitadas…Que también le apasiona participar en la política, es igual de cierto…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…