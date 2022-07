Impugnan Morena y Santiago Nieto ante la SCJN actos ilícitos del PRIAN en el Congreso de Tamaulipas

Ciudad Victoria Tam.- La bancada morenista del Congreso del Tamaulipas, acompañados de Santiago Nieto Castillo, presentó diversos medios de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para revocar una serie de actos inconstitucionales e ilegales, cometidos por los legisladores del PRIAN, como las iniciativas que al “vapor” fueron aprobadas para la creación de una “Súper” Fiscalía y la privatización de las “Comapas”, entre otras.

Este viernes en conferencia de prensa, la coordinadora de los diputados de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, habló de la asistencia de los legisladores morenistas a la SCJN, a donde acudieron junto con Nieto Castillo, para sentar un precedente en el máximo Tribunal Constitucional del país y pedir se haga respetar la voluntad y derechos del pueblo de Tamaulipas.





Recordó que, de manera sistemática, los legisladores panistas, violaron el reglamento interno del Congreso tamaulipeco, como si este, fuera una extensión más de lo que ellos creen que les pertenece; “para seguir ofendiendo y burlándose del pueblo de Tamaulipas”.



De las acciones, que lleva a cabo Morena para contrarrestar los ilícitos de los “prianistas”, explicó que primero se presentó un recurso de defensa de derechos político electorales, el cual fue promovido por los Diputados Humberto Prieto, Casandra de los Santos, Gabriela Regalado Fuentes y Marco Antonio Gallegos Galván, en razón de que se les negó el acceso a ejercer su cargo en la Diputación Permanente.



“Recordemos que la elección de la Diputación Permanente, se realizó en dos ocasiones, en las cuales empatamos con 18 votos cada propuesta. Al efecto, la ley interna del Congreso, establece que cuando no sea posible designar al referido órgano, la Mesa Directiva del Periodo que concluye, estará a cargo de la Diputación Permanente, por lo que se realizó tal declaratoria. De manera completamente ilegal, horas después, el GP-PAN presentó una nueva propuesta para elegir una nueva Diputación Permanente, y la sometió a votación, violando lo que ya se había aprobado”, mencionó Úrsula Patricia Salazar.



Aunado a esto, la bancada de Morena, presentó ante la Fiscalía General de Justicia del Estado una denuncia en contra de la diputada Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, y del diputado, Félix Fernando García Aguiar, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, y por violentar de manera reiterada y sistemática, las disposiciones que rigen la organización y funcionamiento internos del Congreso, al nombrar de manera ilegal, una Diputación Permanente y prorrogar una sesión sin los requisitos de ley.



“De igual manera, se presentó un recurso de defensa de derechos político-electorales, promovido por Úrsula Patricia Salazar Mojica, como Coordinadora del grupo parlamentario de Morena y por el diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez, representante de Movimiento Ciudadano, toda vez de que se nos negó el acceso a ejercer nuestro cargo, como integrantes de la Junta de Coordinación Política, esto porque no se nos convocó a reunión de la misma, para acordar la prórroga de la sesión, esto por haber pasado las 5 horas que establece la ley”, abundó.



Además, el Gobernador electo, Doctor Américo Villarreal Anaya presentó un recurso de defensa de derechos político-electorales, en contra del Congreso del Estado, por la expedición del Decreto, que transfiere funciones en materia de seguridad, a la Fiscalía General del Estado y en contra del Gobernador del Estado, por la promulgación y publicación de un Decreto inconstitucional.



Finalmente, Salazar Mojica refrendó el compromiso de la bancada morenista de “seguir defendiendo en los tribunales lo que legalmente ganamos en las urnas y lo que estos criminales prianistas nos quieren arrebatar; Tamaulipas nos pertenece a todos, no a unos cuantos, ni a una minoría rapaz que solo ve a esta tierra como un botín para enriquecerse ilícitamente, como lo han hecho en estos cinco años; las tamaulipecas y los tamaulipecos no nos merecemos el trato que esta gente nos da, que por medio de argucias legaloides quieran torcer la voluntad de la mayoría; aquí seguiremos listos y dispuestos con la frente en alto, para poner un alto a este régimen que obsesivamente pretende perpetuarse en el poder. Queremos que la legalidad y la voluntad del pueblo de se convierta en una costumbre digna para el pueblo de Tamaulipas”.