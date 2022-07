Por: Raúl Terrazas Barraza

Diputados, impugnaciones sin sentido

Las y los Diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, en el Congreso de Tamaulipas se fueron con su ruido a otros lares.

Resulta que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar inconformidades sobre el proceder de sus compañeros de curul, pero, del PAN e virtud de que, desde su perspectiva abusaron del poder que tienen al ser la mayoría en la Legislatura 65.

Obvio, como ellos no pueden hacer nada para frenar a los panistas, acuden y acuden a muchas partes, sin que logren frenar a quienes les arrebataron la titularidad de la Junta de Coordinación Política y en la cual despacha el Diputado por Nuevo Laredo, Félix García Aguiar, porque en un descuido que se dieron los regeneracionistas como consecuencia de las fricciones ente ellos, se quedaron si la codiciada posición.

Ahora la Legisladora local Úrsula Salazar Mojica, cree que con el respaldo del fantasma del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera y porque los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia deben de atenderlos porque son del PMRN, que es el partido de su pariente el presidente de la República, Don Andrés López Obrador.

Quizá debieron de ser más prudentes y no salir del perímetro de Tamaulipas a exhibir su pobreza legislativa y mucho menos a dar cuenta a los ocupados ministros, si es que llegan a tomar el caso de su falta de praxis legislativa y la actuación llena de ambición que tenían cuando llegaron al Congreso del Estado porque ganaron curules en las urnas o bien porque se las asignaron por la vía plurinominal.

Tan sencillo es que aguarden dos meses y medio para, tiempo en el cual se dará el cambio de Gobernador y a lo mejor para entonces el escenario cambia de manera radical y en menos que canta un gallo ya están de nuevo en la Junta de Coordinación Política y se dedican a echar abajo los Decretaros y Acuerdos que los panistas hayan aprobado.

Además, sería actuar de la misma forma en que lo hicieron los panistas con los Decretos que ellos aprobaron cuando estaban en la Junta de Coordinación y tenían en su poder la mesa directiva del Congreso del Estado.

La lógica y debido a que, infinidad de casos están pendientes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ni siquiera muchos logran meterse a la agenda de Plenos, precisa que la impugnación de las y los Diputados regeneracionistas no procederá, es más, desde ya puede decirse que lo desecharán por falta de argumentos y desde las secretaría de las Salas de los Magistrados les dirán que son asuntos de orden local que deben de resolverse en la entidad.

El inminente fracaso no pesará, porque tanto Salazar Mojica y sus compañeros, Armando Zertuche Zuani, Magaly Deándar Robinson, Marco Antonio Gallegos y Juan Vital Román Martínez, que fueron a la capital del país para mostrar que los panistas les hicieron desatinar y están en modo molestas máximo, por eso buscan que la justicia Federal mute y en un evento sin precedentes conviertan sus acciones en justicia legislativa.

Ya saben las y los diputados del PMRN, que tienen el respaldo de Gobernador Electo, doctor Américo Villarreal Anaya, pese a que, la situación por la que atraviesan en el Poder Legislativo es solo su culpa, porque se pelearon entre sí, acción que motivó que algunas de sus compañeras decidieran pasarse al PAN y con ello, en un abrir y cerrar de ojos se quedaron sin la mayoría para tener el control.

Sin tener que ir demasiado lejos, el gran culpable andaba allí mismo, Armando Zertuche Zuani, quien es Diputado local plurinominal de Reynosa.

Algo semejante a la respuesta que obtengan de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será la de la Fiscalía General de Justicia de la entidad ante la cual también llevaron sus inconformidades y no resolverá, porque entre las observaciones que traen es que las y los diputados del PAN le dieron muchos poderes a esa instancia investigadora y ellos quieren quitárselos a como de lugar.

Hasta donde se sabe, el espíritu o la presencia física del licenciado Santiago Nieto, no amedrenta a los magistrados ni a los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que, debe quedar claro que la presentación de la impugnación llegó a la oficialía de partes de la Institución y de ninguna manera al despacho del presidente de o de algún Magistrado, porque ellos no están para atender a diputados que ganaron la elección local del año pasado, pero perdieron el control político de aquello que ganaron.

Allí ente las y los legisladores del PMRN, hay varios que ya fueron Diputados locales en otra ocasión y aunque no lo digan y traten de fingir, se avergüenzan del nivel que trae la Legislatura 65, lástima que es pueblo al que tanto se refiere en sus intervenciones la Diputada Salazar Mojica no levante la voz para exigirles que se pongan a trabajar en cosas positivas y no a generar pleitos que no conducen a nada, porque hasta el momento, los panistas de García Aguiar llevan mano.