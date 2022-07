EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el pasado lunes tuvimos la oportunidad los medios de comunicación de Soto la Marina de poder entrar y transmitir la sesión del cabildo local…Ya lo dice de manera muy clara la ley de que podemos entrar y de hecho cualquier ciudadano lo puede hacer a esas sesiones…Pero tampoco, nadie nos había antes invitado…Agradezco en lo personal la invitación que se nos hiciera llegar a El Redactor de manera particular por parte de la Lic. DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN regidora por el PT…Fue podemos así decirlo, una sesión en la que se plantearon algunos temas e inquietudes de los representantes populares ante el cabildo local en donde tanto el alcalde TOÑO MEDINA como el Secretario del Ayuntamiento TOÑO SILVA, así como la Sindico MARBELLA ARELLANO y el regidor ENRIQUE LINARES tuvieron algunas intervenciones ante algunos planteamientos por parte de la Lic. DIANA, entre otros…El alcalde presentó algunas propuestas para rectificar algunos puntos del tema de egresos como la compra de un camión para la basura del Poblado La Pesca entre otros, mismos que fueron aprobadas por unanimidad…Se vio un cabildo muy activo…De propuestas….En algún momento se pudo sentir cierta tensión, por las diferencias mostradas entre algunos de ellos…Pero nada del otro mundo…Al final las propuestas del alcalde fueron aprobadas por todos…En otro orden de ideas, cumplió años el ex alcalde NEY TAVARES el pasado miércoles, por lo que recibió muchas felicidades por parte de su esposa CLAUDIA DE TAVARES y sus familiares más cercanos y por supuesto también de todas sus amistades…NEY está en una etapa de stop después de su destacada participación en la campaña del ahora gobernador electo AMERICO VILLARREAL ANAYA en su calidad de Coordinador de la Estructura Electoral en ocho municipios de Tamaulipas…Casi nada!…El pasado miércoles despedimos a mi buen amigo VICTOR LONA MUÑIZ en el panteón de esta localidad…Venía padeciendo una grave enfermedad desde hace un buen tiempo…Hicimos acto de presencia para despedir de este plano terrenal a un ser humano extremadamente bueno…Sincero en la amistad…Congruente entre lo que decía y practicaba…Los filarmónicos esos compañeros que tanto quiso, los que pudieron ahí estuvieron despidiendo a su gran amigo y compañero…Algunos que fueron sus compañeros de trabajo en la SCT de igual manera hicieron acto de presencia…También algunos de quienes forman parte de la Unión de Comerciantes en Pequeño lo fueron a despedir…VICTOR LONA MUÑIZ que en paz descanse!…Quiénes irán a ser los próximos funcionarios estatales en Soto la Marina?…Depende del trabajo que hayan realizado cada uno de los que se involucraron en la campaña del Dr. AMÉRICO VILLARREAL ANAYA en suelo marinense…Peeeero de igual manera depende también de las amarraderas o padrinos que tengan ante AMÉRICO o bien ante quienes forman parte de su cuadro chico…Se espera que para antes de finalizar el presente 2022 ya estén al frente de los cargos estatales todos los nuevos responsables…Hagan sus apuestas!…Lo que también es cierto es que elementos como la regidora DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN pueden aspirar a seguir participando dentro de la arena política municipal…Necesidad de un peso no la tiene como ya lo comenté en ediciones anteriores…Pero lo que sí tiene y de sobra, pues se le notan, son las ganas de contribuir al desarrollo de nuestro pueblo…Desde el cabildo local en su calidad de regidora se ha encargado de demostrar ante propios y extraños estas ganas de servir a la comunidad, que les estoy comentando…En la reciente campaña estatal por la gubernatura se le pudo ver muy activa en la promoción a favor del ahora gobernador electo AMERICO VILLARREAL ANAYA y un punto que se tiene que resaltar a todas luces es el apoyo que tiene de parte de su esposo, el exitoso empresario HÉCTOR ABEL JIMÉNEZ SALINAS…Y claro que desde antes de ser parte del cabildo local ya la Lic. DIANA en equipo con su esposo ABEL JIMÉNEZ se han distinguido por su aporte a la comunidad local por medio de la generación de decenas de empleos en sus negocios…Me dio mucho gusto saludar en días pasados, el miércoles, para ser más precisos a un muy destacado marsoteño como lo es el Profr. JESÚS GALVÁN MENDEZ…Estaba él platicando con su también exitosa hermana la maestra BLANCA ROSA DE LEÓN MÉNDEZ en su oficina del CATET Soto la Marina…Ya jubilado el Profr. JESÚS GALVÁN MÉNDEZ se pasa buena parte de su tiempo aquí en este su municipio natal…Fue líder estatal del Sindicato de Maestros en Querétaro y de igual manera fungió como diputado local del 2012 al 2015 en el congreso de aquel estado del centro del país…Estos entre otros cargos que a lo largo de su desempeño profesional ha sabido desempeñar de manera exitosa…Por todo esto es que les comento que el Profr. JESÚS GALVÁN MÉNDEZ tiene que ser considerado como uno de los hijos de Soto la Marina más destacados y que por ello merece todos nuestros respetos y el más pleno reconocimiento, al poner muy en alto el nombre de nuestro municipio…El Gerente de la COMAPA en el municipio IVAN PEÑA BARRIENTOS ha tomado pero muy en serio su delicada responsabilidad…Les comento esto porque es común que le pregunte a los usuarios sobre la calidad del servicio que reciben en sus tomas domiciliarias…Esto nos habla de sus deseos de trabajar bien y realizar su función de lo mejor…Está bien que en su calidad de Gerente de la COMAPA no se la pase encerrado en su oficina y que salga a territorio a supervisar el funcionamiento del organismo a las calles…Un diez para IVAN…Me comentaron algunos empleados por contrato de cierta dependencia estatal que ellos están listos para operar en lo político para MORENA en cuanto inicie la próxima administración estatal…Aseguran que así como le fueron leales al PAN en la reciente campaña por la gubernatura así van a trabajar para MORENA una vez que inicie el gobierno de la cuarta transformación en Tamaulipas…Esperan que la administración entrante no se vaya a convertir en una cacería de brujas y que sean echados a la calle por el simple hecho de haber trabajado con un gobierno de filiación distinta…”Somos institucionales” me aseguran y la verdad es que hay motivos para creerles, si tomamos en consideración que algunos de ellos vienen trabajando con el gobierno del estado desde los tiempos del PRI, siempre a favor de la administración estatal en turno…Me refiero claro a los empleados de segundo nivel…Pues en el caso de los titulares de las dependencias del estado, es un hecho que habrá una completa y total limpia…Por cierto quien irá a tomar el liderazgo político y moral del PAN aquí en Soto la Marina, después del soberano fracaso electoral del pasado 5 de junio?…Y no me refiero al liderazgo formal que ostenta JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ…Me refiero a quien pudiera estar al frente del batallón azul, rumbo a próximas elecciones…Independientemente del trabajo que como dirigente oficial lleve a cabo JUAN CARLOS…Quien será el bueno que agarre el paquete político, pero sobre todo económico de la familia azul en nuestro municipio?…Para la próxima campaña el PAN va a requerir de lana, para seguir operando en lo político…Claro que seguirán teniendo las prerrogativas que por ley les corresponden…Pero al haber descendido su votación, también tendrán reducción en los ingresos que les corresponden por parte de la autoridad electoral…Aparte, sin ser ya el partido en el gobierno el billete para lo más básico de operaciones les podría estar faltando o al menos no contar con lo que se acostumbraron durante estos seis años…Ahora el billete y los programas estatales y nacionales de apoyo a la comunidad, los van a tener los operadores de MORENA y para nada descubro el hilo negro con esto que les estoy diciendo…Igual de cierto es que podrían quedar como lideres morales dentro de la comunidad panista de Soto la Marina algunos ciudadanos como JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ, HABIEL MEDINA FLORES y ABEL GÁMEZ CANTÚ, así como el equipo de LOS CASTRO y algunos funcionarios que están por dejar sus cargos entre otros y la también ex alcaldesa RAQUEL ALONSO CARMONA…Pero esto no es el tema…El tema importante es quien de todos los panistas locales será el “guapo” que se meta la mano a la bolsa y con ello tenga a su cargo el financiamiento de su partido, rumbo a próximos agarrones electorales…Para la próxima elección los azules locales no contarán con ninguna dependencia estatal a su favor…Y de las oficinas federales, ni se diga…Todo el aparato de gobierno estatal y federal estará en manos de MORENA…Con todo lo que esto implica…Es decir a partir de la nueva administración estatal a cargo de AMERICO en Tamaulipas los padrones de apoyos y de beneficiarios estarán en poder de la ola guinda que acaba de arrasar en nuestro estado…Mientras estamos muy al pendiente en territorio local sobre alguna reunión que en su momento se deberá de presentar entre el gobernador electo y el alcalde de Soto la Marina…El alcalde trabajó para la causa del TRUKO…Todos lo sabemos…Pero igual de cierto es que el Dr. AMERICO ha expresado que trabajará en beneficio de todos los tamaulipecos…Sin distinción de partidos…Y le creemos al Dr. AMÉRICO en base a sus antecedentes de hombre bueno y funcionario sensible que ha sido desde siempre…Aunque claro que en Soto la Marina como en todo el estado sobran los que operan para que el próximo gobernador queme con leña verde a todos sus opositores…Cual será el futuro de la CNC local?…Por ahora el dirigente MARIO CRUZ OCHOA ocupa un espacio en la Delegación de SEBIEN en nuestro municipio…Malos tiempos son los que le tocaron a MARIO CRUZ como dirigente de esta otrora importante organización campesina…Ha hecho lo que humanamente ha estado en sus manos el joven originario del Ejido Guayabas, que está asentado en la zona golfo norte de Soto la Marina…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…