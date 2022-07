Convocan a Certamen Señorita SLM 2022

Dentro de las fiestas patronales y 271 Aniversario de SLM

Dentro de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Nuestra Señora de la Consolación y por el 272 Aniversario de la fundación de Soto la Marina, se está convocado al Certamen Señorita SLM 2022.

De acuerdo a la convocatoria que se dio a conocer los requisitos para que las jovencitas puedan poder participar son: ser marsoteña, 16 a 22 años, belleza destacada en rostro y cuerpo, tener un talento, ser estudiante, mujer de nacimiento, no haber estado casada, no haber sido madre y no estar embarazada, en caso de ser menor de edad contar con permiso firmado por padres o tutores.

Las inscripciones pueden hacer en la recepción del Hotel “Los Generales Inn” o vía WatsApp al 811-225-7430.

Se da a conocer que habrá tres lugares los cuales recibirán un premio; primer lugar serán 8 mil pesos y un fin de semana pagado en el Hotel “Los Generales Inn” y Restaurant “Los Arados”; segundo lugar 4 mil pesos y tercer lugar bonos por parte de los patrocinadores.

El certamen que coordina, Alejandro Tadeo, constará de tres etapas, el 2 de septiembre presentación de candidatas, el 7 de septiembre final y el 10 de septiembre coronación, en lo que será el teatro del pueblo que se instalará frente a la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación.