EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El pasado jueves estuvo en nuestro estudio el Lic. JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES quien se desempeñó como Coordinador en Soto la Marina de la campaña del Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA…Nos platicó sobre el trabajo que se desarrolló de manera intensa, y asimismo agradeció a la ciudadanía por el mayoritario respaldo que se le ofrendó en las urnas electorales a quien fue al candidato de la alianza integrada por MORENA-PT-VERDE…Se ve un JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES muy maduro en su apreciación de lo que es la cosa política…Expresó su reconocimiento a las diferentes corrientes y fuerzas políticas que se sumaron a las labores de campaña desarrolladas en nuestro municipio y que pusieron su respectiva cuota de apoyo para el triunfo electoral en Soto la Marina…No se vio que JUAN JESUS por fuerza se quiera comer en solitario el enorme pastel que ya está en la mesa…Y esto nos habla de que se encuentra el buen CHUCHO en un estado de madurez plena que en lo político lo pudiera trasladar a espacios mayores dentro del equipo que gobernará en Tamaulipas a partir del uno de octubre…Hablando de gente que participó en la pasada campaña del Dr. AMERICO aquí en nuestro municipio, déjeme les digo que el estimado amigo el Profr. PANCHO YÁÑEZ se desempeñó de manera efectiva y positiva en el área electoral…No es esta un área que el Profe. PANCHO desconozca y es que ya la ha sacado adelante en anteriores procesos locales…Ahora la gente que ganó la elección en nuestro municipio como es normal, deben de estar pensando en los cargos estatales que se tienen dentro del organigrama en Soto la Marina…De manera lógica deben de estar pensando cada cabeza de grupos en acceder a estos importantes cargos…Nadie en su sano juicio anda en la política sin pensar en un puesto o en un espacio en determinada administración…Claro que elementos como JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES y HUGO ROJO, así como NEY TAVARES entre otros, han de tener la seria idea de colocarse en algunos de estos puestos, o bien recomendar a algunos propios para que se instalen en las dependencias que están a punto de desalojar los actuales funcionarios del equipo Cabecista…Por cierto a ver si los Cabecistas de Soto la Marina tienen la capacidad y el interés de reagruparse rumbo a próximos procesos electorales…Por ahora andan y con toda razón, sin rumbo fijo en su pensamiento…No pensaban que iban a perder ni los panistas como tampoco los priistas ni la gente del PRD…Para aquellos y aquellas que desde antes andaban peleando contra los mismos las rajas de un pastel político inexistente, creo que tan monumental lección que acaban de recibir a su soberbia, les va a ayudar para que en próximas elecciones no anden adelantando vísperas ni peleando lo que no tienen todavía en sus manos…El tsunami guinda les pasó por nuestro municipio con toda su fuerza y los agarró como si fuera de noche, pues ni lo vieron…Solamente lo sintieron…Creo que los líderes locales que encabezaron la campaña del TRUKO en Soto la Marina, menospreciaron en todo momento a la gente que estaba trabajando para AMERICO…No se dieron cuenta jamás que elementos como NEY TAVARES, JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES y HUGO ROJO también tienen sus millas corridas en la política y les comieron el mandado político el pasado 5 de junio…Un duro golpe que hizo volver a la realidad a algunos soberbios que se sentían los monarcas de la grilla local…Otra lección por demás clara que la gente le da a los políticos locales en cuanto a que en Soto la Marina no existen todavía los dueños de la voluntad de los electores…Y es que una vez más la gente de nuestro municipio demostró que no tienen quien los mande…Ellos se mandan solos…Y así como este día le dan un voto a un candidato o a un partido, en la próxima elección cambian el rumbo de su sufragio…Entonces, con este giro que se le ha dado a la política en Tamaulipas y que iniciará con toda su fuerza el uno de octubre, se tiene que caer en cuenta que el joven alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO habrá de gobernar en Soto la Marina con funcionarios estatales que no le serán aliados en lo político…Aunque de la camada de los actuales solamente con el Delegado de Bienestar JUAN ESTRADA es con el que realmente tiene una buena relación en lo político…Con los demás existe una desconfianza mutua…Por cierto con la victoria de AMERICO VILLARREAL ANAYA uno de los que anda de lo más contento y con la sonrisa a flor de piel es mi estimado amigo REY TORRES…Memorables los agarrones que se dio con no pocos simpatizantes del TRUKO a lo largo del proceso electoral…REY TORRES participa de manera cercana en el equipo de JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES…También el tocayo FERNANDO ORTEGA BALBOA se la jugó de manera abierta con el proyecto del Dr. AMERICO a invitación que en tiempo y forma le extendiera JUAN JESÚS…Por cierto la regidora del PT en el cabildo local DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN y su esposo el empresario ABEL JIMÉNEZ SALINAS participaron sin reserva alguna en la campaña pasada a favor del proyecto de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Todavía el 5 de junio estuvieron en el bunker de JUAN JESUS hasta altas horas de la noche revisando los resultados de esa inolvidable jornada electoral…Pero también a lo largo de la campaña recorrieron territorio marsoteño en la promoción electoral a favor del ahora gobernador electo…Después del fracaso de la campaña del TRUKO en este municipio ya se empiezan a escuchar voces de elementos que con él participaron y que andan diciendo que se van a ir jugar al lado de MORENA aunque sea a la fila y a hacer méritos…Esta bien, no?…Cada quien es libre en lo político de hacer lo que se le venga en gana…Dirán algunos que es por interés…Y?…Acaso los que andaban en campaña por el TRUKO no andaban también por interés?…Dentro de la merecida cruda política, por la victorial electoral de AMERICO en Soto la Marina, muchos se olvidan de la participación de EMILIANA GARZA CRISANTO y de TOÑO HINOJOSA ARELLANO por medio de sus partidos el PT y el Verde, respectivamente…Pero ellos también pusieron su grano de arena para que se construyera el triunfo local el pasado 5 de junio… Lo cierto es que a partir de octubre los apoyos estatales y también los federales traerán a nuestro municipio, el sello y la firma de los gobiernos de la cuarta transformación…Con todo el peso político que esto traerá…Una auténtica muralla para que partidos como el PAN y el PRI vayan a poder penetrar dentro del ánimo de los electores marsoteños…O no?…Por cierto con la llegada de AMERICO VILLARREAL ANAYA a la gubernatura y la lógica purga que se presentará entre los funcionarios estatales, el Delegado de SEBIEN en Soto la Marina JUAN ESTRADA irá a regresar a su anterior cargo como secretario particular del alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO?…Podría manejarse como una posibilidad ya que JUAN goza de la confianza del presidente municipal, incluso de la familia MEDINA en lo general…Otra interrogante que se hacen algunos analistas políticos de nuestro municipio es en el sentido del rumbo político que pudiera tomar para tiempos cercanos el grupo MEDINA…Esta ocasión lo hicieron por el azul en razón al compromiso personal que tienen con el TRUKO…Lo cierto es que la política no se termina con una elección…Dentro de algunos meses ya estaremos hablando nuevamente de próximos procesos electorales…Pero lo que si les podemos asegurar y casi hasta firmar, es que jamás volveremos a ver haciendo campaña por el mismo lado a los ex alcaldes HABIEL MEDINA y ABEL GÁMEZ CANTÚ…Con toda seguridad que entre ellos dos, en la próxima elección, “habrá tiro”…Donde existe un panorama, pero así de sombrío es entre las filas del PRI…Una derrota más la que se echan a cuestas los pocos priistas de corazón que aún quedaban en esta elección que recién terminó…Algunos priistas que todavía participaron el cinco de junio me comentaban que se unirán a las filas de MORENA…Aseguran que se la jugaron con el TRUKO porque así se habían comprometido…Pero que nunca antes habían visto un pleito interno tan infame como el de la pasada campaña…Por cierto, como es posible que desde el PAN estatal y de algunas dependencias de los llamados “vientos de cambio”, les dieran la orden a los operadores azules para que al PRI y al PRD les quitaran operadores políticos que estaban comprometidos con estos partidos?…En lugar de ir a convencer a los de los partidos contrarios, les quitaban la estructura al PRD y al PRI…”Nos los quitaban a nosotros que en el papel y en los hechos, éramos sus aliados,” comentan todavía molestos algunos priistas y perredistas de Soto la Marina…En otro orden de ideas, se dice que entre los principales colaboradores de AMERICO VILLARREAL ANAYA una vez que asuma el poder se podrían ver a CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS y ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO. así como a MAKI ORTIZ, OSCAR LUEBERT, MANUEL MUÑOZ CANO, GABRIEL DE LA GARZA GARZA y HUMBERTO VALDEZ RICHAUD entre otros…Y que para la Coordinación General de Comunicación Social, está de lo más pintado el estimado amigo FRANCISCO CUELLAR CARDONA quien tuvo a su cargo esta responsabilidad a lo largo de esta exitosa campaña…Reiterando lo que les comenté renglones anteriores, creo que algunos panistas de Soto la Marina van a tener un tiempo considerable para analizar sin prisa alguna las razones de su derrota político electoral…Por su bien deben de aprender que para la próxima si es que van con partidos aliados no es a ellos a quienes les deben de quitar votos, sino a los de enfrente…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…