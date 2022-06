Por: Raúl Terrazas Barraza

Recursos para el desarrollo urbano

El Banco de Desarrollo de América del Norte, NADBank, es una alternativa de apoyo financiero para gobiernos municipales de la zona fronteriza y hasta aquellos que están a menos de 300 kilómetros de la línea divisora y eso que tiene millones de dólares en calidad de créditos o recursos no reembolsables, sin embargo, llama la atención que ante las necesidades urgentes de recursos para llevar a cabo obras de desarrollo municipal, no se presenten proyectos.

Esto último se refiere a que, la Institución que funciona desde el año 1994 con el objeto de desarrollar y financiar proyectos de infraestructura ambiental a lo lardo de la faja fronteriza entre México y los Estados Unidos con fondos de capitalización de las dos naciones, pueden no cobrarse a los municipios que realicen proyectos de saneamiento de, relacionado con el abasto de agua, el tratamiento de aguas residuales y el manejo de residuos sólidos municipales.

En otros tiempos Ayuntamientos como el de Matamoros, Reynosa, Camargo y Guerrero, pudieron obtener inversiones en dólares para llevar a cabo obras que, con una pincelada de ambientales, se convirtieron en grandes obras de saneamiento, como los colectores de aguas residuales de Matamoros o la pavimentación de avenidas de accesos a sectores de colonias en Reynosa, por ello, ahora que el Consejo Directivo del NADBank autorizó que se invierta en una variedad más amplia de proyectos de infraestructura.

Entre otros, el almacenamiento de energía, de movilidad que incluye la construcción de puentes internacionales, desarrollo urbano, construcción de edificios y parques industriales sustentables, manifactura y productos verdes, cadena de valor sustentable de los alimentos y adaptación al cambio climático y resilencia climática.

El punto es que, los Ayuntamientos o el mismo Gobierno del Estado no se ha calado en la presentación de proyectos de inversión al NADBank, porque lana hay, ya que, de 1994 al 2021 se financiaron casi 300 proyectos bajo la figura de beneficio ambiental y con ello se ha beneficiado a más de 18 millones de personas que viven de los dos lados de la frontera común que tienen las dos naciones.

El año pasado, la Institución que durante un tiempo dirigió el ingeniero Raúl Rodríguez Barocio, quien fuera Secretario de Desarrollo Económico en el Gobierno del Doctor Emilio Martínez Manautou en Tamaulipas, otorgó 125 millones de pesos en créditos y recursos no reembolsables y fueron 24 proyectos de infraestructura ambiental, de ellos 19 tuvieron que ver con adecuación de infraestructura de agua potable y hay 12 proyectos nuevos que se respaldarán con 200 millones de dólares.

El comentario respecto a la búsqueda de recursos desde los Ayuntamientos o la Administración federal, es que, como la realización de proyector requiere de trabajo, tirar el lápiz, cómo luego se dice y soportar de manera adecuada las inversiones, quienes los emprendieron los dejan de lado, porque resulta más cómodo esperar la asignación de recursos por la Federación y de allí dispersarlos a las otras instancias de gobierno y es entonces cuando las grandes oportunidades se quedan en el olvido.

Al final de este mes se habrá ido la mitad del año y la Institución Bancaria para el Desarrollo de América del Norte, no tiene en vía de aprobación proyecto alguno de municipios tamaulipecos, situación que es lamentable frente a tanto necesidad de desarrollo que existe, situación que no se entiende, porque hay opciones como la contratación de consultorías por los Ayuntamientos para que elaboren los proyectos y los presenten al NADBank, quien quiete y el Consejo Directivo, por el impacto que tienen en el ambiente hasta los autorice a algo que llaman fondo perdido, es decir, que reciben los recursos en dólares y no tienen que pagarlos.

El ofrecimiento del Banco de Desarrollo es en 2022, consolidar alianzas con colaboradores que ya ha tenido y buscar nuevas oportunidades de colaboración con otras organizaciones y empresas, para cumplir con su objetivo de ser una instancia de cooperación bilateral en la solución y prevención de problemas ambientales a lo largo de nuestra frontera, siempre con la idea de mejorar la calidad de vida mexicanos y gringos que comparten la frontera, de hay que la oportunidad está a la vuelta de la esquina, todo es que, las áreas técnicas de Ayuntamiento y del Gobierno del Estado levanten la vista a otras formas de crear desarrollo con inversiones baratas o de gorra.

Los otros.

La complicaciones que hay en el Congreso del Estado para su operatividad, llevará a la paralización de las tareas, por ello es que, radio pasillo en el inmueble donde coexisten Diputadas y Diputados de dos Bancadas enemigas, cree que debe de establecerse una tregua, al menos de aquí a que termine el mes, porque el 30 de junio concluye el periodo ordinario de sesiones y se irán de receso tres meses, para comenzar el segundo año legislativo el primero de octubre, fecha en que también inicia la nueva administración estatal.

Se supone que la Auditoría Superior del Estado tiene dictámenes ya trabajados que deben de pasar al pleno y que, la Secretaria General del propio Congreso del Estado ha concretado otros tanto para que se aprueben en el Pleno, que se aprueben, no que se conviertan en manzana de la discordia o se tomen de pretexto para abandonar las curules y que la sesión deba de suspenderse.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado local por Nuevo Laredo, Félix García Aguiar, da muestras de querer hacer bien las cosas, sin embargo, sus compañeros del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, desconfían en todo aquello que hace o dice y por cualquier asunto que no se habló, mínimo con el diputado loca plurinominal de Reynosa, Armando Zertuche Zuani, quien fue el titular de esa misma Junta, todo se complica.

Es cierto que las Comisiones Legislativas se reúnen, para tratar de llegar a acuerdos específicos sobra la materia que corresponde a cada Comisión, sin embargo, hay tensión en el ambiente y hasta el paso de una mosca enciende la actitud de contrariedad y todo se echa a perder.

Esto es algo que nunca sucedió en el Poder Legislativo de Tamaulipas y claro que continuará, porque aquello que está en juego va más allá de una sesión plenaria, se trata del control político del Congreso.