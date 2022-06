EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues finalmente se cumplieron los números que la mayor parte de las encuestadoras mostraban a los tamaulipecos y el pasado domingo se llevó AMERICO VILLARREAL ANAYA el triunfo electoral…Y por ello es que el cardiólogo victorense será el Gobernador de Tamaulipas a partir del uno de octubre de este 2022…Fue una campaña político electoral muy aguerrida…El candidato del PAN-PRI-PRD inició muy por debajo de AMERICO en las encuestas…Pero empezó a sumar puntos porcentuales que lo fueron acercando de manera paulatina, aunque no lo suficiente como para arrebatarle la victoria que ya estaba cantada desde antes…Fue una campaña muy apasionada y la verdad es que siempre fue entre dos y es que el abanderado de Movimiento Ciudadano ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ prácticamente se la pasó de paseo en algunos municipios de Tamaulipas…Se habla de impugnaciones de la gente del TRUKO ante las instancias electorales, pero la verdad es que no se percibe que se le pueda dar vuelta al resultado electoral en el que la voluntad política de los tamaulipecos quedó plasmada…AMÉRICO ganó la elección del pasado 5 de junio…Y ganó bien…Una derrota que duele hasta el alma entre el panismo estatal sin la menor de las dudas…Y que rebota en el corazón de priistas y perredistas…Pero en política, como en la vida misma, se gana y se pierde…AMERICO será el próximo gobernador de Tamaulipas a partir del uno de octubre de este año…..Y ya recibió la constancia de mayoría por parte del IETAM…El Cabecismo mientras tanto, sufre de fuerte descalabro y su sobrevivencia, como grupo político, es todo un misterio…Por todos es sabido que el gobernador CABEZA DE VACA metió su cabeza y todo su cuerpo dentro de la campaña que recién terminó…De todo se le puede acusar o achacar a CABEZA DE VACA menos de que haya entregado la elección o que haya puesto como moneda de cambio al TRUKO…Fue la campaña reciente, una verdadera guerra política sin dar ni pedir cuartel, por ninguna de las dos fuerzas más poderosas…Ya le quedará tiempo de sobra al gobernador CABEZA DE VACA para sacar sus conclusiones, respecto a las causas y los motivos que generaron en tan dolorosa derrota para su candidato…Algunos dirán que le afectó al TRUKO la participación del gobernador en su campaña…Pero si no se hubiera metido el gobernador, igual lo acusaran algunos de haber vendido el proceso…Lo cierto es que en política como en la vida misma, las victoria tienen muchos hijos…Y las derrotas, son huérfanas…Dentro de este escenario estatal y bajo el resultado electoral que se tiene en Tamaulipas se hace necesario que algunos analistas adelantados ya empiecen a darle forma al equipo de colaboradores que pudiera estar nombrando el Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA una vez investido como gobernador…Se habla de que CARLOS ENRIQUE CANTÚ ROSAS pudiera ser el Secretario General de Gobierno…Y que la ex alcaldesa de Reynosa MAKI ORTIZ pudiera recibir nombramiento como Secretaria de Salud…Y del alcalde de Matamoros…..se dice que pudiera terminar su encargo como presidente municipal y al concluir esa responsabilidad sería incorporado de inmediato a una importante secretaría en el Gobierno de Tamaulipas…Se asegura también que el ex alcalde de Reynosa y otros cargos OSCAR LUEBERT será también llamado a la mesa del señor a partir del uno de octubre…Del ex futbolista profesional del correcaminos JAVIER GARIBALDI se dice que será llamado a un importante cargo dentro del próximo organigrama que se integrará, en la Dirección de Deportes…En fin…La rumorología respecto a los colaboradores del futuro gobernador se encuentra a todo lo que da…Pero como siempre será el Dr. AMÉRICO quien en su momento habrá de dar cumplimiento a estos pronósticos o dejará a todos con la boca abierta si presenta algunas sorpresas en este sentido…Lo cierto es que siempre en el mundo de las adivinanzas políticas hay sorpresas…O sorprendidos…Y a nivel local, es decir en Soto la Marina creo que no habrá mayores sorpresas a la hora de los nombramientos a los próximos funcionarios estatales…Pero sí es un hecho que la barredora llegará con toda su fuerza…Les podemos asegurar que ni uno solo de los actuales funcionarios estatales será ratificado…Claro que nadie puede darse por sorprendido…Ahora lo que resta de este tiempo los funcionarios estatales de Soto la Marina lo tendrán que ocupar en poner en orden sus respectivas oficinas…A partir del uno de octubre en cualquier día normal, les pueden avisar sobre la entrega oficial de las dependencias que tienen a su cargo…De hecho la mayor parte de los funcionarios estatales duraron más tiempo de lo que permanecían en antaño…Durante el viejo PRI después de cada elección municipal le daban una sacudida al organigrama estatal…Pero en este sexenio Cabecista la mayor parte de ellos estuvieron los seis años…Una verdadera luna de miel…Todo un hermoso romance con la nómina estatal…Algunos tuvieron un desempeño importante y de destacar…Otros se la llevaron como se dice, “como pateando un bote” y ni se preocuparon por jalar en la pasada campaña local…Pero la realidad es que deben de estar agradecidos con el todavía gobernador, por la distinción que les ofrendó…No se vale que al término del actual sexenio algunos vayan a andar diciendo que estuvieron sufriendo en el cargo o que para el sueldo que percibían nada le tienen que agradecer a CABEZA DE VACA…Nada de eso, el hombre tiene que ser agradecido…Igual de cierto es que en Soto la Marina el panismo tendrá un considerable tiempo para analizar a conciencia y en calma los porqués y las causas de su derrota…Como principiante de analista, un servidor lo que pudo captar desde el inicio de la campaña del TRUKO fue un pleito innecesario interno entre los seguidores de su proyecto en nuestro municipio…Me refiero a los que integraban las diferentes estructuras partidistas y de los grupos que se formaron en torno al proyecto del TRUKO…Desde antes de iniciar la campaña ya se traían un pleito interno de los mil demonios..Ya se peleaban las rajas de un pastel político que todavía ni en el horno se encontraba…Que los fulanistas contra los sutanistas…Que los Habielistas contra los Abelistas…Que los fulanistas contra los funcionarios del estado y viceversa…Ahora que se tiene que reconocer el esfuerzo y las ganas que le puso el líder formal del PAN el estimado amigo JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ quien jaló casi con el puro ánimo y la convicción partidista que le caracteriza…De la división y el pleito que entre la mayor parte de los líderes que apoyaron al TRUKO se traían entre ellos, JUAN CARLOS fue el menos culpable…Hizo lo que pudo…Y trabajó con lo que tuvo a la mano…Sabemos de buenas fuentes que el recurso para la movilización estuvo en otras manos que llegaron ex profeso desde Ciudad Victoria…Creo a no dudarlo que al término de esta elección la desconfianza y el encono entre los ex alcaldes HABIEL MEDINA y ABEL GÁMEZ habrá de perdurar durante toda su vida…A lo largo de la campaña para nada se preocuparon de ocultarse, la enorme tirria que se tienen…Ahora que el proceso electoral ha concluido y de manera negativa, creo que no habrá poder humano que pueda positivamente intervenir para zanjar tan enorme desprecio que se profesan…Quien ya con el poder político en sus manos podría haber intervenido aunque fuera un poco habría sido el TRUKO…Pero el TRUKO por ahora querrá sanar su propia mente y su corazón y no andar mediando en pleitos ajenos…Ahora, en lo que gran parte de la clase política local se deshace en adivinar es respecto a la relación que habrá de imperar entre el alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO y el próximo gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Y es que para nadie es desconocido que el joven alcalde aún cuando llegó al poder bajo las siglas del PT y MORENA dejó caer toda su estructura política a favor del TRUKO…Ya sea por agradecimiento de lo que en su momento TRUKO hizo por su papá HABIEL MEDINA FLORES o por las razones que sea, pero el alcalde jugó por el TRUKO…Entre gente muy cercana al próximo gobernador tienen muchas ganas de que se le aplique la “ley del hielo” al joven presidente municipal de Soto la Marina…Y esto para nadie es un secreto…Pero no debe ser así, el joven Alcalde ha demostrado que tiene muchas de trabajar y todavía tiene largo tramo como presidente municipal y seguramente Américo apoyará a Soto la Marina como es su compromiso….Por tanto, si imperara la madurez y la civilidad así como la cordura y la razón, se pueden construir puentes de diálogo entre ambas partes para que a Soto la Marina le siga yendo bien….Ahora lo que menos deben de hacer los liderazgos locales que trabajaron para AMERICO es entrar de manera prematura a un pleito interno por las mejores posiciones…No deben de tomar como bandera propia la descalificación contra los mismos de adentro…Una actitud de esta índole, los estaría retratando como politiqueros…Y la verdad es que entre los distintos liderazgos que aportaron con su esfuerzo a la victoria Americanista, en suelo marsoteño, hay elementos con luz propia que no requieren embarcarse en luchas internas, innecesarias…Además AMERICO sabe lo que cada quien realizó…Para finalizar esta colaboración, déjeme le digo que algunos “operadores” políticos del PAN si es que así se les puede llamar que “enamoraron” a simpatizantes del PRI y del PRD para que votaran por el PAN estarán bien de la cabeza, son tontos naturales o se hacen?…Miren nada más que “operar” contra sus aliados del PRI y del PRD para que la gente que simpatiza con esos partidos, votara por el PAN…Se les olvidó a estos “operadores” azules que los adversarios estaban en MORENA y PT así como en el Verde…Agarraron pleito y competencia contra los partidos que los apoyaban en la misma coalición!…Como diría mi tía, “hay hijito, así pues cuando?…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…