Docentes de la UAT presentaron sus publicaciones académicas en el Campus Tampico

Tampico, Tam.; 10 de junio de 2022.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), por medio de la Secretaría de Investigación y Posgrado, organizó una serie de actividades académicas en el Auditorio Enrique Collado Sámano del Centro de Investigación y Posgrado Sur, entre ellas la presentación de dos libros producto del conocimiento generado por investigadores y estudiantes de la casa de estudios.

A nombre del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la UAT, la Dra. Mariana Zerón Félix, Secretaria de Investigación y Posgrado, puso en marcha las actividades y explicó que la intención de este ejercicio es socializar el conocimiento generado por investigadores y estudiantes, y que la sociedad conozca el trabajo que pretende resolver problemáticas de las comunidades.

Dijo también que es una oportunidad para que el cuerpo de investigadores vea reflejado su trabajo en ediciones literarias que van a estar a disposición de la sociedad en general. Sostuvo que entre los compromisos de la Universidad está poner a disposición de la comunidad el conocimiento que se genera en los espacios académicos y científicos.

En este contexto se presentó el libro Perspectivas sociales sobre medios y tecnología, que reúne trabajos de investigación de docentes, investigadores y tesistas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) de Tampico, cuya edición es coordinada por la Dra. Helen Contreras Hernández.

La presentación contó con la presencia de la Mtra. Elda Ruth de los Reyes Villarreal, Directora de la FADYCS, así como del Dr. Óscar Javier Montiel Méndez, quien comentó la obra.

Autores de este libro son los doctores Helen Contreras Hernández, Alberto Alvarado Rivera, José Vargas Fuentes, Arturo Secundino Hernández, Ennio Carro Pérez, Dulce Alexandra Cepeda Robledo, María Consuelo Lemus Pool, Jorge Nieto Malpica, Marcelo Martínez Hermida, entre otros.

También se llevó a cabo la presentación de The Emerald Handbook of Entrepreneurship in Latin America, obra de la Dra. Araceli Almaraz Alavaro y del Dr. Óscar Javier Montiel Méndez. Asimismo, se desarrolló el conversatorio “Cómo publicar con editoriales a nivel internacional”.