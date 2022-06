Por: Raúl Terrazas Barraza

Elección como juego, visión infantil

Al margen de los resultados, que serán oficiales hasta el miércoles próximo, una vez que la autoridad electoral cuente con los dados de todas las casillas a través de los 22 Consejos Distritales Electorales que estuvieron al pendiente del desarrollo de las elecciones, las cosas a resaltar son, una considerable participación de los ciudadanos en las casillas, que los incidentes fueron menores y que la elección es válida en todos los aspectos y que, pudo más la representación ciudadana en la elección que las presiones de quienes buscaron la manera de alterarla.

La nota de las votaciones la dio un niño que llegó con su mamá a la casilla ubicada en la Escuela Primaria de la Colonia del Valle, porque al ver el panorama al interior de la escuela, dónde había mesas para atender a los electores de acuerdo con un orden alfabético, con la idea de agilizar la acción, porque es una de las casillas demasiado concurridas, el niño de unos cinco años vio filas en todas partes y exclamo que las elecciones son como un juego.

Desde luego, aunque su apreciación se refería a la forma en que vio a los adultos como para jugar, seguro nadie le dirá que sí son un gran juego, pero, de tipo político en donde los actores hacen la parte que les toca para mantener en el país la democracia que tanto bien le ha hecho a la patria y que, por desgracia ahora está amenazada desde la administración del Gobierno Federal.

Para las 10 de la mañana, el IETAM tenía información de que, más del 99 por ciento de las casillas funcionaban conforme a lo previstos y que, las más de mil 700 personas de la fila de las casillas que tuvieron que entrar al quite por esa cantidad de funcionarios a quienes ya se había capacitado, no se presentaron a cumplir con su compromiso, tampoco esto incidió en el desarrollo de la votación.

El encargado del INE en la entidad, Sergio Ruiz Castellot y el presidente del IETAM licenciado Juan José Ramos Charré, informaron de manera puntual cuánto aconteció durante el proceso, desde el hecho de que todas las casillas abrieron en tiempo y forma, que contaron con los reportes de los representantes del Instituto, para cerciorarse de que el desarrollo era adecuado.

Dieron cuenta de una serie de informaciones inexactas, como las restricciones del uso de celulares a los participantes de la votación, que hubo casillas suspendidas cuando en realidad el reporte era que todas operaron de manera normal y quien apareció en los medios de comunicación sacando ponchallantas que fueron arrojados en una calle aledaña a la casilla y con unas pinzas rompió unas cadenas con las que se había cerrado la escuelas en donde se encontraba una casilla, esto en la ciudad de Reynosa.

Otra vez, el asunto de las casillas especiales fueron motivo de comentarios, porque quienes estaban en tránsito por esta capital y fueron a la casilla de la Central Camionera de inmediato propició que las boletas se terminaran, después de ello, se pidió a los votantes que se trasladarán al Hospital Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria, porque allí podrían sufragar y el asunto fue el mismo, la gente se molestó porque no había boletas y muchos estuvieron hasta dos horas en espera de sufragar.

Respecto a las urnas electrónicas, 50, que fueron instaladas en la entidad como acción piloto para tratar de que, en el futuro este tipo de urnas puedan ser la forma de votar con el uso de la tecnología, dieron buenos resultados, aquello que marcó más la operación de estas, fue que las de Nuevo Laredo fueron echadas a andar casi una hora después de la apertura de las casillas, pero, al operar, todo fue más rápido y las personas salieron satisfechas por haber participado en un programa piloto.

Sobre la participación de los ciudadanos en las elecciones, relevante es que, rondó el 50 por ciento y parecía que superaría la mitad de los electores que conforman la lista nominal y que son dos millones 737 mil 311, por tanto, si fuera el 50 por ciento se hablaría de que, acudieron a las urnas un millón 368 mil 656 que fueron a las urnas y, la realidad es que sí checa, porque la afluencia a las casillas, fue muy alta en las primeras horas de la mañana, incluso, los comentarios en este sentido fueron que, después de las 11 de la mañana hubo una baja notable en la asistencia a las urnas y que, mejoró después de la una de la tarde y se mantuvo así hasta después de las cuatro de la tarde.

A la hora de que el PREP comenzó a funcionar y con una baja cantidad de casillas computadas el resultado de la votación favorecía al doctor Américo Villarreal Anaya de la coalición Juntos Haremos Historia, sin embargo, los datos de la otra coalición, la que postuló al ingeniero César Verástegui Ostos tenía la certeza de que la elección estaba ganada por ellos, ya que, tenían información de más actas de todo el estado.

La moneda seguía en el aire y así se mantendrá hasta el miércoles venidero, día en el cual las autoridades electorales darán el resultado oficial de las elecciones de Tamaulipas, de las que puede decirse que se desarrollaron conforme a la planeación que llevaron a cabo las autoridades electorales, mismas que, de nuevo contaron con la intervención decidida y de alto nivel de los ciudadanos que estuvieron en las casillas para recibir y contar los votos de las y los tamaulipecos.

El escenario más difícil se dio en las casillas especiales, por la molestia de las personas, aunque en una reflexión clara, aquello que primero deben de tener en cuenta que, ese tipo de casillas por Ley solo pueden tener la misma cantidad de boletas que las casillas normales y que, si los ciudadanos no están en sus sección, por cualquier cosa que puedan esgrimir, no es culpa de los ciudadanos que están en la casilla, porque si se acaban las boletas jamás será su culpa que ellos no estén en la casilla que les corresponda para sufragar.