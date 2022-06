Entregaron calificaciones de segundo parcial en el CBTA 271

Fueron entregadas las calificaciones del segundo parcial de los estudiantes del CBTA 271 Soto la Marina, razón por la cual se citó a los padres de familia o tutores para que recibieran el documento y al mismo tiempo recibieran la explicación del reglamento escolar que ese mismo día llevaron firmado y que sus hijos recibieron en los grupos de Watsaap.

La reunión informativa la encabezó el director, Ing. Leonel Córdova Montes, quin agradeció la presencia de los padres de familia para atender los asuntos relacionados con la educación de sus hijos.

El Director del CBTA dio a conocer a EL Redactor, que en el caso de alumnos que no hayan alcanzado calificación aprobatoria en alguna materia o módulo, deben acercarse con el docente, a efecto de analizar el procedimiento para que puedan recuperarse.

“La participación de los padres de familia en la atención académica de sus hijos es muy importante, ya que nos ayuda a que los alumnos le echen más ganas al estudio ya que saben sus padres conocerán de primera mano el aprovechamiento que están teniendo”, dijo el Ing. Leonel Córdova Montes.

Al referirse a lo que tiene que ver con el reglamento escolar, el Director del CBTA indica, que en este tema también es muy importante la participación de los padres de familia, y que entre otras cosas es que los alumnos lleven su uniforme, que no vistan con pantalones rasgados o “rotos”, que no lleven el pelo pintado y corte escolar; “muy importante es que les hagan ver que tengan buen comportamiento tanto en la escuela como fuera del plantel, ya que siguen siendo estudiantes del CBTA 271”, precisa.

También se refirió el Ing. Leonel Córdova Montes, a la inasistencia de alumnos en el regreso presencial a clases, sobre cuyo tema precisa que se hace un llamado a los jóvenes que no están asistiendo, para que ellos, sus padres o tutores se presenten al plantel para conocer los motivos de la ausencia y ver la posibilidades de ayudarlos para que no trunquen sus estudios, pero que en caso de que ya no vayan estudiar, es importante que los padres o tutores se presentes para poder dar la baja del alumno y que el horario de atención es de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde de lunes a viernes.

Dijo asimismo el Director del CBTA, que aquellos alumnos que no tienen credencial de la escuela por extravío o deterioro, pueden acudir a la oficina a solicitar una nueva nueva.

Por último, el Ing. Leonel Córdova Montes da a conocer, que aún hay algunos espacios para la inscripción de alumnos a primer semestre, para lo cual el padre de familia, tutor o interesado pueden acudir al plantel a solicitar la inscripción.