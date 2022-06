EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Hasta el momento de redactar la presente colaboración, solamente faltan un par de días para que los tamaulipecos y las tamaulipecas, acudamos a ejercer nuestro derecho a elegir al próximo gobernador…Ha sido esta una campaña política encarnizada…Los dos principales contendientes como lo son el “TRUKO” CESAR VERASTEGUI OSTOS y AMERICO VILLARREAL ANAYA cerraron su proselitismo, al igual que ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ el pasado uno de junio…La pelea electoral tamaulipeca es el epicentro de la lucha política que sostienen el presidente AMLO y el gobernador CABEZA DE VACA…TRUKO y AMERICO son solamente las fichas que en la jugada maestra del tablero del ajedrez electoral, se traen el presidente y el gobernador…El presidente está obsesionado en ganar para Morena todas las gubernaturas, pero en especial le reviste una importancia de gran calado el caso de Tamaulipas…Los programas de apoyo de la federación le permiten a AMERICO VILLARREAL ANAYA estar presente en el pensamiento político de miles de familias cuerudas…Son los programas de la federación la llave política maestra que le permite al cardiólogo entrar hasta la cocina de los hogares tamaulipecos…Por el lado de AMERICO en Soto la Marina destacaron por su trabajo y liderazgo elementos como JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES y HUGO MIGUEL ROJO RAMOS…Y el ex alcalde NEY TAVARES FLORES cumplió con el trabajo electoral realizado en su calidad de responsable de ese tema en ocho municipios de esta región…NEY recibió en esta campaña por el alto mando Morenista tamaulipeco una responsabilidad, pero así de enorme…Claro que tiene capacidad para eso y mucho más el ex alcalde marsoteño…Se asegura que JUAN JESUS tiene como padrino político a uno de los hijos de AMÉRICO…Que HUGO ROJO tiene como su principal impulsor a JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL…Lo cierto es que a solamente 48 horas de la elección el grueso de los electores de Tamaulipas prácticamente tienen ya definido el rumbo que le darán al crayón en la soledad de las urnas electorales…Que también es cierto que un amplio sector de ellos mienten sobre sus intenciones electorales, también es verdad…Y es que muchos votantes para no quedar mal con dios ni con el diablo a todos los candidatos y a sus operadores les dan por su lado…A este respecto la gente de Soto la Marina tiene maestría en cuanto tiene que ver con engañar a los candidatos…A Soto la Marina en ese renglón, se le cuece, pero muy aparte!…Y por la otra esquina, es decir, en el cuartel del TRUKO aquí en nuestro municipio la gente de los partidos que lo apoyan como lo son el PAN y el PRI así como el PRD traen bien metido en su cabeza el chip del triunfo electoral…Le apuestan al carisma abierto, entrón y jovial de su candidato a la gubernatura…Y tienen razón, el TRUKO es pueblo, es raza y así lo ha dejado de manifiesto, desde siempre…El TRUKO armó una gran estructura operativa en los 43 municipios y en Soto la Marina, igual…Claro que el mayor desafío que los operadores del TRUKO se han encontrado en nuestro municipio reside en los hogares donde se cuenta con apoyos de la administración federal…Son muchas las familias que están inscritas y forman parte de los diferentes padrones de beneficiarios del gobierno federal…Ahí se encuentra un importantísimo nicho de apoyo político para AMERICO…Aún sin realizar campaña el cardiólogo…Pero tampoco se puede echar en saco roto que los partidos y los grupos políticos que apoyan al TRUKO en Soto la Marina para nada se encuentran mancos en lo político y realizaron las acciones pertinentes para sacar adelante la encomienda en tierra marsoteña…Liderazgos como los de ABEL GÁMEZ y HABIEL MEDINA, así como de MIRO GÓMEZ y RAÚL RAMÍREZ, funcionarios del estado entre otros, sacaron la casta a favor del nativo de Xicoténcatl…De igual manera el joven dirigente de los azules JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ se movió al mil por ciento con la estructura del PAN…Y ni qué decir del trabajo que hicieron Don ALEJANDRO ZÚÑIGA y su esposa la señora IMELDA PAVON por la franquicia del PRD…Si el tema político electoral sale bien para el TRUKO entonces tendríamos en el escenario político del municipio al grupo de Don ALEJANDRO en todo lo alto…Tanto que les podría ganar el mandado a algunos de los que se creen bordados a mano en lo político…Un saludo para mi compadre PEPE ELIAS FLORES HERRERA…Como que ya se extrañan esos almuerzos de los sábados en Las Chelas…Compadre “te extrañamos”¡…Por otra parte, un experimentado político local del viejo PRI me comentaba y creo que con sobrada razón, que las elecciones se ganan después de los cierres de las campañas…Precisamente en los tres o cuatro días que son de pausa entre el cierre de campaña y la elección…”No es con concentraciones multitudinarias de gente, ni con mítines como se ganan las elecciones”, me decía…Se gana o se refuerza un triunfo electoral durante los días de pausa hasta antes de la elección…Y cómo es esto le preguntaba un servidor al experimentado político del viejo PRI a lo que me contestó, “pues es que en estos días previos a la elección, es cuando los equipos operativos, entran verdaderamente a operar la elección”…No pues si…Ahora que la realidad de las cosas es que si se tratara de darle oxígeno al ánimo de los seguidores del TRUKO y de AMERICO la verdad de las cosas es que los dos han tenido extraordinarios cierres de campaña, en diferentes ciudades de Tamaulipas…Se espantan algunos políticos al decir que el de enfrente va a soltar mucho dinero a la gente el día “D”…Y que pensaban, que esta ocasión iba a ser diferente?…Como decía mi abuelita, “de tan inocentes hasta parecen chiquitos”…Claro que las elecciones se ganan también con dinero!…O a poco todavía tenemos gentes que piensan que todos los electores salen a sufragar solamente de corazón?…Este cinco de junio habrá de presentarse el voto por convicción…Y también el voto por interés…Total mucha gente dice, “gane quien gane jamás lo volveremos a ver”…Pues cerraron las campañas y en Soto la Marina ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ la termina exactamente como la inició…Sin seguidores prácticamente…No tuvo jamás un coordinador municipal o siquiera un encargado o responsable de los trabajos electorales en Soto la Marina…Algunas encuestadoras que tratan de ser generosas con ARTURO le dan hasta un siete por ciento de la intención del voto de los tamaulipecos…Pero ni a eso va a llegar…Me comentó el Director de SEBIEN en el Ayuntamiento LUIS ACOSTA sobre una próxima entrega de tinacos rotoplas de subsidio…Cuestión de que pase la elección para poder dar a conocer más ampliamente esta importante información, me comentó en su oficina en días pasados…Pues se instalará en esta localidad una casilla especial para los electores tamaulipecos que vayan de paso por Soto la Marina este próximo domingo…Se instalará en una de las áreas de la oficina de Transpaís de acuerdo a lo que me comentaron en la Oficina local de la Junta Distrital del INE…En otro orden de ideas, para comentarles que la Supervisora de la Zona 178 de primarias Profra. FLOR DEL RÍO RUIZ ESCOBAR se encuentra muy satisfecha por los resultados académicos, obtenidos por alumnos de la zona escolar a su cargo…Reconoció en estos resultados el trabajo en conjunto que se lleva a cabo por parte de los alumnos, con el respaldo de sus maestros y el apoyo incondicional de sus papás…Por el lado de AMERICO VILLARREAL en Soto la Marina se contó con verdaderos “monstruos” de la operación electoral…Este equipo lo encabeza el ex alcalde NEY TAVARES en su calidad de Coordinador Electoral regional con ocho municipios a su cargo…Con NEY vienen trabajando muy de cerca, entre otros, el Prorf. GUADALUPE VILLARREAL VILLARREAL…Aunque NEY le entiende a la perfección al tema de la política en campo….Sabido es que uno de sus fuertes y que aparte le apasiona es lo que tiene que ver con el manejo de las estructuras electorales…Con esto quiero decir que el ex alcalde de nuestro municipio está a cargo de una responsabilidad en la que se mueve enteramente, como pez en el agua…Y se llegó ya casi el día “D” y el Profr. LEONEL ARELLANO nada más no operó de manera abierta a favor de nadie en esta campaña estatal…Solamente él sabe las razones para no haberse abierto públicamente por nadie de los que están jugando por la gubernatura…Digo esto porque el de La Pesca todavía conserva amistades políticas a las que podría haber invitado a jalar con el candidato de sus preferencias…También es verdad que quedan ya pocos elementos de aquel equipo de trabajo original, que pudo integrar en su campaña y posterior gestión municipal…Unos andan en otros partidos y otros jugando en otros equipos políticos…En su momento participaron con el pesqueño elementos como GASPAR ARELLANO, PEDRO MARES, PANCHO SILVA, JOAQUIN GONZÁLEZ, POLO CÓRDOVA y CARLOS CORTINA SALDAÑA entre otros…De todos modos en su calidad de ex presidente municipal, LEONEL ARELLANO sigue teniendo el respeto de buen número, de la clase política de Soto la Marina…Estimados seguidores de EL REDACTOR este próximo domingo salgan a votar…Hagan valer su derecho a sufragar…Ojalá y gane el candidato por el que voten…Y si pierde, siéntanse con la conciencia tranquila por haber ido a sufragar…Sean ustedes parte de esta elección….No dejen que sean otros los que decidan por ustedes, el futuro de Tamaulipas..Pero por el amor de DIOS…Voten!…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…