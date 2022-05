POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Transcurrió una semana más y el caso de la diputada Úrsula Salazar Mójica no avanzó gran cosa, el show de esta semana montado en el escenario del Congreso de Tamaulipas duró aproximadamente cinco horas sin lograr ninguna resolución, y así se la van a llevar durante varios meses, todo pinta que no habrá tal desafuero. Argumenta la parte defensora que las acusaciones que se le imputan por no corresponder a su periodo como legisladora, no tienen razón de ser. Obviamente cuando concluya su ejercicio legislativo, ya sin fuero, tampoco procederá.

Sin embargo convendría a Úrsula aclarar este asunto, porque si no, será un episodio que la acompañará de por vida, y saldrá a relucir cuanta veces se convierta en candidata, así sea a un puesto administrativo o docente, ni se diga si fuera el caso de consultar en las urnas electorales a los ciudadanos.

Usted ya sabe la historia, La petición de desafuero, es para poder proceder al enjuiciamiento de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mujica, en su carácter de servidora pública como jefe de Recursos Humanos y Finanzas del Conalep en el municipio de Tampico, Tamaulipas, la acusación es por haber realizado llamadas telefónicas los días 13 y 16 de noviembre del 2018 a un proveedor, presumiblemente, con el propósito de “inflar” una factura, es decir aplicarle un valor extra, o sea una suma superior a la cotizada.

De esto existen dos audios, que ella niega que sea su voz y las autoridades certifican con estudios técnicos todo lo contrario.

Sobre este tópico la exdiputada local de Morena, Edna Rivera López, declaró que resulta necesario que la diputada Úrsula Salazar Mojica tome la decisión de separarse del cargo que le otorga fuero, para poder realizar un proceso que determine con claridad cuál es su situación real, de esa manera terminar con los supuestos que la culpan de probables actos de corrupción.

Rivera fue entrevistada en Tampico por el periodista Raúl Martínez, al que entre otras cosas declaró: “que de esa manera se informaría con transparencia sobre este caso, que es un tema grave cuando es cuestión de dinero, y más aún, tratándose de dinero público.

Edna Rivera precisó que es importante que la legisladora Salazar Mojica aclare y revierta la mala imagen que le ha generado este asunto, y que la parte acusatoria del PAN demuestre con pruebas fehacientes la autenticidad de sus señalamientos, y evitar que el tema quede en el olvido después del 5 de junio.

2.- La semana que concluyó y hasta el próximo miércoles 1º de junio es de cierres electorales para César Verástegui Ostos, y obviamente se trata de los principales puntos de la geografía tamaulipeca, los más poblados y donde se concentra poco más del 85 % de los electores.

Este viernes 27 de mayo, El Truko estuvo en Matamoros donde encabezó uno de los cierres fuertes de su campaña, el evento se desarrolló en la plaza principal de esa ciudad y estuvo amenizado con la Banda El Recodo, recurso musical que contribuyó a “calentar” el ambiente. La gente se prendió y desbordó en alegría comprometiéndose a votar por El Truko el próximo domingo 5 de junio.

Verástegui ha visitado los municipios principales del estado por tres y hasta cuatro ocasiones obteniendo una cálida respuesta y la de esta ocasión no fue la excepción.

El candidato de la coalición PAN-PRI-PRD estará el sábado 28 en Reynosa, domingo en Victoria, lunes en Mante, martes en Nuevo Laredo y el cierre final será en Tampico, en el Puerto Jaibo donde inició precisamente su periplo proselitista. En estos eventos, todos multitudinarios al aire libre, serán amenizados con diferentes conjuntos musicales, entre ellos El Grupo Pesado, La leyenda y El Recodo.

Desde el primer día el Truko no aflojó el paso, cumplió agendas intensas y en esta parte del programa de 60 días, está celebrando reuniones privadas, antes tuvo encuentros con estructuras, con promotores y defensores del voto. Sin duda hay organización y todo lo tiene debidamente planificado, no hay improvisación, el hombre sabe lo que está haciendo, le entiende al trabajo político y sin duda realizó una excelente campaña que prendió desde el primer día. En esas condiciones avanza al encuentro del 5 de junio.

3.- Morena se quejó ante el INE por la trasmisión de spots del PAN donde afirma que los estados gobernados por Morena son los más peligrosos, el partido guinda consideró que son calumniosos, pero la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral avaló a Acción Nacional y los mensajes seguirán al aire.

Seguramente usted ha escuchado el spot objeto de denuncia de Morena, donde se difunde: “Pon mucha atención: los estados que gobierna Morena son los más peligrosos del país y donde los homicidios están a la alza en Colima, Baja California, Michoacány Sonora, la cosa está que arde. Todos perdieron la tranquilidad y la paz. La estrategia de abrazos, no balazos, de Morena, fracasó. Tamaulipas va por el camino seguro, no destruyamos su futuro”.

Efectivamente la calificación establece, “Se considera que se está ante una crítica posiblemente dura y que pudiera incomodar al partido político denunciante, pero ante la apariencia del buen derecho, no se está ante la imputación de hechos o delitos falsos”, indicaron durante la aprobación.

LA UAT Y COBAT ALIADOS EN FAVOR DE LA JUVENTUD.- El Rector de la UAT, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, presidió el acto protocolario con el que formalizó con el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) convenios de colaboración académica en beneficio de ambas instituciones, y que incluye temas de servicio social, apoyo al deporte y fomento a una segunda lengua.

Por el COBAT su director general, Lic. Patricio Garza Tapia, firmó los protocolos correspondientes que sentaron las bases generales y mecanismos para estos acuerdos que traerán beneficio a ambas instituciones, particularmente a su población estudiantil.

La ceremonia tuvo lugar en la sala de juntas de la Rectoría de la máxima Casa de Estudios, en ese escenario el Rector Mendoza manifestó que entre los objetivos específicos que se buscan, está el ofrecer al estudiantado del COBAT el aprovechamiento de la infraestructura deportiva universitaria, así como descuentos en el uso de gimnasios y centros de lenguas.

Acuerdos como estos fortalecen los lazos institucionales para beneficiar y apoyar a todos aquellos estudiantes de bachillerato que deseen integrarse a las carreras que ofrece la máxima casa de estudios en la entidad.