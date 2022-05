Por: Raúl Terrazas Barraza

Dos caras de Sheinbaum Prado

De acuerdo con el INE, la titular del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Prado, corrompe el principio de imparcialidad poque con sus visitadas a respaldar las candidaturas de sus compañeros de partido que buscan ser Gobernadores en las seis entidades que tienen elecciones, porque el gobierno de cualquier nivel no puede intervenir en los procesos de elección de representantes a cargos públicos.

Desplazarse a las entidades del país, refieren los perredistas que presentaron una denuncia contra la mencionada por el presidente de la República Andrés López Obrador como candidata a la sucesión en el gobierno federal, contraviene la ley, de ahí que, la Comisión de Quejas del INE determinó dar la razón a la queja del PRD, por ello hizo ver la necesidad de bajar de las redes sociales los contenidos de las actividades a los cuales asistió la titular del Gobierno de la Ciudad de México.

Además, la conminaron para que ya no haga ese tipo de giras, porque se vulnera los procesos electorales, aunque ella y su equipo alegarán que va los lugares cuándo no son días laborales y en ese tiempo puede hacer cuanto quiera, en calidad de ciudadana, el punto es que los perredistas pusieron en grito en el cielo y no quieren, que, al menos en Tamaulipas suceda de nuevo con ella o con funcionarios de alto nivel de las dependencias gubernamentales.

Por demás está decir que, sus viajes a las entidades en las que hay elecciones tienen un propósito doble, respaldar a los candidatos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, y lleva agua a su molino, es decir, aprovechar los eventos políticos de los candidatos, para que la gente que asiste la ubique como la próxima candidata presidencial.

Y es que, así es la voluntad de López Obrador, pese a que, es sumado el nombre del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, para que le haga la competencia, entre comillas, y la designación quede como muy democrática, cuándo en realidad es la lógica imposición.

Son entonces dos caras del proselitismo las que tiene la titular del Gobierno de la Ciudad de México, porque con una apoya a los candidatos a gobernadores y con otra hace proselitismo a su favor como presidenciable número uno del habitante del Palacio Nacional.

Los otros.

La COMAPA Victoria que tiene a su cargo el ingeniero Eliseo García Leal, oficializó los tandeos de agua en la ciudad con la idea de que en todos los sectores haya el vital líquido cuándo menos en alguna hora del día, tiempo que será suficiente para que los miles de tinacos que se han instalado en los últimos tres años y medio, es decir, desde el trienio anterior y lo que va del actual, se llenen y puedan abastecer por varias horas a los hogares victorenses.

Una cosa es que se busque la posibilidad de educir el grave problema de abasto de agua que existe y otra es que se reconozca por parte de las autoridades, así que, en ausencia del alcalde, Eduardo Gattás Báez, quien está convaleciente de CONVID-19 y para algunos hasta con licencia para no pararse en el edificio del 17 Hidalgo por algunos días, mientras pasa el vendaval.

Desde el lunes pasado aparecen en las redes sociales de personas tamaulipecas infinidad de comentarios y apreciaciones que podrían enrarecer el proceso electoral de aquí a que se conozca el resultado de la elección local del cinco de junio, por tanto, será básico que, cada uno en función de su entereza debe de checar y rechecar los contenidos y establecer su procedencia, porque no se puede tomar decisiones sobre suposiciones o información sin fundamento.

El tandeo no es una solución para el problema del agua en la capital de Tamaulipas y como resolver el asunto es de muchos millones de pesos, la administración municipal debe tener puesta la mira en las instituciones del Gobierno de la República a las que hará corresponsables de la gran necesidad de los victorenses, para que aporten los recursos que el proyecto de incremento en la captación y la potabilización de agua requiere y cuya cifra ya la tiene estimada el ingeniero García Leal.

En un evento de esos en los cuales se analiza el impacto que las redes sociales tienen en la política se dijo que son un arma de dos filos y con el paso de los años eso se comprueba a cada momento, así que, entender que las redes se inunden de noticias extrañas de ser lógico, pero, guiarse con aquello que se dicen para cantear su voto es incorrecto, así que, vale la pena quedarse con aquellos elementos obtenidos de buena manera durante el desarrollo de las campañas proselitistas de los tres candidatos a la sucesión gubernamental tamaulipeca.

Todo indica que la Diputada local regeneracionista, Úrsula Salazar Mojica irá a aclarar todas las cuentas con los organismos que tengan dudas sobre su proceder en materia de condicionamiento a proveedores para el pago de insumos requeridos en la Legislatura y quizá porque ya se cansó de tantos dimes y diretes que la colocan en una situación muy incómoda ya como funcionaria, persona o pariente de gente poderosa en el gobierno de la República.

Comenzará con la Comisión Instructora del Congreso del Estado que le fincó algunas responsabilidades y está resuelta a lograr que pida licencia para responsa a los cargos que se le imputan debido al contenido de los audios en los cuales tiene conversaciones con un proveedor a quien le solicita una contribución para el pago de la factura por los bienes que vendería al gobierno.