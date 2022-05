Por: Raúl Terrazas Barraza

Superdelegados ya son legales

A mucho más de la mitad del sexenio Federal, los manejadores de la administración apenas lograron que la figura de los superdelegados en las entidades federativas fuese legal, ya que, Senadores de varios partidos políticos consideraron que se trataba de un grupo de funcionarios que no se justificaban, incluso, en Michoacán desde llegó a señalarse que los superdelegados invadían la competencia de las entidades respecto al uso de los recursos.

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación había empate para la resolución de que los superdelegados cargo que fue otorgado por el presidente de la República en aras de una coordinación más efectiva con los Gobernadores, sin embargo, a la llegada de la Ministra Loretta Ortiz Ahlf, la discusión de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se resolvió al cantearse a favor al señalar que la figura de esos funcionarios no violenta el concepto de Federación en el que está constituida la democracia del país.

Total que, debieron de pasar casi tres años y medio para que esto pudiese arreglarse, aunque es algo que no causa lío alguno, porque en Tamaulipas ya hubo dos Delegados súper, José Ramón Gómez Leal que fue primero y después el licenciado Rodolfo González Balderrama, cuyos nombramientos estuvieron en calidad de duda, porque fueron cuestionados desde el Senado de la República.

El ganón con esta decisión es el exalcalde de Güémez, Luis Lauro Reyes Rodríguez, porque fue quien se quedó en lugar del actual Director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, porque le darán el nombramiento legal y estará en posibilidades de pensar en grande para las elecciones del 2024, ya que, puede tirarla a ser Senador y Diputado Federal, si su chamba en correcta al frente de la Delegación de los programas sociales regeneracionistas.

Infinidad de cosas se cuestionan de la administración lópezobradorista y se hacen a chaleco, cual demostración de poder absoluto, para que nadie se ponga o se oponga al presidente de la República, quien. Moverá todos los hilos necesarios para hacer su voluntad, a ello se debió que la opinión de la Magistrada Loretta Ortiz Ahlf, fuera en el sentido de favorecer a los competidores de los Gobiernos estatales en materia de programas sociales y desde luego en asuntos de política, porque ni modo que no la haya con ese tipo de acciones salidas del presupuesto de egresos de la Federación.

Es en función de esto último que, Reyes Rodríguez hace bien en pensar en una candidatura para ser integrante del próximo Congreso de la Unión, por aquello de que, al no alcanzar la Senaduría, mínimo se queda como Diputado Federal, con la posibilidad de que, al no ser postulado de mayoría, puede entrar como plurinominal, al fin y al cabo, el asunto ese de quitar los pluris ya no se alcanzará a realizar en este sexenio Federal.

Los otros.

También el alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, hijo de la exalcaldesa Maki Ortiz Domínguez, quien ya dio color guinda para estas alturas del proceso electoral, pedirá licencia al Ayuntamiento en la sesión del cabildo a celebrarse este martes y lo hará no con tintes políticos como ha sucedido con otras licencias de homólogos suyos, porque el reynosense va por algunos días a los Estados Unidos a presentar su tesis para obtener un mayor grado académico en una prestigiosa Universidad gringa.

Respecto al presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, hay quienes creen las condiciones para que continúe en el cargo no están dadas y que, de favorecer a su partido los resultados electorales el cinco de junio, seguro respondería a la invitación que le hagan llegar para formar parte del gabinete del doctor Américo Villarreal Anaya.

Por cierto, el candidato de la coalición, Juntos Haremos Historia, recibió espaldarazos muy sólidos de sus compañeros tanto del partido como del Senado de la República, dónde despachó desde el 2018 cuando ganó la elección para ese cargo, ello sucedió en un evento realizado en la ciudad de México en el que estuvieron varias decenas de Legisladores entre ellos la Presidenta del Senador, Legisladora Olga Sánchez Cordero y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Senador, Ricardo Monreal Ávila.

Un día antes, el domingo vino a otorgar su respaldo la Gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Prado, de la misma manera que lo ha hecho con el resto de las candidatas y los candidatos del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, cosa que aprovecha para placearse en calidad de precandidata nominada por el presidente de la República, don Andrés López Obrador, para que sea la sucesora en el Palacio Nacional o reina, como se le quiera llamar.

El otro alcalde que anda con licencia es el de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, en virtud de asuntos políticos que le toca atender y no debe de dar pie a críticas de ninguna naturaleza, es más cuida en forma extrema su imagen, porque quiere mantenerse como el panista que estará ahí para cargos de relevancia que se disputen en el futuro, ni modo que la Senaduría, aunque sea de primera minoría no le quite el sueño.

Después del segundo Debate organizado por el IETAM, el candidato de la coalición, Va por Tamaulipas, César Verástegui Ostos, le siguió de frente en su recorrido por la entidad, por tanto, este lunes anduvo en Nuevo Laredo, luego de que, también recibió el respaldo de líderes panista de todo el país entre ellos Gobernadores, el dirigente del comité Nacional y Legisladores del Congreso de la Unión.