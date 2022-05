Arropan a Américo, senadores, y figuras nacionales de Morena; “no estás solo”, le dicen

Cd. de México.- Desde la tribuna más alta de la República, los Senadores y Senadoras de Morena y la dirigencia nacional de su partido cerraron filas y le dijeron al doctor Américo Villarreal Anaya que “no está solo” y que no permitirán que el Gobernador de Tamaulipas y su candidato del PRIAN quieran impedir la voluntad de los y las tamaulipecas.

“No vamos a dejarte solo, ni ahorita, ni después; en todo momento y en todas partes, vamos a hacer valer la voluntad del pueblo de Tamaulipas”, expresó Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República.

“Hacemos un llamado a la civilidad, convocamos a una tregua de la guerra sucia y al clima de hostilidad y zozobra que se vive en Tamaulipas. Permitamos que la ciudadanía vote en libertad, vote sin miedo, sin amenazas, sin presión ilegal, es el momento de la democracia, es el momento de la madurez política, de la transición pacífica y ordenada, los senadores por unanimidad hemos cerrado filas en torno a Américo Villarreal, no dejaremos solo a quien por decisión democrática y popular gobernará este extraordinario estado”, dijo Monreal.



“Llamaremos a las instancias de seguridad y al ejecutivo federal para cuidar la elección y que no se altere la voluntad ciudadana”, agregó.

Monreal expresó que convocarán al diálogo a las autoridades de los tres poderes del Estado, ya que no hay forma de revertir la voluntad popular en Tamaulipas, “hay que sentarnos para ponernos de acuerdo en la transición”, manifestó.

Durante el encuentro del doctor Américo Villarreal con 30 senadores de Morena, la doctora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado se sumó al respaldo en favor del candidato a la gubernatura de Tamaulipas y reiteró que por ningún motivo se permitirá la injerencia del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para impedir que se cumpla la voluntad de los tamaulipecos en las urnas.

“Estamos aquí, acompañándote, respaldándote, sabemos de tu honestidad, de tu integridad, de tu desempeño en el Senado; conocemos de tu actividad política, de tu actuación siempre transparente, honesta y de ninguna manera, por ningún motivo podemos aceptar intromisiones que vayan contra la voluntad del pueblo de Tamaulipas, menos aún podemos aceptar amenazas, ni prácticas tramposas de los viejos tiempos”, indicó Sánchez Cordero.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo destacó que a pesar de los ataques y de la campaña de miedo y de mentiras en su contra, la candidatura de Américo Villarreal ha crecido y ya no hay manera de impedir que se convierta en el próximo gobernador de Tamaulipas.

“Hay una decisión muy clara de la gente de acabar con un gobierno corrupto e ineficaz que ha sembrado la violencia…saben que están moral y electoralmente derrotados”, apuntó.

“El llamado es a que se serenen, que vivamos en una auténtica democracia, no tengan miedo, dejen que la gente decida libremente; exigimos que se garantice un proceso en paz y que se deje que la gente decida”.

Finalmente, Ricardo Monreal dijo que los senadores morenistas se mantendrán pendientes del desarrollo de la jornada electoral en Tamaulipas, como lo pidió el dirigente nacional Mario Delgado, “para exigir el cumplimiento de la ley y que se respete el voto popular”.