Distingue Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca logros del magisterio de Tamaulipas

Reynosa, Tam.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca distinguió el esfuerzo de los maestros de Tamaulipas y consideró que su vocación por educar ha ayudado a formar ciudadanos con valores.

En Reynosa, durante la celebración conmemorativa al Día del Maestro, el mandatario afirmó sentirse orgulloso del trabajo y retos superados frente a la pandemia del COVID-19, situación que obligó al magisterio a adoptar la modalidad virtual para impartir clases.

“Son los responsables de que haya logrado mis metas y objetivos, no estuviera yo aquí parado si no es por la educación de mis padres y de mis maestras y mis maestros, porque estos me inculcaron los valores con los que hoy vivo todos días, el valor de la honestidad, del trabajo, respeto, tolerancia, el valor de apreciar lo que tengo a mi alrededor, sin ellos no sería el hombre que soy hoy, mi reconocimiento a las maestras y maestros tamaulipecos, son ustedes no solamente el futuro para poder seguir impulsando las próximas generaciones, son el presente de este gran Tamaulipas que hoy en día estamos construyendo”, destacó el Gobernador de Tamaulipas.

Consideró que el trabajo de los maestros al impulsar a las nuevas generaciones de Tamaulipas mantiene una gratitud social, por lo reconoció de igual forma a los docentes que perdieron la vida durante la contingencia sanitaria.

