Por: Raúl Terrazas Barraza

Y el Huracán Apá, pa´ cuándo

Las presas del centro y sur de la entidad tienen en promedio el 38 por ciento de almacenamiento de acuerdo con la información de CONAGUA, en un escenario en el cual, donde hay el porcentaje más alto es en el Sistema Lagunario de la zona conurbada con un 62 por ciento y en la Presa Ramiro Caballero Dorantes con el 61 por ciento.

En contraparte, los tres vasos lacustres con menos almacenamiento con Las Blancas con el 20 por ciento, Pedro J. Méndez con el 22 y la Vicente Guerrero que abastece a agua a Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas tiene apenas el 23 por ciento, así que, urgen dos cosas, que llegue la temporada de Huracanes en el ya cercano primero de junio y que en realidad los haya para que las presas se recuperen y de paso los ríos y lagunas, aunque básico es que los acuíferos subterráneos mejore.

Sin la recuperación de los mantos freáticos, como ya lo advirtieron los dirigentes de los citricultores de la zona centro de Tamaulipas, es posible que las cosechas mermen en grandes cantidades para la próxima colecta de producto, ya que, la falta de agua dará pie a que el desarrollo frutícola no se alcance en los tiempos previsto y con ello, aparezca una crisis como la de hace unos 20 años, cuándo las huertas comenzaron a secarse y se perdieron miles de árboles de naranja y limón.

Para la tarde de este sábado estaban pronosticadas lluvias mínimas, pero, lluvias y como hubo información en el sentido de que se registraron en zonas más al norte de Tamaulipas, llevó a considerarse que hasta granizo pudo llegar debido a las altas temperaturas y la presencia de fenómenos fríos que podrían interactuar.

Los municipios con mayor cantidad de huertas citrícolas en el centro de la entidad son Hidalgo, Padilla, Güémez, Llera, Gómez Farías, Ocampo y Victoria. De manera paradójica es donde las temperaturas más altas se registraron en la última semana.

De que falta un huracán, ni quién diga que no, por eso en la calle se preguntan, Y el Huracán pa´ cuándo, en especial, porque urge la recarga de los mantos freáticos que sirven para el riego de las huertas citrícolas y frutícolas que hay en el Centro y sur de la entidad, en las que se incluyen las de aguacate que hoy por hoy es el producto de gran demanda en el consumo de los mexicanos que tiene el costo más alto, alrededor de 150 pesos el kilogramo en las tiendas de autoservicio.

Los otros.

A las cuatro de la tarde de este sábado, el candidato de la coalición, Va por Tamaulipas, César Verástegui Ostos estuvo en el Teatro Amalia G. de Castillo Ledón para el ensaño del debate que se llevar a cabo mañana allí mismo a las siete de la tarde.

Su contrincante, Arturo diez Gutiérrez Navarro, hizo lo propio a las cuatro de la tarde con 45 minutos y el tiempo para tal actividad previsto por la Comisión de Debates del IENTAM que tiene a su cargo la Consejera Marcía Garza Robles, fue de media hora por candidato.

En el programa del IETAM no fue considerado en candidato de la coalición, Juntos Hacemos Historia, doctor Américo Villarreal Anaya, porque fue notificado a la autoridad electoral que el galeno no asistiría por cuestiones de agenda y que, los eventos que se empataron con el Segundo Debate requerían de su presencia, dado que hizo compromisos con la gente de que no les fallaría y eso hará.

En el equipo del abanderado de las nuevas izquierdas y del Partido. Verde Ecologista de México, se habla de que el beneficio electoral que puede generar el debate será compensado con la garantía que grupos de ciudadanos darán al prospecto a la gubernatura en este fin de semana.

En la Comisión de Debates del IETAM, se mantiene la idea de que, pese que solo son dos de los tres candidatos, habrá audiencia igual que en el primer ejercicio de presentación y discusión de propuestas, porque los ciudadanos de Tamaulipas quieren conocer más sobre la postura de los candidatos, no le hace que uno de ellos, no acuda por asunto de modificaciones a la agenda de campaña proselitista que tiene.

Los temas para el debate de este domingo son gestión y políticas púbicas para mejorar la educación e infraestructura educativa en el caso de este sector, derechos humanos y sistema justicia junto con rendición de cuentas y corrupción en el tema de estado de derecho y erradicar la pobreza, la desigualdad, mejorar la infraestructura social y los servicios públicos, en el rubro de desarrollo social. El moderador entre los dos candidatos que debatirán es el comunicólogo de la Ciudad de México, Javier Solórzano Zinser, quien llegó a Ciudad Victoria desde este sábado.

Por ganas no queda y menos si son de los Diputados del grupo regeneracionista del Congreso del Estado y, es para que la Secretaria de Bienestar Social, la expriísta Yalheel Abdalá Carmona comparezca ante la Asamblea Legislativa para que dé cuenta del uso de los recursos en los programas sociales, desde luego las ganas no serán suficientes, porque la propuesta del Diputado Isidro Vargas Fernández tendría que ser apoyada por Legisladores del PAN cosa que no sucederá.

La expriísta fue candidata a la presidencia municipal de Nuevo Laredo y perdió contra la exdiputada Carmen Cantú Villarreal, quien es la alcaldesa.