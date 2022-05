POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Las campañas electorales están cerrando su ciclo en medio de una crisis política conformada por descalificaciones, actos de enjuiciamiento a través de instituciones públicas, y una evidente ausencia de equilibrio entre las demandas sociales que son bien conocidas y las escasas propuestas. Además, las dirigencias nacionales de los partidos PRI, PAN y Morena principalmente, tienen interpretaciones muy diferentes de la ley electoral, o por lo menos los institutos políticos estatales de la coalición “Juntos haremos historia” se contradicen con la línea que dicta Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de la corriente guinda.

En este momento han creado un clima de confusión y muchos no saben a quién creerle. A Mario Delgado que invita a los gobernantes y funcionarios morenistas a que hagan campaña a favor de los candidatos de su partido en horarios no laborales, o bien, a los representantes de Morena, PT y PVEM en Tamaulipas que reprueban y denuncian la participación del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en domingo, pese a que la ley lo aprueba.

Todo esto ha “enrarecido” el clima electoral, sin embargo los comicios de Tamaulipas para elegir gobernador tendrán una gran concurrencia en las urnas debido a la competitividad de las dos principales corriente políticas que se han preparado para realizar una operación intensa en el día “D”, es decir no van a dejar a la suerte, que los ciudadanos por iniciativa propia acudan a las urnas.

Los equipos de los dos principales candidatos, el domingo 5 de junio, estarán facilitando la transportación de los votantes a través de redes bien construidas. A las 11 de la mañana estarán haciendo su primer “corte de caja” para ver si van bien con respecto a sus pronóstico, realizarán los ajustes que se necesiten y continuarán vigilando el proceso.

Hace varios sexenios y trienios que los partidos no se abandonan a la suerte del votante natural, es decir no dejan que por iniciativa propia los ciudadanos vayan a sufragar, de ser así el total de votos logrados no alcanzarían para legitimar la elección. Estudios recientes precisan que entre el 15 y el 18 por ciento de la lista nominal es la que acudiría a votar, si no hubiera esa “operación política”.

Ricardo Gamundi en sus buenos tiempos de operador hablaba de una “ingeniería electoral”, sea cual sea el nombre que se le proporcione, la mecánica es la misma.

2.- De esa manera el PRI cuando quiso hacer perder a Álvaro Garza Cantú en su segundo intento por la alcaldía de Tampico, simplemente paralizó la “operación” y lo mismo hizo con Baltazar Hinojosa para la gubernatura, y mucho atrás con Diego Navarro Rodríguez, con Tinita Icaza QPD (por su relación con la Quina, ya venía el golpe de estado contra el líder petrolero) en fin, todos ellos priistas. La circunstancia es que el Tricolor decidía cuándo debían cerrarle el paso a un candidato y era muy sencillo.

Este procedimiento después lo aprendió el PAN y ni se diga Morena, que está conformado mayoritariamente por ex priistas. Desde luego hay un voto duro, o natural de cada partido, también existe la percepción política que de alguna forma hace pensar al ciudadano común, que tal o cual candidato es el que va a ganar, todo esto tiene un efecto, pero estos aspectos no son suficientes para definir la elección.

La regla es que, el que tiene más saliva traga más pinole. Y hasta la noche del 5 de junio se conocerá cuáles operadores dieron mejores resultados.

3.- Una vez más la Universidad Autónoma de Tamaulipas dejó constancia de su compromiso social al formalizar con el Instituto Nacional de Acceso a la Información el Convenio Marco de Colaboración con el que se abren nuevas oportunidades de acuerdos en proyectos que vendrán a contribuir con la cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Avalaron con su presencia y la firma del protocolo correspondiente, el Rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos y el Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Tamaulipas (ITAIT), Lic. Humberto Rangel Vallejo.

Entre los proyectos a realizar figuran diplomados, foros, programas de capacitación y distintas acciones académicas dirigidas a la comunidad universitaria, todos ellos serán importante aportación para consolidar una cultura de transparencia de la información en Tamaulipas.

En su intervención el Rector Mendoza Cavazos, puso de relieve que la UAT ha venido trabajando arduamente, estructurando acciones que han permitido fortalecer el compromiso con la transparencia de la información.