Por: Raúl Terrazas Barraza

Candil y oscuridad

Candil de la calle y oscuridad en la casa, reza el refrán popular y, es con exactitud aquello que pasa con los salarios de los trabajadores del estado y los maestros que esperaban un 20 por ciento de aumento como sucedió con los trabajadores de las empresas que no son del estado en enero pasado, solo tuvieron el siete y medio por ciento.

Desde luego, no fue parejo, porque el porcentaje anunciado por la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, con la autorización del presidente Don Andrés López Obrador, será para maestros y trabajadores de la educación que tienen ingresos por salario, menores a los 20 mil pesos mensuales y que pueda quedar en un promedio de 15 mil pesos ya con el aumento anunciado por la secretaria de Educación en la conmemoración del Día del Maestro.

De acuerdo con la información generado durante el desayuno para conmemorar a los trabajadores de la educación, otros planteamientos del Sindicato que tiene a su cargo el maestro Alfonso Cepeda Salas, en el sentido de mejorar el sistema de pensiones y buscar que haya más apoyo económico para los sindicalizados, quedaron pendientes en las mesas de negociaciones con las autoridades federales, sin embargo, quedó el compromiso presidencial de que trabajarán en ello para beneficio de los maestros.

Eso de candil de la calle y oscuridad de la casa, relacionado con los salarios, es que, el aumento a los salarios de los trabajadores de las empresas y negocios del país que cotizan al IMSS y al INFONAVIT se anuncia con bombo y platillo desde antes que comience el año nuevo, para que, los empresarios se preparen con la cartera y con la mente de que, tienen que apechugar los porcentajes impuestos por el gobierno, ya que, no les dejan alternativa ni de inconformarse y mucho menos de protestar.

El aumento para los obreros va derecho porque el Gobierno Federal no tiene que poner nada, solo hacer el anuncio gústele o no a los patrones, porque el solo hecho de que los trabajadores de las empresas ganen más, aumenta los ingresos del IMSS, INFONAVIT y de paso los impuestos.

Pero, cuándo se trata de que el estado erogue por concepto de salarios entonces sí, las alzas no superan al cinco por ciento y, si para los profesores fue del siete y medio por ciento este 15 de mayo, queda claro que no fue para todos, solo se beneficiarán quienes ganan menos de 20 mil pesos y los que superan esta cantidad, de forma simple no tienen aumento en este año.

En la misma reunión realizada para festejar a los maestros, las cuentas no salieron, porque ante el anuncio del siete y medio por ciento, a la hora de desmenuzar en incremento, porque se trata de una nueva política salarial, se señala que la primera parte será del tres por ciento, luego la segunda del dos y la tercera del uno por ciento, es decir, el seis por ciento, dato que ya no checó con el siete y medio. Faltó uno y medio por ciento, que quizá se quedó en el micrófono de la secretaria Gómez Álvarez tras dar a conocer el acuerdo del Gobierno en ocasión del Día del Maestro.

En entidades como Tamaulipas donde los maestros cumplen con su responsabilidad casi al cien por ciento, hay la esperanza de que, el Gobierno de la entidad se caiga con un porcentaje extra para mejorar la percepción salarial de los profesores y en su m omento el secretario Mario Gómez Monroy está obligado a ser portador de buenas noticias, no le hace que sea un tres por ciento para los que ganan más de 20 mil pesos, que son, los abandonados por el Gobierno de la República.

Los otros.

Las campañas de los tres candidatos a la gubernatura de la entidad, ingeniero César Verástegui Ostos de la coalición, Va por Tamaulipas, del ingeniero Arturo Diez Gutiérrez Navarro del Partido Movimiento Ciudadano y del doctor Américo Villarreal Anaya de la coalición, Juntos Haremos Historia, entran en la etapa final de manera que la programación de los cierres proselitistas es parte ya de los calendarios de actividades que tienen las coordinaciones generales de las campañas.

Es seguro que esta semana se conozca ya los nombres de los grupos musicales que estarán en los cierres regionales que programarán, ya que, será difícil tanto presupuestal como en función del tiempo, pensar que los tres postulados para llegar a la oficina principal del Palacio de Gobierno a partir del ya cercano primero de octubre puedan recorrer de nuevo la entidad para concretar el compromiso de votación con los ciudadanos con eventos de fin de campaña.

Por su lado, las y los Consejeros del IETAM, recibieron las boletas electorales y los materiales que serán usados en la elección del cinco de junio que viene.

Se trata de dos millones 805 mil 990 boletas que serán repartidas la semana que viene a los Consejos de los 22 Distritos locales Electorales que tiene Tamaulipas, desde dónde, se harán llegar a los presidentes de las más de cuatro mil 500 casillas que funcionarán el día de la elección, de acuerdo con los comentarios realizados por el titular del IETAM, licenciado Juan José Ramos Charré.

A partir de este lunes, las boletas y los materiales serán revisados por las autoridades electorales para checar folios y determinar que estén completas. En la recepción de los documentos electorales que llegaron en un tráiler, estuvieron los representantes de los partidos políticos, incluido el del Partido Regeneración, Jesús Eduardo Govea Orozco, quien es propietario, así que, como no había que alegar, acudió él y no su suplente.