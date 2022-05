EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la noticia política de la semana en Tamaulipas es la adhesión del Alcalde de Reynosa, CARLOS ORTIZ PEÑA a la candidatura del abanderado Morenista AMERICO VILLARREAL ANAYA…Como todos sabemos CARLOS PEÑA ORTIZ el alcalde de Reynosa es hijo de la ex alcaldesa de ese misma ciudad MAKI ORTIZ…Si tomamos en cuenta esta decisión, entonces hay que dar por hecho que MAKI ya definió su postura y es por el lado de AMERICO…De esta manera AMERICO se hace de unos muy poderosos aliados rumbo a las elecciones del cinco de junio…MAKI había estado jugando de manera zorruna con los tiempos y antes de que la liga se le estirara de más, es que decidió por medio de su cachorro, abrirse de lleno a favor del cardiólogo…Mucho se había especulado, en lo referente a la postura que MAKI habría de decidir…Pues bien ya la definió y es por el abanderado de la alianza MORENA-PT-VERDE con todo lo que esto genera… Y bueno, pues solamente 23 días, son los que faltan para saber quién gobernará Tamaulipas a partir del mes de octubre de este 2022 y durante los próximos seis años…Lógicamente que de acuerdo a quien simpaticen los tamaulipecos es como aseguran que va a concluir el desenlace electoral del 5 de junio…Cada quien da un pronóstico político de acuerdo al candidato de sus preferencias…Lo cierto es que la carrera luce desbocada entre el TRUKO y AMÉRICO o viceversa…TRUKO posee sin la menor de las dudas un perfil más popular… Es más pueblo el TRUKO como dice el dicho…TRUKO no tiene el menor problema para acercarse a la gente y decirle una broma o echar relajo de manera natural…Tiene mayor cercanía con la raza en el tú a tú…Se le da de manera natural…No es fingida esta actitud…No es una pose de política la que asume el de Xicoténcatl…Así ha sido desde siempre…Y así va a seguir siendo incluso después del proceso electoral, sea cual sea el resultado…De esto podemos estar plenamente seguros…Es decir, el perfil personal y político del TRUKO es abierto, bonachón y de raza…Por otro lado AMERICO se ha desarrollado como un profesional de la salud…En espacios limpios, aire acondicionado y confort…No es que esto sea malo…Y es que su estilo de vida y profesional como médico así lo ha requerido en el desarrollo profesional de su carrera…Pero esto no quita que AMERICO VILLARREAL ANAYA sea un humanista en toda la extensión de la palabra…Y es que precisamente su perfil como doctor le ha permitido estar y vivir muy cerca del dolor de las personas…En el discurso político que AMERICO expresa en el día a día ante la comunidad tamaulipeca sí debería de bajarle algunas rayas a su discurso retórico donde le pega a todo lo que huela al pasado gubernamental en Tamaulipas…Incluso el mismo tiene en su historial haber sido Subsecretario de salud en el estado al menos con tres ex gobernadores del tricolor…De ahí en fuera, la realidad de las cosas es que su campaña avanza de manera óptima rumbo al proceso electoral del cinco de junio, próximo…Nunca el que escribe había visto tan entrados en una campaña estatal a buenos amigos como CARLOS HERNÁNDEZ y ANTONIO CORONADO quienes se la han estado rajando con todo por el proyecto de AMERICO VILLARREAL ANAYA aquí en nuestro municipio…Igual me reportan que el Profe. PANCHO YÁÑEZ anda de responsable de una amplia ruta en el tema de los representantes de casilla de MORENA…Apoyado el equipo electoral con la experiencia de ese gran lobo de mar de la mercadotecnia político electoral en Soto la Marina como lo es el estimado amigo GUADALUPE VILLARREAL VILLARREAL…Por otra parte el líder de Acción Nacional JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ reporta que ya se tiene integrada al cien por ciento la estructura de representantes de casilla de su partido…Son personas, fieles y leales al PAN y que en su mayoría ya han realizado esa misma responsabilidad en anteriores ocasiones, según me lo comentó…JUAN CARLOS y no es una noticia, realmente, pero ocupa un espacio en el cabildo local como regidor…Pero igual de cierto es que hacia el interior del cabildo marinense el asunto está por la mitad en lo político…Por el lado del TRUKO están alineados la síndico MARBELLA ARELLANO así como los regidores ENRIQUE LINARES y el propio JUAN CARLOS ALCOCER…De acuerdo al comportamiento político al parecer los demás andan jalando con AMERICO y me refiero a EMILIANA GARZA CRISANTO y HUGO ARELLANO así como DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN…Aunque de confirmarse que la de Redes Sociales Progresistas MARGARITA FLORES GÓMEZ anda con AMERICO entonces estaríamos hablando de que los Morenistas son mayoría en el cabildo de Soto la Marina…Aunque para efectos legales quedarían empatados si tomamos en cuenta, el voto del alcalde TOÑO MEDINA…La semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a mi joven amiga GISSELE LARA en el estudio de EL REDACTOR…Ella es la portera titular del equipo femenil de futbol Lomas FC de Ciudad Victoria con quienes logró el subcampeonato de un torneo internacional, que se desarrolló en fechas recientes en el vecino país hermano de Guatemala…GISSELLE es oriunda de Soto la Marina…Felicidades para GISSELLE y su mamita ROCÍO LARA, así como para su hermano GERARDO CASANOVA LARA por este importante logro…La maestra LAURA BARRIENTOS anda trabajando por el lado de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Trabaja duro en la promoción política del abanderado estatal de MORENA-PT-VERDE en Tamaulipas…El Jefe de Alcoholes en el municipio y nativo del ejido Benito Juárez, MARCIAL RAMÍREZ anda desatado al mil por ciento en el proyecto político del TRUKO…Me reportan que anda haciendo un trabajo incansable fuera de horario en ese sentido por aquella zona del golfo norte de Soto la Marina…Por cierto don ALEJANDRO ZÚÑIGA también se metió por aquella importante zona del municipio en días pasados y asegura que le fue de lo mejor en sus acciones de proselitismo, por el lado del TRUKO…Algunos ex empleados de la administración del médico ABEL GÁMEZ me comentaron que sus respetos siempre serán para el médico ABEL quien los trató de lo mejor y con quien participaron en la elección pasada, cuando buscó la reelección…Aducen que esta ocasión andan por el lado de AMERICO…Y es que resaltan que en la elección local pasada tuvieron serias diferencias con algunas personas que ahora andan apoyando al TRUKO y con quienes mutuamente se dijeron hasta de lo que se iban a morir…”La verdad es que no nos sentimos cómodos al andar ahora juntos, después de tanto que nos peleamos” expresaron, palabras más, palabras menos…Salió al aire…Pues el gobernador CABEZA DE VACA tomó como propia la campaña del TRUKO y está bien…Y es que tampoco es novedad, que desde su púlpito presidencial y a través de sus diarias arengas el presidente AMLO también apoya a los candidatos de MORENA…Para quienes pensaban que el gobernador iba a bajar la guardia en este proceso electoral estatal, pues realmente se equivocaron…El gobernador está apoyando con todos sus medios al TRUKO que es el candidato de su partido el PAN con la alianza del PRI y del PRD…Ya sabemos desde antes que CABEZA para nada es dejado…Es un fajador nato en la política…Por lo pronto, el gobernador ya dejó salir de su ronco pecho algunas expresiones contra actores políticos del pasado reciente y cuyas reacciones pueden generar en verdaderas llamaradas de lumbre, en la arena política tamaulipeca…A nivel local déjeme decirle que el Profr. RAÚL RAMÍREZ MÍRELES anda de lo más decidido a favor del TRUKO…Por otro lado el director de la primaria del Ejido Los Bellos RUFINO GONZÁLEZ ROMERO le agradece al alcalde TOÑO MEDINA por el permanente apoyo que le ha brindado a la institución a su cargo…Bajo el apoyo político y moral del ex alcalde MIRO GÓMEZ el priismo local encabezado por HUMBERTO DE LA GARZA MAR les organizó un ameno festejo a las mamás del PRI en el domicilio particular del primero, en días pasados…Entre las figuras políticas del priismo marinense pude saludar al ex candidato a la alcaldía RAÚL RAMÍREZ y la ex regidora PANCHITA RUIZ, así como el también ex regidor SERGIO LOZANO GÓMEZ entre otros y además NOELIA INFANTE MARTINEZ funcionaria de la administración municipal que preside TOÑO MEDINA JASSO…Pues dice el presidente AMLO que estuvo bien que el ejército se echara a correr para defenderse de un grupo de personas armadas en Michoacán…Dice que el ejército actuó de manera responsable y que hicieron bien en correr…”También cuidamos a los delincuentes porque son seres humanos” salió de su ronco pecho…Para la historia, estas frases…Es así como piensa el supremo comandante, de las fuerzas armadas, en nuestro país…Habitantes de ejidos como La Piedra, 10 de Mayo, el 5 de Mayo, La Lobera y Los Eslabones, esperan que el próximo gobernador les mande arreglar el tramo carretero que inicia en San José de las Rusias y que concluye en La Piedra…Y es que la verdad de las cosas es que ese tramo carretero luce en condiciones desastrosas…Deplorable…Tiene varios tramos que de plano están intransitables…Peor, que un tramo de terracería…Pues reportan que a lo más en dos meses ya estará operando en Soto la Marina la Bodega AURRERA…Estará concluida más pronto que COPPEL…Claro que tenemos que resaltar que existe mucha diferencia entre las dimensiones de la primera y la segunda…COPPEL tiene más tiempo en construcción…Pero será más grande y con dos plantas…Aunque igual en el tema de la generación de empleo para nuestros jóvenes, las dos toman un punto importante de resonancia positiva…Quienes serán los delegados municipales que se encuentran en capilla en estos momentos?…Trasciende en los pasillos de la presidencia municipal que les van a retirar sus nombramientos a varios de ellos…La causa?…Al parecer andan bailando al ritmo político contrario que se ejecuta en la alcaldía…Dicen…Es cuanto, nos leemos en próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…