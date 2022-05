Comunidad Médica recibe al Truko

*Solicitan apuntalar a Tamaulipas como un estado con salud digna y de calidad



TAMPICO, Tam.- César Truko Verástegui fue recibido y reconocido por la comunidad médica del sur de Tamaulipas, en el “Foro por la salud de los tamaulipecos”.



En dónde resaltó las propuestas específicas que el estado necesita para apuntalar a Tamaulipas como un estado con salud digna y de calidad, con la creación de un Hospital Universitario, medicamentos en los 301 Centros de Salud, el programa de Telemedicina que de asistencia especializada entre otros.





Como representantes del sector lo recibieron; la Dra. Martha Palomino Castro, representante de la Facultad de Medicina de la UAT; la Dra. Tranquilina Gutiérrez Gómez, representante de la Facultad de Enfermería de la UAT; el Dr. Jorge Luna Domínguez representante del Área de Investigación de la Facultad de Odontología y el Dr. Joaquín Eraña Díaz, representante de Hospitales Públicos y Privados.





En su intervención el candidato mencionó, “en ocasiones los trabajadores de la salud, ponen más de su tiempo, en ocasiones ponen un peso, regalan la consulta y no es justo que no se tenga la infraestructura adecuada, los medicamentos y los insumos”.



Refirió igualmente que “No es nada más darles la certeza jurídica laboral o la paz laboral; es darles todo para atender a la sociedad en general; es darles todo el apoyo desde infraestructura, recurso humano, recurso financiero, insumos, medicamentos e invertirle al tema de la prevención”.



A nombre del sector salud y en su participación, el Dr. Jorge Luna Domínguez pronunció “Truko va ser el gobernador de la innovación… No vamos a permitir que un partido tercermundista quiera parar la ciencia y tecnología del estado”.



Durante este foro acompañaron al candidato; los diputados federales, Jorge Romero Herrera, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Luis Mendoza Acevedo, Rosa María González, Miguel Ángel Monraz Ibarra, Mariela López Sosa, María del Carmen Escudero y Ana Teresa Aranda Orozco.



También estuvieron presentes las y los diputados locales, Nora Gómez González, Edmundo Marón, Ángel Covarrubias, además de Luis Cantú “Cachorro” Presidente Estatal del PAN y David Valenzuela, Presidente del PRD estatal, entre otros.