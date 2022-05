Por: Raúl Terrazas Barraza

Ciudadanos quieren elecciones limpias

Natural debe ser que las personas de Tamaulipas no vean complicaciones en la elección del cinco de junio, la realidad es que todo mundo está en espera de que, las condiciones sean correctas y que la disputa entre los candidatos ahora que andan en campaña, no se salga de los cauces normales, para que el proceso discurra conforme a la Ley.

Es cierto que son los últimos días de las campañas y que, en virtud de una elección competida entre las dos coaliciones podría jalar elementos extraños que compliquen las cosas, de ahí que, los que se manejan por el ala positiva, están a favor de que los ánimos no se caldeen y que se mantenga la congruencia.

Existen y no se puede negar infinidad de factores que, mal encausado pueden desatar complicaciones en el proceso, algo que no será justo si se tomas en cuenta el gran esfuerzo de organización que hay detrás de la elección que está a la vuelta de la esquina, en especial, el trabajo de las autoridades electorales y de los ciudadanos que dieron el sí para estar en las casillas el cinco de junio a fin de recibir, contar los votos y entregarlos a los Consejos Distritales.

Hasta este punto los ciudadanos que forman parte de las casillas cumplirán con su cometido, en tanto, que los Consejos Distritales son los que resguardarán los votos hasta que se hayan dado los resultados a los candidatos y que la conformidad por el proceso haya quedado de manifiesto ya de parte de los propios candidatos, sus partidos o de las personas que viven en la entidad.

La apuesta de los más es que, no se rompa con la tranquilidad del proceso, aunque arrecien por estos días el nivel y tono de las campañas cuyo propósito, entendible, por cierto, es que un candidato crezca más que los otros a fin de perfilarse como el posible ganador de las votaciones en Tamaulipas.

Detonadores de complicaciones pueden existir infinidad, como es el caso del proceso de desafuero que comenzó contra la Diputada Úrsula Salazar Mojica, porque los audios en los que se ve inmiscuida al solicitar pago por la gestión de liquidación de facturas a un proveedor, al parecer, son auténticos y sus adversarios en el Congreso del Estado, consideran que son pruebas suficientes para que la Fiscalía General de Tamaulipas inicie el proceso de desafuero para que luego se le hagan cargos por corrupción.

El asunto pinta, porque la Legisladora es pariente del presidente de la República, Andrés López Obrador y, frente al hecho de que haya o no razón, en virtud de los tiempos de campaña, todo se convierte en asunto político-electoral, así que, es una de las razones que traen a Tamaulipas a Mario Delgado Carrillo, dirigente del Partido Regeneración, puesto que, debe de defender al candidato que postularon sobre la base de las encuestas que él hizo a principios de este año.

El escenario electoral y político no está enrarecido hasta este momento y a juzgar por la tranquilidad con que los grupos de la población que tienen derecho a votar en las urnas el cinco de junio que viene, la tranquilidad prevalecerá en los días por venir, no le haya que haya a quienes les de mala espina de que, más de medio millar de elementos de la Guardia Nacional aparecieran de la noche a la mañana en las ciudades de la entidad para estar pendientes de la seguridad.

Además, es muy fácil ubicar que se trata de personal recién llegado, porque las unidades de esa corporación que ya tienen meses en la entidad no andan en sus actividades de rondín completar, sino que, el personal se divide en varias unidades, en tanto que, quienes acaban de llegar se identifican porque el grupo de guarias por unidad son más y por lo regular se desplazan tres o más unidades juntas.

Llegaron ya para hacer reconocimiento del terreno que pisarán hasta después de las votaciones, incluso, se habla de que, a partir de la semana que viene, como en el resto de las entidades que tienen elecciones y que son cinco más, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo, también sucede lo mismo, respecto a la presencia de más efectivos de la Guardia Nacional, que es la corporación que depende en forma directa del Gobierno de la República.

Respecto a los candidatos, los tres tienen ya definidos los actos de proselitismo comprendidos en sus campañas por toda la entidad, así que mantenerse en esa intención dará mucho que decir en forma positiva a los ciudadanos, más que, los señalamientos que haya entre actores políticos que no andan en campaña en el día a día, no le hace que puedan influir en su desarrollo, porque no bajar el paso y dar paso a los cierres que ya están a la vuelta de la esquina, hará que los ciudadanos confíen más en los candidatos.

Que nada quite el sentido positivo que deben de tener las campañas, será fundamental para que los votantes acudan a las urnas el cinco de junio que viene, de ahí que, la apuesta por un proceso normal, apegado a la Ley y que se cumpla al cien por ciento con el calendario previsto para ello, es aquello que mejor puede pasar en Tamaulipas y sus habitantes.