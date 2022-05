POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- El senador Dante Delgado Rannauro, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano estará de visita en la zona sur de Tamaulipas este fin de semana en apoyo de su candidato a la gubernatura Arturo Díez Gutiérrez, en ese punto de la geografía tamaulipeca hay importante presencia empresarial por su tipo de economía, y por lo mismo es el talón de Aquiles para Morena y un filón de votos por conquistar, aunque el PAN está fuerte en Tampico otros partidos lo observan como una gran oportunidad para en este proceso electoral.

Tampico se abre como una opción para Movimiento Ciudadano y los ciudadanos de este pujante municipio que quieran una opción diferente al PAN, no la van a buscar en Morena por las características ideológicas de la izquierda en contraposición con los intereses empresariales. Es ahí donde don Arturo busca acomodarse en el ánimo ciudadano.

La presencia de los líderes legales o morales de perfil nacional de un partido político serán siempre una especie de aval para los candidatos de la contienda.

En el caso del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional, Mario Delgado Carrillo se ha hecho ojo de hormiga luego de la ola de escándalos que envuelve a varios de los morenistas. Hacer acto de presencia en Tamaulipas significa dar la cara a la prensa, y mínimo le esperan cuestionamientos sobre los “moches” de la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica y los adeudos impagables del otro sobrino incómodo José Braña, que afectan la economía del contador público Lino Bonilla y la periodista Perla Anzúa, quienes prestaron sus servicios al susodicho durante su campaña con promesa de pago incumplida hasta la fecha.

Eso nada más de entrada, olvidemos otros que tiene que ver con obscuros patrocinios de candidaturas del pasado, pero cuyos morenistas están vigentes en diferentes nóminas. Ponga Usted que ante la falta de pruebas se salga por la tangente diciendo que es guerra sucia, pero los temas no dejan de generar ruido mediático negativo, de ahí que difícilmente Mario Delgado se apersone en lo que resta de la campaña.

2.- Los pronósticos en torno al día de la jornada electoral del 5 de junio son de total tranquilidad, sin embargo hay signos en sentido contrario en los días subsecuentes en el supuesto caso de que Morena no obtenga el triunfo. Empresarios de Matamoros hicieron pública esta inquietud y propusieron que Morena firme un compromiso de respetar los resultados que se obtengan. Obviamente la respuesta se quedó en el aire.

Este tema preocupa particularmente en Matamoros por las características de la plaza, un municipio gobernado por Morena y el ambiente que esto ha generado en esa plaza.

Evaristo Benitez Castro colaborador del portal Hoy Tamaulipas y experto en temas electorales por su desempeño en el órgano electoral estatal en algún tiempo, comenta con pleno conocimiento, que es el INE y no el IETAM el responsable de las funciones de organización más importantes de esta jornada.

Le recomiendo que lea su artículo porque es muy importante en este momento tener la información de las funciones sustantivas que antes estaban en manos del órgano electoral estatal (dependiente de Palacio de Gobierno), y que fueron transferidas al Instituto Nacional Electoral Federal, y eso cambia mucho el panorama. La guía para acceder al referido escrito de autoría de Benitez Castro es https://www.hoytamaulipas.net/notas/495224/Confusion-o-manipulacion.html

Sin embargo hay episodios de la vida política en el centro del país, que son ejemplos de que pese a los fundamentos legales, la corriente guinda da su particular interpretación de los hechos y no acepta otro recurso que no sea el suyo, por lo mismo es importante estar informado y tener los elementos de juicio para que en su momento pueda usted conformarse un criterio preciso y realista para que nadie distorsione la realidad.

3.- Desde que se inició la campaña el PRI y su militancia han hecho acto de presencia y de manifiesto apoyo a su candidato en coalición con el PAN y PRD, Truko César Verástegui, esa postura la confirman los últimos acontecimientos como son la toma de protesta de miles de priistas que portando la camisa roja rindieron protesta como promotores y defensores del voto ciudadano.

Ahí estuvieron figuras representativas del Revolucionario Institucional, no sólo los dirigentes del estatal y del Comité Municipal, diputado local Edgardo Melhem y el regidor Horacio Reyna de la Garza, sino priistas vigentes como la diputada federal y presidenta del Organismo de Mujeres en el país, Montserrat Arcos y la diputada local y Secretaria Técnica del Consejo Político Estatal, Alejandra Cárdenas Castillejos; otros de amplia presencia como los ex alcaldes Alejandro Etienne y Miguel González Salum que ejercen un liderazgo moral en un amplio sector de la militancia.

Con la emoción y disciplina de siempre, los priistas han tomado la bandera del Truko Verástegui para impulsarla y defenderla en el camino que lo conduzca al Palacio de Gobierno, están tocando puerta por puerta invitando a los Tamaulipecos de todos los municipios a que se sumen al proyecto PRI-PAN-PRD para instalar a un hombre de trabajo, que viene desde abajo y está dispuesto a entregarse con pasión y entusiasmo para defender lo que necesitan los tamaulipecos para vivir mejor.

En esta campaña los sufragios que obtenga el PRI en favor de Verástegui se constituirán en el baluarte que fortifique al instituto político como partido, los votos que logre fortalecerán sus finanzas, y contribuirán a la reconstrucción del Tricolor.