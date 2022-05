EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Faltan 28 días, para que en Tamaulipas se defina a quien queremos que nos gobierne, los próximos seis años…De ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ ya todos sabemos que nadie le peleará el tercer lugar que ya tiene seguro desde que inició el proceso electoral en nuestro estado…El detalle es más arriba…Es decir, el detalle es la lucha encarnizada por el primer lugar que se traen CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS con AMERICO VILLARREAL ANAYA (por orden alfabético)…El de Xicoténcatl y el de Ciudad Victoria no parecen darse tregua alguna…En ocasiones como que el de la región cañera lo dejara atrás en la carrera estatal…Pero en otras tantas, pareciera que el galeno se presentara fuerte e invencible…De las encuestas, mejor no hacer caso…La verdadera encuesta es la que se realizará el 5 de junio, en las urnas electorales tamaulipecas…Por cierto, se insiste en la salida de algunos delegados municipales que en sus respectivas comunidades realizan proselitismo a favor de la 4ª transformación…Bien podría darse el caso, si tomamos en cuenta que los alcaldes tienen las facultades para poner o quitar en su caso a los delegados y se supone que son las gentes de confianza que tienen “sembradas” en cada comunidad rural…Hablando de gente de la zona rural, el ex Delegado Municipal y también, ex regidor del PAN y oriundo de Tampiquito, don JAVIER CORTÉS ORTIZ anda trabajando políticamente a favor del proyecto estatal del TRUKO…Hemos visto que con su familia andan desarrollando acciones y trabajo por el lado del abanderado de la alianza estatal del PAN con el PRI y el PRD…Por cierto de los regidores del anterior cabildo don JAVIER es de quien una gran imagen tienen los aseadores de calzado de la plaza principal y es que durante su gestión solamente tuvo gestos de aprecio y bondad hacia ellos…Desprendido en lo material…Y sobrado en lo espiritual…Son acciones de este valor las que realmente agradan al padre DIOS…Por cierto me dicen que en el actual cabildo algunos de sus integrantes se quejan de su sueldo…A lo mejor pensaban algunos que ser regidor significa resolver sus problemas económicos de por vida…Claro que tienen sueldos decorosos que el 90 por ciento de la gente que lucha diariamente en Soto la Marina ya los quisieran…Además no es que por que alguien sea regidor tenga que renunciar a su trabajo fuera del cabildo…Fácilmente los regidores pueden tener otros ingresos particulares y es que no es que el ser regidor les quite el cien por ciento de su tiempo…De igual manera hay quienes en el cabildo se dicen tranquilos y satisfechos, con sus emolumentos…El alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO llevó a cabo una gran celebración a los niños de Soto la Marina con motivo de su festejo…Se realizó en el Gimnasio Municipal, que lució atiborrado de peques que llegaron al recinto, en compañía de sus mamás, en su gran mayoría…En temas políticos, creo que es de destacarse el trabajo que por las tardes viene desarrollando en torno a la campaña del TRUKO la Lic. MARISSA ESMERALDA CEPEDA RODRÍGUEZ…Saben en las altas esferas tamaulipecas del aporte de la Lic. MARISSA…Claro que este importante trabajo que viene desarrollando, están lo suficientemente enterados, en Ciudad Victoria…Mención aparte es que el trabajo político tan intenso que viene realizando es por las tardes y los sábados y domingos…En pleno respeto a su trabajo como funcionaria estatal…Déjeme le comento que don ALEJANDRO ZÚÑIGA GARCIA agarró pero en serio la encomienda política que se le dio a su equipo de trabajo y por ello es que en el desarrollo de la presente semana se le pudo ver trabajando en diferentes comunidades rurales del municipio…Todos en Soto la Marina sabemos que don ALEJANDRO junto a su esposa la señora IMELDA PAVÓN trabajan al mil por ciento en el proyecto estatal del TRUKO…Y la verdad es que el equipo que los viene acompañando, salvo algunas excepciones los sigue hasta la fecha en el tema político…Claro que en el camino algunos se les han estado saliendo rumbo a otros horizontes políticos…Esto es normal…Pero de igual manera al paso del tiempo, otros cuadros que le eran ajenos, se le han estado sumando…Políticamente don ALEJANDRO ZÚÑIGA hizo lo correcto al agarrar el compromiso de promover el voto Trukista, por el lado del PRD…Así la cantidad de votos que el TRUKO saque el cinco de junio por el PRD llevarán el sello y la marca de este grupo político, como lo es el de Don ALEJANDRO…Sean los votos que sean y la cantidad que sea al final del recuento político ese será el aporte de Don ALEJANDRO ante los ojos del TRUKO…Y si el TRUKO gana la gubernatura, claro que le daría el valor agregado, que este equipo se merecería…REY TORRES se da unas ganchadas buenas contra los que le echan en la red social a su candidato AMERICO VILLARREAL ANAYA…Ya se le ha visto en algunos rounds por medio de Facebook…Y estos entres no son cualquier cosa…Pues sacan chispas…Pueda tener o no razón en darse esas entradas con quienes andan por otro lado político, pero lo que no se puede poner en tela de duda es la pasión con la que REY está participando a favor de AMERICO…En otro orden de cosas, el ex candidato del PRI a la alcaldía RENATO CEPEDA realiza acciones proselitistas también a favor de AMERICO allá en su comunidad La Pesca…También se le puede ver muy activo en la red social por el lado de la cuarta transformación…Nadie es moneda de oro, para caerles bien a todos…Pero la verdad es que la libertad política ahí está para todos…Pues me dicen que mi estimada y muy apreciada amiga LUPITA OYERVIDES causó baja de la nómina en el DIF municipal…Me dicen de igual manera que al parecer la razón fue para trabajar de tiempo completo en el proyecto del abanderado de Morena AMERICO VILLARREAL ANAYA…Y es que cuando perteneces a una administración de gobierno del nivel que sea, se tiene que ser congruente en el actuar político de quien manda…A LUPITA se le reconoce como buena operadora política en su seccional…LUPITA OYERVIDES es de las que cuando se mete a trabajar para un partido o para un candidato, lo hace a todo lo que da y sin el menor descanso…Ya que andamos por terrenos del DIF déjeme le comento la buena labor que viene desarrollando ANGELITA HINOJOSA como responsable del programa de despensas…Me reportan que siempre atiende a la gente de la mejor manera y con una excelente actitud de servicio…Bien por ANGELITA!…En otro orden de ideas, pasé en días recientes al bunker de la campaña de AMERICO VILLARREAL ANAYA en este municipio y pude saludar y platicar largo y tendido con el Profr. PANCHO SILVA y con FIDENCIO GARZA, así como con LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA…Me comentaron cada quien a su modo y a su manera, respecto a la confianza que tienen en cuanto al triunfo electoral que habrá de obtener su candidato, el próximo cinco de junio…Hablando de gente que anda respaldando a AMERICO en Soto la Marina, déjeme decirle que NEY TAVARES no solamente está trabajando bastante, en su calidad de Coordinador de la Estructura Territorial en ocho municipios…Pues también, muchos de los elementos que participaron en su exitosa administración realizan importante trabajo de campo, en nuestro municipio…NEY al igual que JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES y HUGO ROJO RAMOS encabezan diferentes equipos internos que buscan cristalizar la victoria electoral de AMERICO en Soto la Marina…Un punto importante por demás en la campaña de AMERICO en nuestro municipio es que no se ve a simple vista que exista un celo político más allá de lo normal, entre los diferentes partidos o equipos, ni tampoco, deseos de llevarse la estrellita alguno de ellos…En ese sentido entre los simpatizantes del TRUKO tienen pendientes por resolver…No es que por ejemplo ABEL GÁMEZ y HABIEL MEDINA o los funcionarios del estado no anden trabajando a todo lo que da…A lo que me refiero es que para nada se les ve el menor indicio de que las cabezas de grupos que apoyan a TRUKO se vayan a juntar entre sí…Es más, ni aun ganando la elección estatal se podría esperar que celebren juntos y en armonía…El ambiente entre ellos está de lo más “cañón”…Sin que esto quiera decir que cada quien por su lado no traiga la camiseta de TRUKO de lo más puesta…Y es que como dice el dicho “andan juntos, pero no revueltos”…Pero en fin, me imagino que de momento en el cuartel “Trukista”, lo que primero les interesa es que el resultado sea el favorable…SUZUKI WONG quien tuviera un espacio en la administración del médico ABEL GÁMEZ anduvo muy activa a media semana, en una de las caminatas de promoción del equipo de AMERICO VILLARREAL ANAYA en esta localidad…También la maestra LAURA BARRIENTOS anda promoviendo la campaña de AMERICO…En fin, se pronostica una elección competida y de lo más cerrada en nuestro municipio…Así como a nivel estatal…El ex alcalde por parte del tricolor MIRO GÓMEZ no desmaya en su respaldo al proyecto del TRUKO en nuestro municipio…Bien que le está costando su tiempo…Y su lana!…Difícil por demás que tanto AMERICO como el TRUKO puedan regresar en campaña otra ocasión acá por Soto la Marina…Y es de entenderse al tener que realizar proselitismo en tan corto tiempo en los 43 municipios de Tamaulipas…En esta casi recta final el resto del trabajo recaerá al cien por ciento en los equipos y partidos políticos que los están apoyando en los municipios…Faltan cinco domingos solamente para que los tamaulipecos vayamos a las urnas a decidir quién queremos que nos gobierne durante los próximos seis años…Y lo que es normal, como siempre, la gente común va a decidir por quien más les simpatice en lo personal…Mientras que los políticos profesionales o trapecistas, estos en su mayoría, van por el candidato que les garantice un cargo para el próximo sexenio…Van por quien les garantice una ubre presupuestal sabrosa y generosa…Faltaba más!…Mi carnal MARTIN INFANTE HERNÁNDEZ del Ejido La Peñita anuncia su respaldo a AMERICO VILLARREAL ANAYA…Él funge actualmente como Delegado Municipal…Asume de manera frontal y abierta las consecuencias que le pueda generar su decisión política, según me comentó…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…