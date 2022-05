Constitución protege apoyos, diputados ponen los recursos: Monserrat Arcos

Morena asusta con el petate del muerto señala la legisladora federal

Cd. Victoria, Tam.- Los beneficiarios de los programas del Gobierno Federal deben estar tranquilos, pues sus apoyos están protegidos por la Constitución y son los diputados quienes autorizan sus recursos, afirmó Montserrat Arcos Velázquez.

“Estos apoyos de que nos tocan, nos tocan, y no hay quien nos los puedan quitar, es importante recalcarlo, porque la lana está garantizada y no nos la pueden quitar, así que no los asusten con el petate del muerto, de que si no votan por aquellos se los van a quitar, eso no es cierto, es una mentira más de quien mal gobierna este país”.

Señaló que hace dos años diputados de distintas fracciones parlamentarias aprobaron elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores, para personas con discapacidad y becas para estudiantes, entre otros, por esta razón nadie puede coaccionar el voto y amenazar con que les quitaran esos apoyos si no votan por el candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas.

Destacó la acción realizada por César Truko Verástegui, candidato de “Va por Tamaulipas”, de sumar a los apoyos federales una serie de programas en salud, educación, protección laboral.

“Lo que más nos conviene en Tamaulipas es que nuestro amigo Cesar Truko Verástegui gane la elección del 5 de junio, porque él si conoce el estado, él no vive de la herencia de su padre, mucho menos de la riqueza de su esposa, aquí tenemos a un hombre valiente, un hombre trabajador pero por sobre todas las cosas un hombre de palabra, un hombre que está dispuesto a defender lo que tanto nos ha costado a las y los tamaulipecos”, señaló Arcos Velázquez.