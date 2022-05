Reforma al INE, instrumento para calentar la tribuna: Senadores

*Es un dulce envenenado



Matamoros, Tam. – Los senadores por el Partido Acción Nacional Emilio Álvarez Icaza Longoria y Gustavo Madero Muñoz y el perredista ex diputado, Guadalupe Acosta Naranjo reafirmaron que César Truko Verastegui es quien va a ganar la gubernatura de Tamaulipas.

Tras acompañar al candidato de la coalición Va por Tamaulipas, destacaron ante sindicatos y estructura partidista que con Cesar Truko Verastegui es el hombre que representa el que las familias tengan mejores condiciones de vida.

También destacaron que en la propuesta de reforma al Instituto Federal Electoral (IFE), propuesta por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador “no es más que un instrumento para calentar la tribuna”, en el presente proceso electoral, que se lleva a cabo en seis estados del país .



Sobre la reforma a dicho órgano electoral dado a conocer por López Obrador destacó que “si el presidente está en el ánimo de hacer una reforma discutida y consensuada que vea qué es lo que más le conviene al país, pues entonces es una reforma que tiene futuro; pero si el presidente está en la posición de no mover ninguna coma, entonces es una reforma que nació muerta”, afirmó.



Por su parte, el legislador Gustavo Madero Muñoz señaló que la reforma planteada por AMLO es un dulce envenenado que busca lograr la separación del INE y sobre todo de los consejeros “porque estos no son de su agrado; a él le gusta gente que orbite en su área de influencia, no le gustan las autonomías y lo que hemos construido en México es una autonomía y es una chulada y se siente muy padre cuando un órgano te planta la cara y genera una discusión autónoma basada en leyes”.



Recordaron que fue precisamente el INE, hoy IFE quien respaldo y acreditó el triunfo de López Obrador, “y hoy parece que lo quiere demoler”, afirmó Madero Muñoz



En este contexto, enfatizó que cuando un presidente de la república acusa a quienes votan en contra de sus ideas de traidores a la patria, está mandando un mensaje muy triste, muy preocupante, “el de una persona que quiere construir un consenso, sino que quiere seguir provocando, difundiendo, polarizando, y eso es lo que está detrás que a mí me preocupa muchísimo”.



Así mismo lamentaron el manejo de la política internacional al utilizar las embajadas como premio de consolación para los que se someten a sus caprichos, “esto es un poco de lo que tiene muy distorsionado el marco de lo que estamos viviendo en este proceso”.



Y a esto se suma, las denuncias interpuestas por el Partido Acción Nacional por el apoyo que le ha dado el crimen organizado al candidato de la coalición MORENA-PT-PVEM, situación que es muy preocupante y delicado porque es algo que se está viendo en estados como Sinaloa, Michoacán, Zacatecas y ahora en Tamaulipas.