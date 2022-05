Analizaron resultados de evaluación académica de los alumnos del CBTA 271 en Sesión de Consejo Técnico

Para evaluar los resultados de la evaluación que se aplicó a los estudiantes del CBTA 271 de Soto la Marina, el cuerpo docente llevó a cabo la Sesión de Consejo Técnico Académico y de esta manera preparar las estrategias que pudieran requerirse.

En dicho Consejo Técnico se evaluaron los resultados, con la finalidad de detectar alumnos con bajos rendimientos, según información que al respecto dio a conocer el Ing. Leonel Córdova Montes en su calidad de director del CBTA 271.

“Se analizaron los resultados académicos, a efecto de lograr que los posible bajo rendimientos puedan ponerse al corriente, ya que si bien es cierto, la modalidad en línea de las clases que se tuvieron por el Covid-19 de algún modo no permitió el nivel que en nuestro plantel ha prevalecido”, puntualizó el Ing. Leonel Córdova Montes, quien agregó que por parte del cuerpo docente se está en la mejor disposición de apoyar a los alumnos para que se recuperen en los casos que así se requiere.

El Director del CBTA 271 Soto la Marina, hace un exhorto a los padres de familia, para que manden a sus hijos a las clases presenciales y no se retrasen en sus estudios, reiterando que ya no hay clases a distancia y que es momento de que los alumnos que los alumnos que no han asistido, puedan ponerse al corriente, en razón a que muy cerca la terminación del actual semestre.