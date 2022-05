EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

36 días faltan para que se desarrolle la madre de todas las batallas políticas que jamás se hayan escenificado en Tamaulipas…Y a ese respecto, Soto la Marina no es indiferente…El pasado viernes pisó suelo marinense el candidato de MORENA-PT-VERDE al gobierno estatal AMERICO VILLARREAL ANAYA…Presidió AMERICO un extraordinario evento en un espacio que está en la salida a La Pesca…Aseguran sus seguidores que AMERICO va punteando en las preferencias electorales de los tamaulipecos…Aunque igual seguridad es la que tienen los simpatizantes del TRUKO para su candidato…En el evento de AMERICO se dejaron ver algunos de sus simpatizantes de nuestro municipio como los casos de NEY TAVARES, MARCO ANTONIO ROCHA, PANCHO SILVA, HUGO ROJO, LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA, CARLOS HERNÁNDEZ, JUVENAL HERNÁNDEZ GARZA, JUAN HERNÁNDEZ FORTUNA y ANTONIO CORONADO entre otros…Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del coordinador en Soto la Marina JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES…Se tiene que considerar como excelente la respuesta de la comunidad de Soto la Marina a este evento político…Igual de cierto es que como lo comenté posterior al evento del TRUKO los mítines no marcan el rumbo de una elección…Ni tienen que ser por fuerza, un verdadero termómetro sobre la calentura política de nuestro municipio…Pero sí animan y dan fuerzas a los equipos de los candidatos, para seguir trabajando en la ruta que lleva, rumbo al triunfo de sus candidatos…Hablando de política local, el joven maestro PACO TORRES ROMERO está a cargo de la organización AVANZADA MAGISTERIAL aquí en Soto la Marina que apoya a AMERICO VILLARREAL ANAYA…PACO trae un entusiasmo al mil por el proyecto de AMERICO…Dice PACO y además se muestra mucho, pero mucho muy seguro en cuanto a que el proyecto Americanista llegará a puerto seguro en las elecciones estatales del cinco de junio…Igual de cierto es que en nuestro más reciente programa en vivo tuvimos como invitado especial al dirigente de Jóvenes en Acción del PAN en nuestro municipio PEDRO CABRERA TAVARES…PEDRO está bien metido en la campaña del TRUKO…Le mete muchas ganas y lidera un numeroso y entusiasta grupo de jóvenes azules que se traen un activismo al cien por ciento…Nos platicó su enorme experiencia como Senador por un día en la máxima tribuna legislativa de nuestro país hace unos seis meses…Por otro lado, es necesario que el equipo del TRUKO se meta más a fondo en el sector rural…Y es que la verdad de las cosas, los programas federales en las comunidades de Soto la Marina les pueden generar en un fuerte candado que les puede impedir entrar en lo electoral, en la medida que debe de ser a muchos hogares de los ejidos…Programas federales como los de los abuelitos, sembrando vida, ninis, becas y para discapacitados entre otros, le generan a AMERICO VILLARREAL ANAYA un innegable filón de votos a favor aún sin ir personalmente a pedirlos…Y la verdad de las cosas es que a nivel interno se puede percibir que en el equipo de AMERICO se está dando una sinergia muy importante entre los simpatizantes de MORENA con los del PT y los del VERDE…Y en la esquina contraria, es decir entre los del PAN con el PRI y los del PRD como que ese acercamiento se les está dificultando un poco más…Y si el tema es entre los equipos, se nota aún más la escasa querencia entre los bandos de ABEL GÁMEZ CANTÚ y HABIEL MEDINA FLORES…Igual de cierto, es que el PRD que moralmente encabeza don ALEJANDRO ZÚÑIGA y el PRI con MIRO GÓMEZ a la cabeza pueden subir de manera sorpresiva su ración de votos para el TRUKO…MIRO por un lado y don ALEJANDRO por el otro le están metiendo muchas ganas…Pero lo más importante, le están metiendo lana, de su bolsa, para sacar adelante, cada quien por su lado, el proyecto del TRUKO aquí en Soto la Marina…También es verdad que algunos funcionarios del municipio están viendo con desdén la presente campaña…Deben de ponerse las pilas a todo lo que da…Para su jefe el alcalde TOÑO MEDINA reviste de una mayor importancia el desenlace de esta campaña estatal…No es de ninguna manera una novedad que si el próximo gobernador de Tamaulipas lo es el TRUKO para la marca MEDINA se estará viviendo una hermosa y plena luna de miel…Con TRUKO gobernando la marca MEDINA podrá gritar a los cuatro vientos que les esperan seis años de ensueño…Y más que merecidos…Pues la relación del TRUKO con el patriarca HABIEL está en los cuernos de la luna…Al máximo nivel…Sin la menor sombra que la pueda opacar tan siquiera un poco…Peeeero si la elección la gana AMERICO el asunto para los MEDINA se pudiera poner color de ojo de hormiga…Hay que recordar que los MEDINA están siendo agradecidos con el TRUKO por tantas situaciones en las que en su apoyo se ha hecho presente…Solamente que en el grupo de AMERICO no les perdonan, ni les perdonarán haber cambiado de partido…Por ello es que los funcionarios locales, deberían todos de ponerse la camiseta de TRUKO al cien por ciento…Que solamente pueden hacer política después de las cuatro de la tarde así como los sábados y domingos porque son funcionarios, es muy cierto…Pero aquí el detalle es que algunos se ausentan de los trabajos de campaña después de las cuatro así como los sábados y domingos…Y así pues como que nada más no le están ayudando en lo político a su jefe el alcalde…Si nada más tienen libre para hacer política los sábados y los domingos, pues adelante…Háganlo!…En otro orden de cosas, se pudo ver que el ex alcalde NEY TAVARES departió junto a su esposa CLAUDIA de manera amistosa con el líder de MORENA en el país MARIO DELGADO en un evento de AMERICO VILLARREAL ANAYA en el municipio de González…De manera muy rápida NEY está amarrando relaciones de muy alto nivel con la gente de MORENA…No necesitamos ser adivinos si les decimos que de ganar AMERICO los puntos políticos de NEY se van a ir para arriba, de manera importante…Buena plática la que se echaron en días pasados los ex alcaldes LEONEL TAVARES DE LA GARZA y ARTEMIO ARELLANO CONDE en el domicilio particular del primero, aquí en la zona urbana de Soto la Marina…Aunque cuando ARTEMIO fungió como presidente municipal, la relación política entre los dos no fue la mejor…En el plano personal se han llevado siempre muy bien…La plática se desarrolló por un buen rato por lo que nada más de imaginarnos las anécdotas que han de haber salido a relucir…TEMO fue un Cavacista hasta el fanatismo y es que lo hizo alcalde del municipio….Le hizo realidad un sueño largamente acariciado a lo largo de su vida…Mientras que del Profr. TAVARES lo que todos sabemos es que don ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ lo hizo presidente municipal en la primera parte de su sexenio y a quien siempre le guardó lealtad y pertenencia a su corriente política…Hablando de corrientes políticas de ex gobernadores, la verdad de las cosas es que solamente la de don ENRIQUE es la que prevaleció por bastantes años en nuestro municipio…La que quiso sembrar CAVAZOS se evaporó al tiempo que concluyó su sexenio…Ni TOMÁS YARRINGTON, así como EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES y mucho menos EGIDIO TORRE CANTÚ lograron construir un grupo propio aquí en La Marina…Por cierto de darse el triunfo de AMERICO VILLARREAL ANAYA sería interesante ver a que cuadros pone como funcionarios estatales aquí en Soto la Marina…Porque de darse la victoria del cardiólogo, la “barredora” en los cargos del estado llegaría levantando polvo con una fuerza brutal…No dejaría ni el menor vestigio del Cabecismo en nuestro municipio…De igual manera, de darse el triunfo del TRUKO se podrían presentar algunos cambios en el organigrama del estado en Soto la Marina…No es tampoco que todos los actuales funcionarios quedarán en sus puestos…Como tampoco sería un hecho que con el triunfo del TRUKO todos saldrían rumbo a sus casas…En política creo que es como en las tiendas grandes de auto servicios…Es de sumar “puntos”…Igual de cierto es que la coordinadora del TRUKO en el municipio ARELI ACOSTA se lleva muy bien con los liderazgos políticos que encabezan las diferentes expresiones partidistas en Soto la Marina…Es joven y tiene muchas ganas de trascender, en lo político…Mucho muy cercana al TRUKO quien la trata de una manera, hasta digamos, protectora…Si cuaja el proyecto del TRUKO vamos a poder ver a ARELI en una muy buena posición dentro del organigrama estatal a partir del uno de octubre…Claro que primero se tiene que trabajar y muy duro, para que el proyecto se haga realidad…En otro orden de ideas me dicen que el ex alcalde HABIEL MEDINA anduvo muy activo por algunas comunidades rurales la semana pasada…Hablando de comunidades rurales me dicen que es probable que en estos próximos días den de baja a algunos delegados municipales…El rumor que se escucha en los pasillos de la alcaldía es fuerte en ese sentido…Por lo general cuando remueven un delegado municipal es porque o cometió un error muy grande o porque en lo político no funciona…Veremos y diremos…Y es que se supone, que los delegados municipales, son los representantes del alcalde en turno en sus ejidos…Retomando lo del ex alcalde HABIEL MEDINA me reportan que está yendo a visitar a sus más allegados en los ejidos de nuestro municipio…Hablando con ellos para que le echen la mano en la campaña con el TRUKO…Igual de cierto es que el ex candidato del PRI a la presidencia municipal RENATO CEPEDA anda apoyando a AMERICO VILLARREAL ANAYA según me lo comentaron unos paisanos de su Poblado La Pesca…No fueron realmente muchos los votos que obtuvo RENATO en su participación como abanderado a la alcaldía, pero realmente sí le echó las ganas y los kilos necesarios….Solamente que también hay que tomar en cuenta que en la pasada elección local ni una sola de las “vacas sagradas” del tricolor se quedaron a apoyar a su partido aquí en Soto la Marina…Y realmente la debacle del PRI en nuestro municipio se empezó a notar desde la participación de MARCO ANTONIO ROCHA cuando más del 90 por ciento de los ex presidentes municipales emanados del tricolor prefirieron ignorarlo y voltear la mirada hacia otro lado a lo largo de su campaña…Buena la integración de MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA por parte del equipo de Bienestar estatal en nuestro municipio…MARIO conoce mucha gente de los ejidos, con quienes ha tenido oportunidad de trabajar de la mano desde hace un buen tiempo…Su integración a ese equipo de trabajo, políticamente fue correcta…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…