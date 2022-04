Ofrece Américo paz, salud y empleos; “soy la esperanza”, dice en el debate

Ciudad Victoria, Tam.- Empleos, salud, paz, y un gobierno honesto que sirva a la gente, para que tenga futuro y esperanza, ofreció el doctor Américo Villarreal Anaya, candidato de la Coalición “Juntos Hacemos Historia”, durante su participación en el primer debate de la elección por la gubernatura de Tamaulipas organizado por el IETAM.



El candidato morenista de forma contundente afirmó que los tamaulipecos tienen claro que en esta elección solo hay dos alternativas: seguir como estamos, que siga todo lo que ha resultado mal, donde ha prevalecido la violencia, la inseguridad y la falta de atención a la ciudadanía, y el cambio que todos desean, “que yo representó y que es la transformación, el futuro y la fuerza de la esperanza”.



“Juntos y juntas podemos construir un mejor Tamaulipas con bienestar, justicia y paz, que sirva con honestidad y mantenga el compromiso de un cambio verdadero: Tamaulipas quiere un cambio y lo reflejan todas las encuestas”, señaló.



Al referirse al tema de la productividad y la generación de empleos, el doctor Américo garantizó que se generarán las condiciones para atraer inversiones y crear empleos para todos.



“Mi compromiso es generar oportunidades para todas y todos; lograremos la prosperidad en Tamaulipas”, indicó, e insistió en que cuando llegue la transformación habrá apoyos a las industrias, los comercios, habrá espacio y respaldo para el emprendimiento y se rescatará al campo tamaulipeco.



“Nosotros recuperaremos el tiempo perdido, pondremos dinero en el bolsillo de las familias”, dijo.



Villarreal Anaya, que no cayó en el juego de los ataques, reiteró que en su gobierno, la salud será prioridad y que se acabará con la corrupción del gobierno estatal y habrá recursos para el mantenimiento, construcción y equipamiento de los hospitales.



“Mi trayectoria habla por mí mismo, ustedes me conocen, he dedicado toda mi vida a este tema y conozco la carencias de este sector…mi objetivo es muy claro. ¡Salud para todos !



También refrendó su compromiso para contar con médicos y medicinas en todo el estado, con la mejor infraestructura y equipamiento para atender a los tamaulipecos.



“Yo me encargaré que eso suceda…haremos una inversión histórica en infraestructura hospitalaria. Las y los tamaulipecos tendrán una salud de calidad, con atención digna”, apuntó.



Asimismo, expuso su oferta sobre la profesionalización de las instituciones de seguridad pública y aseguró que regresará la paz y tranquilidad que tanto añoramos en Tamaulipas.



Habrá capacitación, equipamiento y mejores salarios para nuestros policías, pero también cero tolerancia a los malos policías, mi compromiso, dijo, es tener una policía que sirva a su gente y que la cuide. “No toleraremos excesos, ni abusos de autoridad. Habrá paz sin miedos”.



“Conmigo las familias dejarán de tener miedo porque habrá paz y seguridad en Tamaulipas. Se acabaron los incentivos a la delincuencia”, expresó.



Antes de finalizar su participación en el debate, el doctor Américo lamentó que sus adversarios dedicaran su tiempo a atacar y mentir.



“No tienen la capacidad para gobernar…El cambio que yo represento traerá la transformación para el bienestar de todos. Juntos construiremos un mejor futuro con la fuerza de la esperanza”.