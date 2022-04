En Tamaulipas hay un antes y un después: Truko

• La entidad ha avanzado en materia de seguridad

• Ofreció soluciones viables para superar los retos en esta materia



Cd. Victoria, Tam. – El Candidato a la gubernatura por la alianza Va por Tamaulipas, César Truko Verástegui aseguró que en Tamaulipas hay un antes y un después en la percepción ciudadana con respecto a la seguridad en la entidad.



En cambio, César Verástegui por su experiencia y especialmente por su trayectoria sí sabe cómo seguir avanzando en materia de seguridad y ofreció soluciones realistas y viables, además explicó de la mejor manera, las alternativas para superar los retos de seguridad que presenta Tamaulipas.



Durante uno de sus turnos, Truko señaló que Américo Villarreal no habla de un combate efectivo a la delincuencia y le recuerda que “hay que tener memoria para no repetir la historia, hay un antes y un después, cómo olvidar aquellos años de terror, dolor, angustia, secuestro y extorsión, hoy hemos recuperado carreteras”, afirmó.



Ante las acusaciones de nexos con la delincuencia Verástegui Ostos reviró que el nunca he pactado con la delincuencia por que es un hombre que ha dedicado su vida al trabajo, “yo sí le apuesto a lo que he hecho durante toda mi vida, jamás he pactado con la delincuencia como él (señala a Américo), que diga si pactó con los Carmona y si le depositó dinero en otro país”, lo instó, recibiendo evasivas como respuesta.



Sobre la propuesta de sus adversarios en materia de seguridad expuso. “Los dos muy bravos contra la policía, que hablen de combate a la delincuencia y la violencia”.



Y remató que tanto como Arturo y Américo nunca han hecho nada en su vida que a Arturo Diez lo mantiene el suegro, recordándole que lo apodan “el tarugo”, porque no sirve para nada; y que a Américo le dicen “el tibio”, porque es un bueno para nada”. “A mi me apodan el truco, porque el truco es resolver, atender, defender a las mujeres y construir seguridad pública para todos”, afirmó.



Para concluir, aseguró que él nunca se ha ido de Tamaulipas ni se irá a pesar de que aquí le tocó vivir el secuestro de sus hermanos.