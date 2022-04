Por: Raúl Terrazas Barraza

*Debate limpio

Este es un día esperado entre los actores políticos del proceso electoral que organiza el IETAM, porque será la primera ocasión en la cual, los candidatos a la gubernatura de la entidad coinciden en un mismo lugar para hablar en forma común de temas que, que fueron considerado como de interés general por la Comisión Especial que se encarga de organizar los debates públicos, dentro del tiempo de las campañas proselitistas.

En términos rancheros es una pausa en las desbocadas actividades que traen los abanderados de los partidos políticos en la búsqueda del voto que les permita ganar la elección del primer domingo de junio venidero y que tiene por objeto cambiar al gobernador de la entidad, porque el actual cumple ya con el período que, de acuerdo con la Constitución Política del Estado, le correspondió.

Tras la elección, el cambio de mandatario se realizará el ya cercano primero de octubre, aunque por tratarse de un proceso, ahora es el tiempo de las campañas y este domingo el espacio dedicado para los debates entre los candidatos, que, en el caso de Tamaulipas serán dos, este y el del 22 de mayo ya programado con formato y espacio determinados, solo cambiará el moderador, porque el de este día toca a la periodista de la capital del país Ana María Lomelí y el que sigue al también comunicador, Javier Solórzano.

Respecto a los debates, el apartado legal plasmado en el Título Quinto de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, en su Capítulo único da el carácter de obligatorios a la organización de dos debates, que son los mismos para los que trabajo con sus acuerdos en todos los sentidos la Comisión Especial que tiene a su cargo la Consejera Marcia Garza Robles.

El Artículo 259, precisa que, el Consejo General organizará dos debates obligatorios entre todos los candidatos y candidatas a la Gubernatura y promoverá́, a través de los Consejos Distritales y Municipales, la celebración de debates entre candidatos y candidatas a Diputaciones o Presidencias Municipales, aunque en este caso es solo para la gubernatura ya que, la elección de Legisladores y alcaldes se llevó a cabo el año pasado también en el mes de junio y tomaron posesión de sus cargos el primero de octubre anterior.

El mismo Artículo indica que el Consejo General definirá́ las reglas, fechas y sedes, respetando el principio de equidad entre los candidatos y candidatas, mediante el reglamento respectivo.

Apunta que, serán transmitidos por las estaciones de radio y televisión de las concesionarias de uso público. Los concesionarios de uso comercial deberán transmitir dichos debates en, por lo menos, una de sus señales radiodifundidas, cuando tengan una cobertura de cincuenta por ciento o más del territorio estatal.

El IETAM realizará las gestiones necesarias a fin de propiciar la transmisión de los debates en el mayor número posible de estaciones y canales, acción está que se concretó desde la semana pasada.

Las señales radiodifundidas que el IETAM genere para este fin podrán ser utilizadas, en vivo y en forma gratuita, por los demás concesionarios de radio y televisión, así́ como por otros concesionarios de telecomunicaciones.

Este mismo Artículo, el 259, da libertad a los medios de comunicación estatal, ya que, podrán organizar, libremente, debates entre candidatos y candidatas, siempre y cuando cumplan con darlo a conocer al IETAM, participen por lo menos dos candidatos o candidatas de la misma elección, se establezcan condiciones de equidad en el formato y se inviten a todos los candidatos y candidatas correspondientes.

Respecto a la transmisión de los debates por los medios de comunicación, la Ley precisa que será gratuita y se llevará a cabo de forma íntegra y sin alterar los contenidos. La no asistencia de uno o más de las candidatas o candidatos invitados a estos debates no será causa para la no realización de este.

Por otro lado, el Artículo 259 Bis, hace ver que, durante los debates, las candidatas y los candidatos deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, así́ como, a otras candidatas o candidatos, discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género en términos de Ley.

La parte legal de los debates es clarísima en todos los sentidos y, por tratarse de una actividad prevista durante las campañas, a todos conviene, de ahí que, los candidatos tienen dos opciones aprovechar el tiempo de coincidencia en temas comunes en positivo y con ello, transmitir mensajes y propuestas que a los ciudadanos puedan servirles para normar criterio sobre el destino que darán a su voto el día de la elección, es decir, el cinco de junio que viene.

Todo está listo para que el ingeniero César Verástegui Ostos candidato de la coalición Va por Tamaulipas, el ingeniero Arturo Diez Gutiérrez Navarro del Partido Movimiento Ciudadano y el doctor Américo Villarreal Anaya de la coalición Juntos Hacemos Historia, debatan con altura y que, sin hablar de que cualquiera de ello, elemental será que ganen los ciudadanos, que al mismo tiempo son los electores y de ribete quienes puedan hablar bien de la forma en que los temas puestos sobre la mesa por la moderadora, Ana María Lomelí, fueron abordado con altura y sobre todo con claridad

Previo al debate previsto para las primeras horas de la noche de este domingo, se llevarán a cabo ensayos por parte de los tres candidatos, los cuales fueron programados por la Comisión Especial de Debates, a fin de que, se familiaricen con el escenario y puedan rendir mucho más de aquello que creen, por el solo hecho de sentirse bien en el escenario construido por el IETAM sobre la base de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas.