EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Falta poco menos de un mes y medio para que se lleven a cabo las elecciones en Tamaulipas…Los candidatos y los partidos que estarán en la boleta el 5 de junio arrecian trabajo y actividades con la seria intención de ganarse el apoyo del respetable electorado…Si en los equipos de los candidatos a la gubernatura se ponen a hacerle mucho caso a los resultados de las encuestas van a volverse locos…Y es que de pronto aparece una encuestadora con un resultado y al día siguiente otra genera un resultado diferente…Y así pues no hay tranquilidad ni para unos ni para otros…Claro que sí sirven las encuestas, en alguna medida…Pero la real encuesta es la que los candidatos realizan en el cara a cara con los ciudadanos que están en edad de votar…Peeero de igual manera, es imposible que los candidatos puedan estar frente a frente con toda la comunidad tamaulipeca…Aquí entra la importancia de los equipos de campaña con sus respectivos ejércitos electorales…Son ellos los que tienen el verdadero y real pulso de la gente…El candidato puede llegar, por decir a Soto la Marina y encabezar un evento aunque sea impresionante y que impacte…Pero después del evento el candidato se va y nadie le garantiza que esa multitud que lo recibió y lo vitoreó realmente el 5 de junio le vaya a dar su voto…El candidato se va y la gente una vez pasada la emoción del evento, queda a merced de las garras de los equipos de los candidatos de enfrente…Tampoco es porque el que pegue más calcas en los carros o en las casas es necesariamente el que va a ganar…La gente es difícil que hoy en día le nieguen a algún equipo que le pongan propaganda en el frente de sus domicilios…Pero que les vistan de publicidad sus casas, no necesariamente asegura el voto de esa familia…Ejemplos de esto que les digo, ni siquiera hace falta que se los enumere…Es más, siendo sinceros, ni siquiera las obras de beneficio común son por fuerza, una máquina que genere votos…De esto no son pocos los ex alcaldes que pueden dar, un fiel testimonio…Me reportan de continuas y permanentes reuniones allá por la Quinta “El Capricho” de mi gran amigo el Profr. PANCHO YÁÑEZ…Creo que deberíamos de ser todos como el profe PANCHO YÁÑEZ…Alegres y divertidos…Ver con buena vibra la vida…Disfrutar de tardeadas y veladas al calor de la chimenea y con buena música a un lado, sin faltar los cortes finos y las bebidas espirituosas que halagan hasta al más exigente paladar…Al fin y al cabo como decía el poeta, “mundo hay te quedas”!…Hablando de la corte de amigos sinceros y de calidad que tiene tanto el Profr. PANCHO como un servidor, vaya un gran saludo y afectuoso abrazo para el maestro de maestros en la especialidad automotriz, en Soto la Marina ABEL SOTO…La gente de Ciudad Victoria, así como del Estado de Nuevo León, hicieron mayoría en el periodo vacacional de Semana Santa 2022 en la Playa de La Pesca…Claro que también llegaron muchas familias de otras ciudades de Tamaulipas y otros estados, pero la realidad es que esta ocasión, una vez más, los victorenses y los regios, se dejaron caer de manera masiva a nuestro máximo paseo turístico…Siguiendo con el tema de La Pesca, es igual de cierto que a los comerciantes de esa comunidad les fue muy bien, según nos lo comentó el buen amigo ALFREDO PEREZ NIETO quien es propietario de una negociación de abarrotes, frutas y verduras, en esa localidad…Por cierto en su negociación se vende EL REDACTOR en su edición impresa…SUZUKI WONG quien formó parte del equipo de trabajo de la pasada administración en este municipio, ahora anda apoyando la campaña del abanderado de Morena-PT-VERDE como lo es AMERICO VILLARREAL ANAYA…También quienes forman parte de los Servidores de la Nación en sus ratos libres hacen campaña para AMERICO VILLARREAL ANAYA…En sus tiempos libres del tema laboral…Claro que esto de que los Servidores de la Nación promocionen políticamente a MORENA creo que no tiene nada de malo…Siempre y cuando sea en su horario libre…Sorpresa sería que hicieran campaña para candidatos de otros partidos diferentes a AMERICO…Es normal…Los funcionarios de gobiernos emanados de un partido, por lo general, realizan campaña a favor de los candidatos emanados de los gobiernos, para los que trabajan…Hacerlo en contra, sería desleal en todos los sentidos…Por cierto hablando de funcionarios desleales…De esos que muerden la mano sin el menor pudor, ABEL GÁMEZ tiene historias que contar y hasta para aventar para arriba…Muchos de sus funcionarios a los que les tendió la mano amiga y les permitió guisar con manteca, le clavaron el puñal de la traición de manera inmisericorde…Lo bueno de todo esto, es que al 90 por ciento de esos judas el actual alcalde TOÑO MEDINA no les dio cabida en su administración…Precisamente por eso…Por traidores…Claro que los que avisaron a tiempo, no entran en la categoría de judas…Quien ha andado sumamente ocupada es la Lic. ARELY ACOSTA MENDIOLA…Trae mucho trabajo como enlace del TRUKO aquí en Soto la Marina…Quizás esta sea la razón por la que no tiene tiempo de responder los mensajes y las llamadas que se le hacen a su celular, por parte de un servidor…Muy cargada de trabajo la joven licenciada, oriunda de aquí de nuestro municipio…Muy allegada por cierto al candidato a la gubernatura El TRUKO…Como quiera por medio de otras fuentes nos podemos dar cuenta e informar sobre las actividades que se vienen desarrollando a favor del candidato de la alianza estatal del PAN-PRI-PRD…Como en el caso de la agenda que habría de tener El TRUKO el pasado miércoles…Y es que cuando uno no se puede enterar de las actividades partidistas de los candidatos por medio de quienes encabezan o coordinan, los trabajos de manera oficial, como quiera uno se tiene que dar la habilidad, para sacar la información y generarla, ante la comunidad…Por el lado del PRI en Soto la Marina HUMBERTO DE LA GARZA MAR encabeza los trabajos formales con la estructura de este instituto político…Lo acompañan entre otros ARACELI ROSALES GARZA, SERGIO LOZANO GÓMEZ, PANCHITA RUIZ y nuestro gran amigo ADO de allá de la Miguel de la Madrid, entre otros…Y bueno dentro del priismo marinense más que sabido es que el ex alcalde MIRO GÓMEZ trae la batuta de los trabajos políticos, en sus manos…MIRO es por mucho el cuadro de más relevancia que anda apoyando por el PRI la campaña del TRUKO…Claro que de darse la victoria el 5 de junio se tendría que hacer un acto de justicia para MIRO…En otro orden de cosas, nos comentó la Lic. MAGDALENA PEDRAZA GUERRERO que anda trabajando desde su trinchera a todo lo que da, por el proyecto del TRUKO…MAGDA tiene un importante liderazgo en nuestro municipio y es que no en balde estuvo muchos años al frente del PRD como líder moral y a la vez sigue encabezando la dirigencia de la UCD en Tamaulipas…Con semejante trayectoria, claro que MAGDA no requiere de alguna franquicia partidista para sumarle votos al TRUKO…Se unió a nuestra mesa del café en días pasados mi dilecto amigo JULIO CÉSAR BARRIENTOS CISNEROS…JULIO CÉSAR está trabajando en lo político por el lado del abanderado de MORENA-PT-VERDE al gobierno del estado AMERICO VILLARREAL ANAYA…Cierto es que a JULIO le conocemos su trayectoria dentro del PRI durante muchos años que militó en ese instituto político, pero ahora lo vemos con la playera Morenista al cien por ciento…Tiene JULIO CÉSAR BARRIENTOS una amistad de muchos años con el ex alcalde de Soto la Marina NEY TAVARES y con el Profr. HUGO ROJO quienes también trabajan para el proyecto de AMERICO…Está pendiente un café con ellos y claro que se tienen que incluir unas sillas más, entre otras, para nuestro gran amigo, como lo es PEDRO ESPINOZA VACA alto funcionario de la UAT y ex Director de la Facultad de Ciencias de la Educación en el Campus Victoria…Buena charla, que incluyó, el tema político, es la que me pude echar con mi buen amigo LUPE GÁMEZ GARZAen días pasados…LUPE actualmente forma parte de la Sección XXX del SNTE…Podrán muchos estar de acuerdo o no, con los conceptos de LUPE pero es frontal y sincero….No esconde lo que piensa…Además tiene un modo de expresión muy particular que genera en una gran conversación…Está pendiente otra charla…Se dice que el grupo MEDINA va a dispersar sus votos a favor de diferentes partidos que conforman, la alianza PAN-PRI-PRD…Cada quien sabe su juego…Y es que existen voces que aseguran que era mejor que esta importante corriente política se hubiese decidido por rayar su voto hacia determinado partido, para identificar la suma real que aportan al proyecto del TRUKO…Pero en fin…Cada cabeza es un mundo…Lo cierto es que la marca MEDINA está presente en todos los rincones de Soto la Marina, políticamente hablando…Y con un enorme compromiso con el TRUKO…Pues se dice que de entre LUIS DONALDO COLOSIO JUNIOR, alcalde de Monterrey por MC y RICARDO MONREAL líder del Senado de la República, de ahí podría salir el próximo candidato presidencial que con la suma de partidos de oposición, le podría estar disputando la presidencia de México a MORENA y sus aliados en el 2024…Se incluye a MONREAL con posibilidades por la oposición, porque realmente él no está en el ánimo del gran elector del presente sexenio que encabeza AMLO…Pues el pasado miércoles vino el TRUKO a nuestro municipio y llevó a cabo actividades proselitistas en La Pesca, Tampiquito y en la zona urbana…En La Pesca, llevó a cabo una caminata y se reunión con hoteleros y prestadores de servicios, en Tampiquito encabezó un evento en la plaza y en la cabecera municipal una concentración de sus seguidores aglutinados en el PAN y PRI así como del PRD y muchos sin filiación partidista que se le han sumado…Se realizó este evento masivo en “Lázaro Cárdenas”…Por cierto en este evento, El Truko invitó a subir micrófono en mano al presídium a don ALEJANDRO ZÚÑIGA…Lo que nos tiene que dar una idea del aprecio que en lo personal y el reconocimiento que en lo político le guarda a Don ALEJANDRO…En razón a que la presente columna se editó para la circulación impresa de este pasado viernes, no podemos comentar lo relacionado con el evento político-electoral del abanderado de MORENA-PT-VERDE al gobierno de Tamaulipas, AMERICO VILLARREAL ANAYA aquí en Soto la Marina, pero ya habrpa tiempo en la próxima colaboración. Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…