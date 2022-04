La gente quiere soluciones y aquí voy a estar yo para dárselas: Truko

• Los apoyos a adultos mayores y estudiantes son constitucionales, nadie se los puede quitar

• MORENA no ha generado un solo empleo pero sí viene a pedir el voto

González, Tam.- Desde este municipio, César Truko Verástegui habló fuerte y claro sobre las políticas públicas que va a implementar como gobernador del estado, pero sobre todo, hizo un recuento de los servicios y programas que el gobierno federal ha cancelado en perjuicio de los mexicanos.

También hizo un llamado para ignorar las amenazas de los morenistas en el sentido de que les van a quitar los apoyos a quienes no voten por MORENA el próximo 5 de junio.

“Esos programas son constitucionales, esas no se pueden quitar como quitaron PROSPERA, un programa maravilloso vinculado con el de salud, ¿ustedes creen que sea justo?, yo los invito a que luchemos porque la lucha no se acaba el día 05 de junio, tenemos que seguirle hasta el 24; los programas no los quitan”, reiteró.

Reprochó que el gobierno federal retirara los apoyos al campo tamaulipeco sobre todo para los municipios de vocación agrícola y ganadera como González y Aldama que los últimos cinco años han padecido una sequía gravísima,

Además, dijo “no han generado un sólo empleo, pero eso sí vienen a pedir el voto una vez más, ustedes saben que Erasmo González es el presidente de la Comisión de Presupuesto en el Congreso Federal y no trajo un solo peso ni para los agricultores, los ganaderos, para infraestructura, ni para salud”.

Respecto al candidato a la gubernatura de MORENA, señaló que fue uno de los que votó para que les quitaran los medicamentos a todos los niños con cáncer, no permitieron ingresar las vacunas contra el COVID “y todavía tienen la desfachatez de andar pidiendo el voto, deberían de pedir perdón, eso es lo que deberían pedir, no tienen vergüenza y no tienen madre”.

En este contexto, el Truko hizo el compromiso con el pueblo de Tamaulipas de hacer hasta lo imposible para contar con todos los medicamentos oncológicos para adultos y para niños; regularizar el servicio de agua como lo hizo con todas las comunidades de Xicoténcatl cuando fue alcalde.

“No hubo una sola comunidad que se me quedara sin agua, todas con agua, todas con luz y todas con drenaje, así van a quedar”, expresó.

“Creo firmemente que puedo ser el mejor gobernador porque yo sí sé, yo si veo, camino y voy, conozco por dónde vamos y por dónde debo llevar a mi pueblo, yo no estoy aquí por un color o por un apellido, yo si tengo que venir a verlos a hablar con ustedes, a pedirle a la gente del PRD, del PRI del PAN, los que participaron por independientes, los que participaron por Meche, por MC, a los guindos, a Macho Prieto y compañía, que los necesito a todos.

“Vengo invitarlos y a decirles como candidato de la alianza Va por Tamaulipas, que los necesito de este lado, tengo la certeza absoluta de que lo que soy, lo soy por la gente de mi pueblo y cuando les digo que quiero un Tamaulipas con madre, quiero decir que quiero un Tamaulipas con seguridad, quiero que sea un Tamaulipas donde haya empleo, que haya inversión, que haya trabajo, porque si hay trabajo hay dinero, y si hay dinero hay bienestar, y si hay bienestar hay progreso.

De esta manera, el Truko asumió el compromiso de impulsar un programa de presas, pacas de alimento y una planta de alimentos al costo para los ganaderos; donará solares a madres solteras y matrimonios con la única condición de que primero paguen sus escrituras; para los emprendedores, una bolsa de recursos para créditos, así como equipar el hospital de González para que no tengan que trasladar a sus enfermos a Mante o Tampico.

“La gente quiere soluciones y aquí voy a estar yo para dárselas. Después del día 05 de junio voy a estar aquí una vez en este mismo lugar como gobernador del estado de Tamaulipas gracias a ustedes”, concluyó.