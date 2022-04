Liderazgos del sur cierran filas con Truko

– Ex alcaldes, ex diputados, ex candidatos se suman al proyecto de gobierno de César Verástegui

Aldama, Tam.- La clase política de Aldama y sus liderazgos sociales cerraron filas en torno a César Truko Verástegui, candidato a la gubernatura por la Coalición “Va por Tamaulipas”, durante un encuentro con sociedad civil y militancia.

Personalidades como el alcalde Alejandro García Barrientos, junto a ex presidentes municipales como Mario Fernández Arteaga, Mario Zamorano, Faisal Smer Silva, Ismael Hervert Bautista y Jorge Luis González Rosales, hicieron acto de presencia y comprometieron su trabajo para convertirse en promotores del voto a favor del Truko.

Hicieron lo mismo la ex candidata a alcaldesa por el PRI, San Juana Hernádez Medina; la ex diputada federal Marcelina Orta Coronado, así como José González de Leija, dirigente municipal del PAN y Francisco Armendáriz Montalvo, dirigente municipal del PRI.