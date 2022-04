No son obligatorios los debates entre candidatos a gobernador

Los debates entre los candidatos a la gubernatura del estado no son obligatorios, según lo dio a conocer la Consejera, Marcia Laura Garza Robles, Presidente de la Comisión de Debates del IETAM, pero si organizarlos de manera obligatoria por parte de dicho órgano electoral ciudadano.

Se dejó muy en claro, que los candidatos ya han sido invitados para participar en los dos debates que habrán de llevarse a cabo el 24 de abril y el 22 de mayo, pero ellos no tienen una obligación impuesta por la ley para asistir y si no lo hacen, el IETAM no tienen ninguna posibilidad de aplicar alguna sanción.

De acuerdo a la información que dio a conocer la misma Consejera Marcia Laura Garza Robles, el Consejo General del Ietam, consideró el Teatro Amalia González Caballero de Castillo Ledón, ubicado en el Centro Cultural Tamaulipas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, como el espacio donde se lleven a cabo los debates, toda vez que cuenta con una infraestructura que reúne las condiciones técnicas para su realización.

Los debates se realizarán en día domingo a las 19:00 horas tras un análisis realizado a través de consultas a diversos medios de comunicación, quienes deben confirmar su asistencia al evento.

De acuerdo a los lineamientos para los debates, los candidatos tienen el compromiso con la ciudadanía de participar en los debates que organice el IETAM, sin embargo, en caso de que una de los tres no se presente al debate, podría realizarse entre dos, pero solo se presenta uno de ellos, el debate no se llevará a cabo y el mismo no podrá ser reprogramado, teniéndose por cumplida la obligación del IETAM sobre la organización.