EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

El pasado domingo iniciaron las campañas en Tamaulipas…El Senador de Morena con licencia, AMERICO VILLARREAL ANAYA inició en una colonia muy especial de la capital del estado para su corazón…En la Colonia “AMERICO VILLARREAL GUERRA” que lleva el nombre de su padre el ex gobernador del estado…Igual de verdad, es que la marca MORENA está muy arraigada entre gran sector de la comunidad tamaulipeca…Los programas federales de apoyo le significan una llave maestra para entrar con suma facilidad a miles de hogares tamaulipecos, al candidato guinda…Igual de cierto es que el rostro inexpresivo de AMERICO es un verdadero cerrojo como para que los analistas políticos más “picudos” puedan a fondo descifrar sus emociones…AMERICO es frío en sus actitudes…Pero esto para nada significa que no tenga emociones guardadas que puedan explotar, para bien, ya sea en el desarrollo de su campaña…O una vez ya instalado como gobernador, si la comunidad tamaulipeca así lo decide el 5 de junio…Por su parte el abanderado de la alianza PAN-PRI-PRD como lo es CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS abrió su trabajo proselitista en las urbes más poblada del estado como lo son Tampico y Reynosa…Abrió campaña en las tierras gobernadas por CHUCHO NADER y el clan encabezado por MAKI ORTIZ respectivamente…De igual manera causó revuelo que el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA haya subido unas selfies en su red social con los tres alcaldes de la zona conurbada de Tampico- Madero- Altamira…Se les vio en sus rostros una viva expresión de armonía al mil…Y con eso de que dicen que una foto dice más que mil palabras, es que los analistas políticos se han dado gusto soltando sus conjeturas políticas, en ese sentido…De NADER el de Tampico es sabido que en su calidad de panista anda a todo lo que da por el proyecto del TRUKO…Pero de los otros dos como lo son ADRIAN OSEGUERA y ARMANDO MARTINEZ de Madero y Altamira, respectivamente, que son emanados de Morena las opiniones son muy encontradas, respecto a su posible postura política… Retornando el tema de la grilla, en Soto la Marina, tenemos dos espacios de reunión y convivencia, de algunos buenos amigos de esta localidad…En el café de CHUY ARELLANO se reúne una parte y en el café ÉXITOO de plaza Mi Pueblito se dan cita los integrantes de otra tropa…Cabe mencionar que en ambos espacios hay simpatizantes tanto de TRUKO como de AMÉRICO o viceversa…Son mesas plurales…Y lo que ahí se discute o se trata, ahí mismo queda…Al final de los debates todos seguimos siendo amigos…El compadre PEPE ELÍAS FLORES se deja venir todos los sábados al ÉXITOO desde la capital del estado…El pasado domingo se llevaron a cabo unos eventos en Soto la Marina como apoyo al TRUKO…En la explanada principal se llevó a cabo el primero y posteriormente se desarrollaron acciones de pegoteo por parte del equipo MEDINA y otro de los del PAN y del PRI casi en contra esquina de la plaza principal…Juntos…Pero no revueltos…Pero al final de todo, trabajando bajo el mismo proyecto…En fin el calendario electoral marca que serán dos meses de campaña… Mismos que se esperan, sean infernales, por lo “caliente” que se espera esta campaña…Caliente por el ánimo con el que los candidatos se pelean por el voto del respetable electorado tamaulipeco…Pues esta semana han andado muy activos los de MORENA por acá en Soto la Marina…El Coordinador, JUAN JESUS HERNÁNDEZ TORRES se mueve por diferentes zonas del municipio…Muy atareado en su compromiso de ganar la más posible cantidad de sufragios, para la causa del candidato estatal AMERICO VILLARREAL ANAYA…De igual manera podemos decir del responsable de la estructura electoral en ocho municipios, como es el caso del ex alcalde NEY TAVARES FLORES…NEY tiene un compromiso así de grande…Pero tiene la capacidad y la experiencia necesarias para sacar adelante tan colosal tarea…De darse el triunfo de AMERICO en Tamaulipas, con toda seguridad vamos a ver a NEY en un cargo de primer orden, en la próxima administración estatal…Tampoco es un secreto que NEY es de los alcaldes que mejor han trabajado en el tema de la obra pública en Soto la Marina…Igual de cierto es que los votos que hay que buscar, por parte de los candidatos y sus partidos, no son los que están presentes en los eventos…Los votos que realmente se tienen que “pescar” con la red política son los que están en las colonias y en los ejidos…En sus casas…Esos que no les interesa ir a un mitin…Los que esperan acciones de manera directa…Los que esperan que los equipos de los candidatos les resuelvan sus necesidades de primer orden…Al menos en Soto la Marina está más que comprobado que los mítines mienten…Las elecciones en nuestro municipio no se pueden pronosticar en sus resultados por la cantidad de personas que van a un evento…En los eventos la gente miente…Van ya sea por presión…Ya sea por disfrutar de un grupo musical que amenice el baile…Porque les guste el ambiente…O simplemente porque es un día de fiesta…No quiero mencionar que cierres de campaña hemos visto a reventar en la explanada y esos mismos ciudadanos darle el voto a otro partido el día de la elección…A los cuantos días…En otro orden de cosas, creo que es un acierto que desde Ciudad Victoria le hayan puesto como enlace del TRUKO a la joven ARELY ACOSTA MENDIOLA…No trae así que se diga un compromiso canteado hacia determinado grupo o partido aquí en Soto la Marina…ARELY responde única y exclusivamente a los intereses del TRUKO…Es joven…Pero ha adquirido experiencia al lado del TRUKO…Es hermana del Director de Bienestar del municipio LUIS ALBERTO ACOSTA MENDIOLA…Pero se ve que tiene una buena relación con la gente del médico ABEL GÁMEZ en donde la ven con buenos ojos y le tienen aprecio…De hecho el médico ABEL y su ex Secretario del Ayuntamiento, JOAQUIN CASTILLO GARCIA tienen a ARELY en el mejor de los conceptos y se expresan de ella, en los mejores términos…En otro orden de cosas, los dirigentes locales del Verde y del PT como lo son TOÑO HINOJOSA y EMILIANA GARZA CRISANTO han estado encabezando algunas reuniones en la zona urbana con gente que simpatiza con el candidato estatal de la alianza MORENA-VERDE-PT como lo es AMERICO VILLARREAL ANAYA…Más allá de la cantidad de gente que se reúna en las reuniones que se organizan por parte de TOÑO y de la señora EMLIANA aquí lo que se tiene que resaltar y rescatar a la vez, viene siendo la lealtad con la que están apoyando el convenio signado por sus partidos en torno a AMERICO…Hablando de gente que está participando de manera decidida con AMERICO aquí en Soto la Marina, se tiene que mencionar al Profr. HUGO MIGUEL ROJO RAMOS…El Profesor HUGO ROJO desde hace algunos años decidió salirse del PRI, para ponerse la playera Morenista y vaya que le ha tomado cariño al proyecto de la cuarta transformación…Lo que se pueda decir en contra sentido es solamente grilla barata contra el Profr. HUGO quien la verdad de las cosas es que conserva un importante número personal de gentes que juegan en su equipo interno…Siguiendo con temas de la política, pues en el equipo de la presidencia municipal de Soto la Marina ya no existe la menor duda en cuanto a que están participando a favor del TRUKO…La marca MEDINA se está jugando el todo por el todo en el tema sucesorio estatal…Si el proyecto del TRUKO llega a tierra firme y con las banderas a todo lo alto, podremos ver a corto plazo, el fruto político que les vendrá cargado de una cosecha abundante…Hasta para aventar para arriba!…Los MEDINA están jugando al filo de la navaja…Y la verdad es que ésta decisión de abrirse de capa, no es mala…Tenían que tomar una decisión abierta y pública ante la comunidad…Compromisos con el TRUKO los MEDINA tienen y son muchos…Igual si el triunfo electoral se da en contra sentido, es decir que ganara AMERICO, entonces, los MEDINA tendrían que replegarse en su territorio local…Defender la plaza política en Soto la Marina que tanto les ha costado, con fuerza y energía, mediante una lucha que sería incesante ante una nueva administración estatal que no les perdonaría, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el haberles dado contra…Al estilo de la 4T donde no tienen lugar ni misericordia para los adversarios…Pero creo que la marca MEDINA, hizo bien, al tomar una decisión política y clara, ante la vista de todos…La Pega de calcas vehiculares así como de propaganda política en los domicilios particulares creo que generan en cierto optimismo entre los integrantes de los equipos de campaña así como en algunos candidatos…Generan en una mayor presencia del candidato en el imaginario popular…Le dan un toque de fortaleza al proyecto político, de la marca que sea…Esta actividad es parte del desarrollo de las campañas…Y es bien vista…Luce y envía una señal de presencia…Pero la realidad de las cosas es que el número de calcas pegadas, no representa por fuerza la diferencia verdadera y real de votos entre un candidato y otro…Experiencias de este tipo se han tenido en Soto la Marina, hasta decir basta…Todavía la última campaña municipal se pudo ver que en el tema de la propaganda en carros y domicilios particulares la ventaja del médico ABEL GÁMEZ sobre el actual alcalde TOÑO MEDINA era hasta exagerada…Y que pasó el día de la elección?…Todo lo contrario!…Gran parte del equipo político del médico ABEL GÁMEZ trae comisiones y responsabilidades dentro de la estructura político electoral del PAN a cargo de JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ en Soto la Marina y por lo tanto, trabajando a todo lo que da por el proyecto del TRUKO…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…