POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Este jueves 7 de abril César Verástegui, el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD en su gira por la zona sur, despertó confianza en los sectores con los que tuvo contacto, al demostrar que conoce la problemática de los tres municipios conurbados y sobre todo tiene claro lo que hay que hacer para solucionar cada uno de los temas.

Específicamente se refirió al caso del dique El Camalote, cuyos daños en su estructura en algún momento propicio que el agua del mar se mezclara con el agua dulce, ocasionando que tampiqueños y maderenses sufrieran durante varios días la incomodidad de cocina y bañarse con agua salada, y desde luego afectando a la industria, eso es algo que no debe repetirse y el Truko lo ve como reto dentro de la agenda de trabajo que ha ido integrando.

En su exposición en torno a esta problemática, dejó claro que asegurar el suministro de agua dulce (normal) facilitará el arribo de más inversión industrial en el Puerto de Altamira.

Incluso precisó: “He platicado también con empresarios y me han dicho que en los años pasados han estado trabajando al 50 por ciento, y eso obviamente limita la inversión en el puerto de Altamira. La inversión estimada para hacer más eficiente el suministro del líquido, sería de 250 millones de pesos, proveniente de los tres niveles de gobierno y de la propia industria”.

Esa es la importancia de que las COMAPAS, de los tres municipios, proporcionen agua dulce suficiente para propiciar mayor inversión y desarrollo económico en la zona sur, y el Truko tiene una visión muy precisa de lo que hay que hacer para ofrecer ese garante.

2.- Verástegui Ostos cubrió una intensa agenda, particularmente con mujeres, empresarios y sociedad civil de Cd. Madero, además de sostener una conferencia de prensa a través de la cual dejó testimonio a los habitantes de la zona conurbada de conocer las necesidades en infraestructura, y de desarrollo urbano que ofrezcan las condiciones para que el sur siga siendo orgullo de Tamaulipas, importante por su contribución al PIB del estado y un referente nacional en los programas de turismo.

También sostuvo una comida con sociedad civil y por la tarde emprendió la acostumbrada caminata popular donde se le sumaron cientos de habitantes de Madero y finalmente cerró con una cena de carácter privado.

NECESARIO INVERSIÓN LOCAL PARA QUE SE QUEDE AQUÍ.- El candidato a gobernador declaró a la prensa que uno de sus puntos de interés para la zona sur, será fomentar la inversión en el sector turismo privilegiando a los empresarios del estado para que el dinero se quede aquí: “En el caso de la playa Miramar se podría construir una Riviera tamaulipeca, algo muy grande pero que sea de los tamaulipecos, que no fuera inversión extranjera ni nacional que fuera estrictamente local, para que la utilidad se quede aquí”

Luego concluyó, “se tienen que hacer cosas grandes para poder salir del letargo económico que tenemos, si no hay inversión no hay empleo, si no hay empleo no hay dinero, si no hay dinero no hay progreso, si no hay progreso no hay bienestar”.

Verástegui reiteró que se debe motivar mucho la inversión entre los pequeños, medianos y grandes empresarios locales, dado que, “la zona conurbada tiene un gran potencial, tiene comercio, tiene turismo, tiene industria, tiene agricultura, tiene de todo, es un lugar muy rico”, así concluyó el abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD.

PREPA NO. 3 DE LA UAT CELEBRÓ EL CARNAVAL 2022.- Luego de dos años de pausa en clases presenciales y actividades de recreación, alumnos, exalumnos, docentes y padres de familia de la Escuela Preparatoria No. 3 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, organizó el Carnaval, en el que los grupos escolares de la institución participaron activamente en el recorrido y presentación de doce comparsas que dieron lucimiento al evento festivo.

La cita fue en las instalaciones de la preparatoria, para celebrar con alegría y exitosamente la edición 2022 del carnaval. El evento comenzó con el desfile de cada una de las comparsas que, tras hacer su entrada a la explanada, hicieron una demostración de sus habilidades y talento, principalmente en la exhibición de baile.

La Mtra. Maribel Soberón García, Directora de la Preparatoria No. 3, presidió la festividad que concluyó la asignación de los primeros lugares de las comparsas, así como el ganador del puesto de Rey Chusco, otorgado al alumno Eder Puente Guerrero, que al igual que otros competidores presentaron números de entretenimiento, calificado por el jurado formado por maestros y exalumnos.

El objetivo de esa fiesta es que la comunidad estudiantil fortalezca el trabajo en equipo, fomentando lazos de convivencia; desarrolle su expresión artística como exploración imaginaria; y propicie la creatividad frente a la vida escolar y cotidiana.