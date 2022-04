Miles se suman al Truko en encuentros con transportistas y sociedad civil de Reynosa

César viene de la cultura del esfuerzo

Reynosa.- Tam.- César Truko Verástegui, candidato a gobernador de la alianza Va por Tamaulipas, sostuvo un encuentro con trabajadores de Transportes Loros S. A. de C. V. de esta ciudad, con quienes intercambió ideas sobre la importancia de trabajar duro y unidos para construir un estado de oportunidades para todos

César Verástegui se identificó con este sector productivo porque es de dónde el viene, de la cultura del esfuerzo, del trabajo duro, en este sentido manifestó que, aunque la coalición de ideologías entre el PRI, PAN y PRD parezca imposible, “su servidor en mi formación, tengo de todo, por eso siempre privilegio a la persona, siempre privilegio el esfuerzo, el talento, pero sobre todo, siempre busco las condiciones para que la gente tenga un mejor nivel de vida”.

Señaló que dentro de su experiencia como servidor público marcó en beneficio de los habitantes de su municipio programas que tienen que ver con la educación, salud, desarrollo social, desarrollo rural, inversión para generar empleo y como secretario general de gobierno le tocó trabajar en los temas relacionados a la seguridad pública.

Reconoció que aún falta mucho por hacer, pero que se ha avanzado a diferencia de la estrategia del gobierno federal, que no soluciona los problemas a fondo.

Los transportistas manifestaron el apoyo a su propuesta, y le solicitaron también que realice gestiones para promover el empleo para jóvenes de la ciudad y de salud para todos; así mismo solicitaron llevar a cabo acciones para resolver la escasez de agua.

Posteriormente al reunirse con un numeroso grupo de la sociedad civil, los invitó a apoyar la alianza “Va por Tamaulipas”, sin importar el instituto político con el que se identifiquen “la idea es invitar a todas las fuerzas políticas y a todos los actores políticos, porque al final del día es una ventaja de la democracia, es un derecho legítimo del ciudadano o manifestar simplemente su voluntad, y yo quisiera que su voluntad la depositaran en uno de estos tres partidos políticos que integran la alianza, -PRI, PAN o PRD-”, dijo.

En este sentido les solicitó que se unan para llevar juntos el apoyo a quienes lo necesitan, para ir en un solo sentido que le dé rumbo a Tamaulipas y no como el gobierno federal, que pretende avanzar en muchas direcciones, pero que no llega a ninguna parte, porque no ha hecho nada que “incentive el crecimiento económico o va demasiado despacio o simplemente no va y entramos en una parálisis económica que no le conviene a nadie”.

Para concluir pidió a la concurrencia, que pongan todo su empeño para sacar adelante este proyecto que busca la grandeza de nuestra entidad, “que conversen con sus familias, con sus amistades; que se vuelvan prácticamente promotoras del voto y organizarlas de forma natural; espero verlas pronto como gobernador de Tamaulipas”.