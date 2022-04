Por: Raúl Terrazas Barraza

La sucesión gubernamental en la calle

Plataformas políticas a la calle y estrategias de campaña al descubierto desde el primer minuto de este domingo, fecha en la que, también cambia la hora, porque comienza el horario de verano, una determinación esta última a partir de la cual se busca aprovechar más la luz del sol a favor de la economía de los hogares.

En el caso de las plataformas y de las estrategias que permitan a los candidatos a la gubernatura de la entidad, tienen alguna similitud, porque se tratan de aprovechar al máximo los días marcados en el calendario electoral para las campañas a efecto de que, sus proyectos políticos puedan contar con el respaldo en las urnas el cinco de junio venidero, que es el día de la votación.

Se trata entonces del camino del día uno de las campañas al conocido día D, que en palabras quiere decir eso, el día destinado al sufragio de los ciudadanos que componen la lista electoral de Tamaulipas y que, en este caso asciende a poco más de dos millones 722 mil personas.

Para el arranque de las campañas proselitistas, los candidatos requirieron de la aprobación del Instituto Electoral de la entidad de los registros presentados por los partidos políticos que les postulan, situación que sucedió en la sesión del Consejo General Electoral realizada el pasado viernes y en la cual se determinó que el cuarto registro presentado por el profesor Enrique Torres Mendoza, dirigente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas en la oficialía de parte del Instituto, no era procedente.

De esta forma, las candidaturas del ingeniero César Verástegui Ostos, respaldada por la coalición Va por Tamaulipas que integran el PAN, PRI y PRD, del ingeniero Arturo Diez Gutiérrez Navarro por el Partido Movimiento Ciudadano y la del doctor Américo Villarreal Anaya por la coalición, Juntos Haremos Historia cumplieron con la Ley Electoral y por tanto estuvieron en condiciones de iniciar las campañas proselitistas desde el primer minuto de este domingo tres de abril y durarán hasta el primero de junio venidero.

Al margen de las estrategias de promoción del voto que usarán los candidatos y que comprenden tierra, aire y agua en el caso de los municipios que tienen litoral, el fundamento de las mismas se encuentra en las plataformas electorales que los coaliciones y los partidos presentaron ante el IETAM en diciembre pasado y que, al tener el visto bueno de las autoridades que organizan la elección, se convirtieron en el documento público que contiene el objetivo a lograr y que es ganar la elección.

Si las campañas políticas estarán en todas partes, se entiende además que son la suma de actividades están dirigidas al individuo que tiene credencial de votar con fotografía y que usarán elementos que le hagan voltear a verlos ya sea mediante imágenes, sonidos, trato directos de los candidatos con los grupos poblaciones a efecto y mensajes, es decir, llegar por todos los sentidos a las y los tamaulipecos, porque se trata de superar la participación en las urnas que se tuvo en la elección del 2016, cuando el PAN le ganó al PRI y se dio en esta entidad la alternancia luego de gobiernos priístas por más de 80 años.

En las plataformas electorales de las coaliciones y el Partido Movimiento Ciudadano que compiten en la sucesión gubernamental para ganar la oficina principal del Palacio de Gobierno de Tamaulipas precisa que, en el caso del PAN los ejes de acción, son el respeto a sus derechos humanos con centro de su gestión gubernamental, proteger las libertades civiles, la transparencia y el acceso a la información pública, también consolidar las rutas del comercio trasnacional y fomentar el turismo internacional y atención integral de la migración y construir alianzas con la sociedad para la recuperación y protección de espacios públicos, para fomentar la seguridad ciudadana

De igual forma prevé acciones permanentes a favor de las mujeres, de la juventud, personas adultas mayores, derecho a la salud educación y de la ciencia y la tecnología.

En el caso del PRI hay diez grandes ejes, gobernanza responsable y participación social, seguridad con justicia para todos, economía con empleo de calidad, inclusión social, actividad física y deporte, educación de calidad, política ambiental sustentable, equidad de género, juventud, retos y oportunidades, desarrollo regional incluyente y sociedad digital para todos.

La plataforma del Partido Movimiento de Regeneración Nacional se basa en sus principios que abarcan conceptos como, honradez y honestidad, no al gobierno rico con pueblo pobre, al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie, economía para el bienestar, el mercado no sustituye al Estado, por el bien de todos, primero los pobres, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, no puede haber paz sin justicia, el respeto al derecho ajeno es la paz, no más migración por hambre o por violencia que representan el propósito nacional del partido en el poder federal y a la cual se suman los partidos que conforman a coalición, el PT y el Partido Verde Ecologista de México.

En Tanto el Partido Movimiento ciudadano precisa en sus intensiones políticas promueve una agenda política que pone a las personas en el centro de sus propuestas, con tres ejes, desarrollo humano, seguridad humana y desarrollo sostenible.

Sus acciones se relacionan con el bienestar social y combate a las desigualdades, desarrollo económico, desarrollo humano y desarrollo sostenible, la lucha contra la corrupción, gobiernos transparentes y rendición de cuentas, una política de seguridad para la protección de todas las personas, la seguridad ciudadana, derechos humanos y procuración de justicia, una democracia ciudadana y nuevo régimen político de evolución mexicana además de una política de Tamaulipas para México.