EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ya se registraron ante el IETAM los tres candidatos que van a entrar a la disputa por el voto mayoritario de los tamaulipecos a partir del próximo 3 de abril, cuando inician las campañas…El registro lo hicieron el pasado domingo en Ciudad Victoria, sede de la autoridad electoral estatal tamaulipeca…Los simpatizantes de los tres abanderados se reunieron en sus respectivos eventos para patentizarles su apoyo y su respaldo ante la guerra electoral que se avecina…Como tamaulipecos y como marsoteños sinceramente esperamos que la campaña aunque esperamos sea candente, que no rebase los límites que una campaña debe de tener…Que entre los simpatizantes de uno y otro candidato las aguas de la pasión no rebasen los límites normales…Recordar que ningún candidato y ningún partido valen o merecen más que la unidad familiar o el sentido de pertenencia entre amigos…Pero bueno, como les comentaba al abrir la presente colaboración, ya ARTURO DIEZ, así como CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS y AMERICO VILLARREAL ANAYA son los abanderados de sus respectivos partidos como el caso del primero y de las alianzas partidistas los últimos dos…La guerra de las encuestas está haciendo mella entre los seguidores de unos y otros y lo que pasa es que apenas aparece una dando una ventaja a uno de ellos, cuando el día siguiente aparece otra encuesta con resultados a favor del otro…Lo cierto es que se puede percibir que entre el TRUKO y AMERICO la diferencia no es visible por demás…Se notan parejos en su avance ante el electorado tamaulipeco…Como marca AMERICO inició la precampaña con una ventaja considerable…Pero al final del proceso de la precampaña el TRUKO se le acercó peligrosamente en las encuestas e incluso algunos aseguran que ya lo rebasó con dos o tres puntos…Aunque claro que en el cuartel de guerra de AMERICO aseguran ir arriba y no con poco…Lo cierto es que la encuesta de encuestas es la que se llevará a cabo en la elección del cinco de junio…Mal haría cada candidato o sus coaliciones con salir a declarar que van abajo en el ánimo de los tamaulipecos…Claro que todos se van a declarar siempre como los punteros, en las intenciones del voto en Tamaulipas…Ya que andamos con el tema del registro de los candidatos, déjeme decirle que la gente de la marca MEDINA se hizo llegar a la capital del estado en varias unidades automotrices particulares…Los MEDINA al abrirse de capa y de lleno a favor del TRUKO están haciendo lo urbanamente correcto…En política no se puede participar desde las penumbras o jugando a dos bandas…Porque al final este estilo o estrategia no te permite quedar bien ni con Dios ni con el diablo…Se llegaron las horas de las definiciones…Y es que en política como en la vida misma, no puedes andar con dobleces…Que habrá gente que critique a este grupo político, con toda seguridad…Que dirán algunos que no están siendo correctos en lo político al estar ahora jugando con una marca partidista que hasta hace unos meses les dio la contra, es muy cierto…Pero que ahora que gobierna el joven Dr. LUIS ANTONIO MEDINA buscó el apoyo de los diputados de MORENA y recibió como respuesta solamente un frío y helado silencio, también es verdad…Y los gobernantes del nivel que sea, requieren de recursos para llevar a cabo las obras comprometidas con su comunidad…Regresaron casi el cien por ciento de las escuelas de Soto la Marina al sistema presencial de clases…Esto es una buena noticia…Quiere decir que el maldito Covid está a la baja…Claro que no por ello es que tengamos que bajar la guardia…Tenemos que continuar con nuestras rutinas de cuidado como el uso del cubre bocas y la aplicación del gel anti bacterial…Recordar que el Covid está a la baja en su incidencia…Pero para nada queremos decir que esté dominado en su totalidad…Es peligroso…Es asesino…Y si no hacemos lo que se requiere, va a seguir matando más gente…Pero de entrada el regreso al cien por ciento de alumnos a las aulas, es una excelente noticia…El Ejido La Piedra celebró su aniversario el pasado 19 de marzo con diferentes actividades…El Ejido La Piedra ha sido cuna de grandes hombres que incluso han gobernador a nuestro municipio en su función como alcaldes…FLORENCIO y GUMARO BARRIENTOS llegaron a ser presidentes municipales de Soto la Marina allá por los lejanos años sesentas…GUMARO incluso fue diputado local por elección directa de la gente del distrito que en aquellos años tenía a San Fernando como cabecera de distrito…Un sobrino de ellos como lo fue LEONARDO BARRIENTOS fue presidente de Soto la Marina, hasta en dos ocasiones y también fue diputado local…No sé realmente si fueron mencionados en la ceremonia oficial de aniversario…Pero le dieron lustre y prestigio en la vida política a su comunidad y a Soto la Marina…Entre algunos personajes de resaltar de La Piedra podemos mencionar a don JOSÉ BARRIENTOS GARZA mejor conocido como GARZA un líder político y moral de la comunidad durante muchos años así como PANCHO OLGUIN quien se desempeñó como dirigente municipal de la CNC y qué decir de Don TAVITO CORREA muy participativo en los comités de obras de esa comunidad…Y que me dicen de don CIPRIANO BARRIENTOS patriarca de una numerosa prole a la que les denominan, “Los Chapanos”…Entre esta lista de próceres, fundadores, de La Piedra no podemos terminar la lista sin mencionar a mi suegro RAÚL ALFARO BARRIENTOS…Y de igual manera se tiene que recordar en esta colaboración a TOMAS VARGAS quien fuera regidor en el cabildo de PEPE ELÍAS FLORES RAMÍREZ…En fin, la lista puede ser más larga…Igual de cierto es que en la actualidad el Ejido La Piedra sigue con su desarrollo en sus diferentes vertientes…Ya cuentan hasta con un plantel de educación media superior…Una Misión Cultural Rural como es la 11F…Pero indudablemente que el desarrollo de esta comunidad de la zona sur de Soto la Marina, no sería lo que es, sin el trabajo y las acciones emprendidas por sus fundadores, quienes sembraron la semilla del progreso de esta localidad, la cual se ve que está germinando y para bien…Y como no rendirle tributo al Ejido La Piedra?, si de ahí es, mi esposa GLADIS quien es de lo mejor que ahí pudo nacer!…En otro orden de cosas, el gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA está cerrando este año de la mejor manera…Con trabajo en beneficio de sus representados…Y con un liderazgo político que se siente hasta en el último rincón de Tamaulipas…Podemos ver un gobernador echado para adelante e hiperactivo…Esto nos habla de que en nuestro estado tenemos un gobernador de tiempo completo que se ha propuesto cerrar su administración a tambor batiente…Que tiene sus adversarios, es cierto…Pero que gobernante en el mundo no los tiene?…Pero de igual manera encabeza el gobernador de Tamaulipas, un equipo político que no se arredra ante la peor de las adversidades…En Soto la Marina de manera particular la mano del gobernador CABEZA DE VACA se ha dejado sentir para bien en muchas obras que podemos disfrutar hoy en día…Les cambió la vida a las familias de Barrio Blanco, con su puente peatonal…Le dejará a los marsoteños la imponente techumbre de la explanada principal que ya la quisieran en municipios más grandes…Entregó un Centro de Salud ampliado y modernizado…El Centro de Bienestar y Paz…La obra de introducción del agua a La Pesca…Calles pavimentadas en Lázaro Cárdenas y otras más que se construyen en la presente administración…En fin…En ocasiones el calor político impide a la gente poder ver con claridad la dimensión de las acciones del gobernador CABEZA DE VACA…Pero su obra ahí está…A la vista de todos!…Por otro lado, en días pasados me visitó en las oficinas de El Redactor mi amigo y hermano ALFREDO PICÓN SOTO…El como yo nativo del Ejido La Peñita…Prácticamente, como decimos en el rancho, ”gateamos” juntos…Desde hace muchos años reside en Monterrey…Los deseos de superación y de salir adelante son el principal motivo que orilla a nuestra gente del medio rural, el tener que desprendernos físicamente de nuestros lugares de origen…De nuestras raíces…ALFREDO es taxista en medio de ese infernal tráfico que se genera diariamente en la sultana del norte…Como una persona nacida en un ejido pequeño como el nuestro se puede desempeñar de manera eficiente en su taxi en la inmensa mole de acero como lo es la sultana del norte?…Pues en primer lugar, por los deseos de superación personal y de salir adelante!…Cuando te reencuentras con un amigo de niñez los recuerdos de manera automática se agolpan en tu cerebro y en tu corazón…Reafirmo lo que siempre he dicho…Los amigos de infancia se convierten en automático, en tus hermanos del corazón!…En otro orden de cosas, fue confirmado JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES como el Coordinador de AMERICO VILLARREAL ANAYA aquí en Soto la Marina…Me reportan de igual manera que el pasado jueves anduvo ARELY ACOSTA aquí en Soto la Marina, viendo temas de la campaña de El TRUKO que está por iniciar y en su calidad de enlace en este municipio…De igual manera NEY TAVARES sostuvo algunas reuniones con reconocidos cuadros, que van a trabajar en la estructura electoral de MORENA…No, si el tema político ya está sacando chispas en Soto la Marina y déjenme les comento que me están asegurando, que el estimado amigo NONO RAMÍREZ de por allá de Benito Juárez, anda “desatado” por aquella zona del municipio, con la bandera de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Me dicen que anda invitando a medio mundo, para el proyecto del abanderado de MORENA-PT-VERDE al gobierno de Tamaulipas…En estos próximos días abordaremos primeramente DIOS a nuestro amigo NONO para que nos confirme este rumor que se escucha allá por el norte de Soto la Marina…Mientras tanto el dirigente del PAN en nuestro municipio JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ me dice que a partir de este próximo domingo la estructura de su partido habrá de presentar la mejor de las batallas electorales para contribuir al triunfo electoral del TRUKO…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…