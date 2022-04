Firman autoridades electorales y partidos políticos Acuerdo por la Integridad del Proceso Electoral en Tamaulipas

El gobernador Cabeza de Vaca participó en la firma junto al Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, en la ciudad y puerto de Tampico

Tampico, Tamaulipas.- Marzo 31 de 2022.- El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca firmó como testigo de honor el Acuerdo por la Integridad del Proceso Electoral 2021-2022, signado entre autoridades electorales estatales, federales y partidos políticos, a fin de garantizar, en un marco de respeto interinstitucional, las condiciones necesarias para la celebración de la elección en la que se renovará la gubernatura de Tamaulipas.

“Las instituciones son las que pueden mantener a este país y en lo que se refiere a mi persona, que no les quede la menor duda, voy a seguir defendiendo las instituciones y voy a defender a la institución que, por cierto, permitió que en Tamaulipas se llevará a cabo un proceso electoral ejemplar en nuestro Estado, hace cerca de 4 años y el que llevó a cabo ese proceso electoral fue precisamente el Instituto Nacional Electoral, ese mismo es al que voy a seguir defendiendo, hoy mañana y siempre”, mencionó el Gobernador de Tamaulipas.

El acuerdo establece y llama a las partes firmantes a respetar las leyes y procesos en materia electoral; apegarse a conductas a los principios democráticos reflejados en normas; contribuir a la celebración de la jornada electoral con total transparencia; canalizar y procesar diferencias a través de canales institucionales; respetar la emisión del voto ciudadano y garantizar reglas y esquemas a fin de asegurar igualdad de condiciones entre contendientes.

Abstenerse de realizar actos que afecten la libertad ciudadana; disposición del escrutinio público con total transparencia; protección a los derechos humanos, garantizando el derecho a la no discriminación y la máxima inclusión social y cultural; detectar y mitigar la violencia y garantizar el principio de paridad constitucional.

“Hoy podemos decir que desde el 2014, desde la vigencia del Sistema Nacional de Elecciones este ha sido el periodo de mayor alternancia política de la historia de la cual por cierto el Estado de Tamaulipas ha sido uno de sus beneficiarios.

Le corresponderá a los ciudadanos definir en las urnas su destino político. Quién nos gobernará en el futuro, pero eso solamente puede hacerse si hay un pleno respeto de la ley. Quien no la respeta, no solamente es un tramposo, no solamente comete un fraude a la ley, está traicionando la vocación democrática que hoy nos ha permitido que sean las y los ciudadanos quienes decidan quienes nos gobiernan”, destacó el Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

El acuerdo por la Integridad del Proceso Electoral Estatal 2021- 2022 fue firmado por el Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello; el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón; el Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, Juan José Guadalupe Ramos Charre; y la Magistrada Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, Blanca Eladia Hernández Rojas.

Por parte de los partidos políticos signaron Luis René Cantú Galván, Presidente del PAN; Edgardo Melhem Salinas, Presidente del PRI; David Armando Valenzuela Barrios, Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD; Arcenio Ortega Lozano, Comisionado Nacional del PT; Juan Carlos Zertuche Romero, Coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano; y Santos Anastacio Rivera Sarmiento en representación de Enrique Torres Mendoza, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA.

Además del Magistrado Presidente de la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en Monterrey, Nuevo León, Ernesto Camacho Ochoa; y el Presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, Magistrado César Lorenzo Wong Meraz; como testigos de la firma.

La firma del Acuerdo se dio en un marco de respeto y colaboración institucional entre autoridades electorales, gobierno y partidos políticos, a fin de garantizar las condiciones necesarias para que se lleve a cabo el proceso electoral mediante el cual se renovará la gubernatura del Estado de Tamaulipas este año.

Durante el evento estuvieron presentes el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Félix Fernando García Aguiar, el titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Horacio Ortiz Renán, la Consejera del Consejo General del INE, Irene de la Cruz Magaña, el Secretario General de Gobierno del Estado, Gerardo Peña Flores, entre otros invitados.