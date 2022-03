Por: Raúl Terrazas Barraza

Atrofia legislativa

Si llegara a pensarse que el Poder Legislativo de Tamaulipas está en crisis, la realidad es que no se llega hasta allá, porque el único gran lío es que, la atrofia legislativa en la que ha caído es producto de las circunstancias que se generaron a raíz de la llegada de más Diputadas y Diputados del partido regeneración.

Ellos, aunque neutralizados por la forma inteligente con que se condujeron los panistas para recuperar el liderazgo del Congreso, se aferran a mantener vivos acuerdos que no procedieron debido al veto impuesto por el titular del Poder Ejecutivo, pero, no se dan cuenta que por los líos que traen entre ellos dado que se marearon de poder, las circunstancias legislativas actuales repercutirán en el trabajo que les toca sacar adelante.

Se ha perdido de prudencia, el recato y hasta la figura por parte de las y los regeneracionistas, porque de manera desafiante se han presentado ante sus compañeros del PAN, para arrebatar documentos e impedir que se lleven a cabo las tareas legislativas, algo que suena lógico si se toma en cuenta la actitud provocadora de algunos de ellos, en el entendido de que no tienen nada que perder.

No se asoma en el escenario el rencor acumulado que traen algunos regeneracionistas, pero, hay de todo, por eso no es fortuito que la circunstancia haya llegado hasta el jaloneo de documentos y puede agravarse en virtud de la intensión del grupo que manejaba el Diputado Armando Zertuche Zuani y ahora está en manos de la cuestionada diputada Úrsula Salazar Mojica, sobrina política del presidente de la República, Don Andrés López Obrador, de complicarle la existencia al Titular del Poder Ejecutivo.

En términos generales, la situación que se vive en el Congreso del Estado, beneficia a los panistas porque son quienes tienen el control y no lo soltarán hasta que concluya la Legislatura, obvio, por el otro lado, solo puede advertirse coraje tras coraje de los regeneracionistas, porque sus acuerdos congresales que según esto eran para amortiguar la economía de las familias, como eso de no pagar placas, no pagar licencia y dejar echar atrás el Decreto de la Legislatura pasada con el cual se blindó el fuero del Gobernador para que las autoridades de procuración de justicia de la federación no puedan llevar a cabo ninguna acción que comprometa el ejercicio de sus funciones y su libertad.

Eso que ellos aprobaron cuando estaban en el poder del Congreso del Estado, es un cero a la izquierda, porque cada vez son más los vehículos que circulan en la entidad con placas nuevas, todo mundo obtiene su licencia y paga, en tanto que, el asunto del Gobernador no cambia de estatus, por ello, va a todas las regiones y municipios para reunirse con los ciudadanos.

Alguien tiene que decir a las diputadas y los diputados de regeneración nacional, que existen temas más relevantes de los cuales debe de ocuparse el Congreso del Estado y, por tanto, que no pierdan en el tiempo en nimiedades.

Bueno sería que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Diputado Félix Fernando García Aguiar, determine llevar a cabo sesiones sin los regeneracionistas, para que todos aquellos asuntos que deben de ser votados puedan resolverse, al fin y al cabo, como dicen en los pasillos del Palacio Legislativo, las aportaciones de los regeneracionistas siempre dejan mucho que desear.

Claro, en el terreno de las realidades no se puede, pero, como idea es genial

Los otros

De esas cosas que suceden en Tamaulipas y que la gente ve con muy buenos ojos, fue el homenaje que llevaron a cabo las autoridades municipales de Matamoros y los grupos que mantienen vivo el espíritu del cantautor Rigo Tovar, en ocasión de su 76 aniversario de nacimiento.

Desde luego a invitación del alcalde Mario López Hernández hizo ver frente a los familiares que el afamado cantante supo mostrar su cariño a través de sus composiciones e interpretaciones, por ello, su Matamoros querido le da la vuelta al mundo, ya que, la esposa del cantante, María Isabel Martínez Cárdenas dio a conocer que la música cada vez está en más países y mencionó a Noruega y Rusia.

En Matamoros hace tiempo se erigió una estatua con la imagen de Rigo Tovar, misma que se ubica en la Calle que lleva su nombre y fue en ese lugar en el que se dieron cita para el homenaje por la fecha de nacimiento del cantautor, que dejó un gran legado, porque sus melodías resuenan en cualquier parte de México, como si todavía participara en conciertos o presentara nuevos discos.

Si la Diputada Úrsula Salazar Mojica, señala que los audios que circulan en las redes en los cuales se le escucha con claridad el acuerdo al que llega con un proveedor para obtener dividendos por la compra de productos con recursos públicos, no son ciertos, quizá deba de creérsele, el asunto es que, por aquello de que, la primera impresión es la que cuenta porque la exhibida que ello generó, no se la quita nadie, así diga y asegure que está editado.

Por lo pronto, todos los noticieros nacionales dieron cuenta de ello y lo hicieron convencidos de que, eso de la honestidad de los regeneracionistas, eso que se dice honestidad está en duda.