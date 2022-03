EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues se comenta que ya están bien definidos con que partidos irán los grupos políticos locales en la elección de junio…Se habla que el equipo MEDINA habrá de hacer campaña para el TRUKO por parte del PRD…Y que los priistas siguen con su estructura y teniendo entre sus principales liderazgos al ex alcalde MIRO GÓMEZ…Mientras que el grupo de ABEL GÁMEZ y de los funcionarios del estado, a excepción de JUAN ESTRADA seguirán haciendo campaña por el lado del PAN…Al finalizar la elección de junio, se habrá de comprobar quien es quien dentro de la arena política municipal…Es decir, como se les adelantó en esta columna en ediciones anteriores…Van andar juntos, pero no revueltos, los equipos que andan apoyando a El TRUKO…De entrada se podrá escuchar mal el concepto de juntos pero no revueltos…Pero es una estrategia inteligente que se asume en el cuartel de campaña de El TRUKO…Para que así en lugar de auto nombrarse cualquiera de los que lo apoyan como el más guapo en la elección, mejor se pongan las pilas en la campaña…Así la marca MEDINA podrá una vez más, demostrar que son la fuerza política número 1 en el municipio, si le arriman la mayor cantidad de votos al abanderado de la alianza al TRUKO…Se entiende que el grupo MEDINA tiene todavía fresca y reciente la estructura que les permitió ganar la elección hasta hace apenas seis meses…Será esta forma de votar el mejor escenario para que el equipo que ostenta el poder local lo demuestren una vez más y que en junio den un manotazo más de autoridad, como la primera fuerza política de Soto la Marina que son…Mientras que por parte del PRI se nota que se está trabajando con toda la intención de revivir viejas glorias dentro de la arena política municipal…El ex alcalde ABEL GÁMEZ un Cabecista…ABEL tiene un compromiso así de grande con el gobernador CABEZA DE VACA y está trabajando, con lealtad hacia el proyecto político estatal que arropa al TRUKO…Retomando el tema del grupo MEDINA es un hecho que van a promover el voto para el TRUKO rayando por el PRD…Se dice por parte de elementos como el estimado amigo JULIO LORENZO que hoy en día la gente en su mayor parte vota por las personas y no por los partidos…Si partimos de esta premisa, entonces queremos creer que el equipo MEDINA habrá de realizar los ajustes necesarios y la promoción política adecuada que les permita ir con sus seguidores y hacerles entender que hay cambio de señales en cuanto al partido por el que habrán de sufragar…Igual de verdad es que va a pesar a favor para la marca MEDINA si el ex alcalde HABIEL empieza a ir a las comunidades rurales así como a los seccionales de la cabecera municipal en donde tiene muchos seguidores que le guardan aprecio y cariño…HABIEL si puede hacer campaña abierta para el TRUKO una vez que inicie la campaña de manera oficial…Pues HABIEL no es funcionario para que tenga que sujetarse a un determinado horario…Esto es por parte de los cuadros y partidos que en Soto la Marina están jugando por la coalición PAN-PRI-PRD…Por la otra esquina, es decir por la alianza MORENA-PT-VERDE que encabeza AMERICO VILLARREAL ANAYA se empiezan a ver más sumas a nivel local…El Lic. JUAN JESÚS HERNÁNDEZ TORRES sigue haciendo lo propio para la causa…HUGO ROJO muy allegado al ex Delegado de los Programas Federales JOSÉ RAMÓN GOMEZ LEAL realiza un trabajo discreto, pero efectivo y serio a favor de la causa guinda…El ex alcalde NEY TAVARES en su calidad de Coordinador del tema electoral en ocho municipios está activando gran parte de su equipo político…Sabemos que gente allegada a NEY como el Profr. GUADALUPE VILLARREAL y ARMANDO CONDE entre otros, están listos para el inicio de las hostilidades políticas…Aparte es sabido que NEY le entiende desde hace muchos a la ingeniería electoral…Igual de verdad es que en Soto la Marina como en todo Tamaulipas, se espera un “encontronazo” político que hará historia…Será el de este 2022 un enorme volcán político en plena erupción…Por otro lado, me dicen que sí está amarrado ARIEL PERALES para jalar por la causa de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Reportan que ARIEL ya mandó la información en ese sentido a través de enlaces guindas que están haciendo los amarres en nuestro municipio…No está de más decirles que ARIEL hasta la campaña pasada trabajó a favor de la reelección del médico ABEL GAMEZ CANTU por el PAN…No hay quien dentro de la comunidad política le pueda reclamar nada absolutamente a ARIEL este cambio de posición en el juego político electoral, si tomamos en cuenta que casi todos en Soto la Marina han cambiado de playeras políticas, en los últimos procesos…El ex alcalde MIRO GÓMEZ tiene bien tendida la red política a favor del TRUKO aquí en Soto la Marina…Me comentó en días pasados que lo que esté a su alcance y a sus posibilidades lo habrá de trabajar a favor del TRUKO…No está de más recordar que MIRO fue alcalde con las siglas del tricolor…Por lo tanto está siendo congruente en su actuar político y es que el PRI como ya todos lo sabemos, está en alianza con el PAN…Es MIRO uno de los muy pocos cuadros destacados que le están siendo leales al instituto político que les dio la oportunidad de ser presidentes municipales aquí en Soto la Marina…Igual de cierto es que el cabildo local casi está a la mitad en cuanto tiene que ver con sus intenciones políticas y es que por ejemplo la síndico MARBELLA ARELLANO VELÁZQUEZ al igual que el primer regidor ENRIQUE LINARES y el sexto regidor JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ andan por el lado del TRUKO…Y por el lado de AMÉRICO ya han asumido postura a su favor, los regidores EMILIANA GARZA CRISANTO y DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN, así como HUGO ARELLANO…De la regidora del Partido Redes Sociales Progresistas MARGARITA FLORES GÓMEZ ignoramos hasta el momento cual sea su postura…Lo cierto es que el ex candidato local de este partido FEDERICO MARTINEZ BERNAL se dice que tiene coincidencias políticas con el gobierno federal…Y el gobierno federal es de origen Morenista…Ahora que en cuanto tiene que ver con el tema de la gobernanza municipal es sabido el buen ambiente que se tiene entre el alcalde LUIS ANTONIO MEDINA y los miembros del cabildo…Igual de cierto es que el gobernador CABEZA DE VACA no va a entregar la plaza política a los de MORENA de la manera más fácil y sencilla…CABEZA DE VACA está hecho y formado al fragor de la lucha y la pelea…Es CABEZA DE VACA un toro de lidia en el ruedo electoral…Y es que para el gobernador no hay de otra….TRUCO es su candidato a morir…Es TRUCO quien le garantiza una salida tersa de la administración estatal…Por lo tanto no es poco lo que está en juego en Tamaulipas…Pecan de ingenuos quienes critican que los informes del gobernador en diferentes puntos del estado son política…Pues claro que es política!…O las mañaneras permanentes de AMLO no lo son también?…CLAUDIA ISELA AVALOS DE LA FUENTE es la nueva tesorera en la alcaldía de Soto la Marina…Ella ocupa desde hace un par de semanas el lugar que venía ocupando mi compadre RAMIRO VELÁZQUEZ SILVA…La contadora CLAUDIA es muy allegada a la familia MEDINA y es que incluso, ha trabajado con ellos, durante muchos años, en sus negocios particulares…En otro orden de cosas, se registran este próximo domingo los candidatos estatales ante el IETAM en Ciudad Victoria…Harán lo propio, por orden alfabético los nombramos ARTURO DIEZ de Movimiento Ciudadano, así como CÉSAR VERÁSTEGUI del PAN-PRI-PRD y AMÉRICO VILLARREAL de MORENA-PT-VERDE…Al parecer por el lado del TRUKO y de AMERICO si van a movilizar a algunos simpatizantes de aquí de Soto la Marina…De DIEZ la realidad que no sabemos quién en Soto la Marina vaya a estar al frente de su campaña…Lo cierto es que las marcas MEDINA y ABEL GÁMEZ así como los funcionarios del estado tienen en verdad que bastante trabajo político por realizar…Por el lado del PRI hacen todo lo que humanamente se puede…Aunque sabemos que a quienes integran la estructura ya se les empezó a “acariciar” de la manera más justa que corresponde en estos casos…Me reportan que el Profr. GUADALUPE VILLARREAL forma parte del equipo de NEY TAVARES en la tarea que tiene el ex alcalde como Coordinador de la Estructura Territorial de AMERICO VILLARREAL ANAYA en ocho municipios de la zona centro de Tamaulipas…Este tipo de incorporaciones a la estructura de NEY son normales si tomamos en cuenta que en responsabilidades, de esta magnitud, se requiere de colaboradores de extrema confianza…El alcalde LUIS ANTONIO MEDINA asistió a la celebración de aniversario del Ejido La Piedra el pasado 19 de marzo…Convivió y compartió el jefe de la comuna, con las autoridades, ejidatarios y familias de esta importante comunidad de la zona sur de Soto la Marina…El alcalde tiene mucho afecto por esa región del municipio y es que tiene importantes lazos de amistad y del tipo familiar…La Misión Cultural rural a cargo de ANDRÉS MEDELLÍN MANZANO participó con el festival artístico, cultural, que se organizó, en tan importante celebración…En otro orden de cosas, me da mucho gusto que a un par de amigos jovencitos de la Mesa del Café de CHUY ARELLANO les vaya muy bien a pesar de su aún novel edad…MISAEL CÓRDOVA ARELLANO y DAVID CORDOVA ARELLANO…Primos entre sí…El primero, en su carácter de Ingeniero Civil ya trabajando en una importante obra que se lleva cabo aquí en Soto la Marina…Y el segundo estudiando la carrera de Derecho en la UANL…Los del café los conocemos desde que eran muy niños…Así que nos da mucho gusto los logros profesionales y educativos, que cada uno por su lado están cosechando…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…