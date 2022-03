Pensión para adultos mayores y con discapacidad no es un apoyo es un derecho constitucional

La Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores no es un apoyo que otorga el Gobierno Federal no de manera particular el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el contrario, es un derecho constitucional, vitalicio y, por lo tanto, permanente que nadie le puede quitar a quienes ya son beneficiarios.

“Esta pensión se encuentra consagrada en el Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, es un derecho constitucional, para que nada ni nadie lo pueda quitar, y cuando termine esta administración siga siendo un derecho de todas y de todos los mayores de 65 años”, es una pensión universal que pueden solicitar pobres y hasta ricos, pensionados y jubilados del IMSS o del ISSSTE.

“Así como existe la gratuidad de la educación pública y así como existe el Seguro Social, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho para los mexicanos mayores de 65 años y ningún partido político puede utilizar el programa para promocionarse, no puede condicionarse por nadie’”.

Actualmente se entregan a los “abuelitos” 3 mil 850 pesos bimestrales, cantidad que continuará incrementando hasta llegar a los 6 mil pesos en 2024.

Solo hay cuatro maneras en que un beneficiario puede perder el derecho a esta pensión:

El fallecimiento del derechohabiente que recibe el pago de la pensión, lo cual quiere decir que este beneficio no es transferible a otro beneficiario.

En caso de que el beneficiario proporcione información falsa o documentos apócrifos al inscribirse al programa.

Por baja voluntaria, que se puede realizar en cualquier momento.

Por cambio de residencia permanente o temporal al extranjero.

Cabe hacer mención, que tampoco es un apoyo, sino un derecho constitucional, la pensión que se otorga a las personas con discapacidad permanente, ya que de esta manera se garantiza la autonomía y dignidad humana de las personas que la reciben, como base para ejercer todos sus demás derechos.

Luego del pago adelantado por veda electoral tanto para los mayores de 65 y Más así como a personas discapacitadas, los depósitos de la pensión Bienestar se reanudarán hasta el bimestre de julio-agosto 2022.