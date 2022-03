“No vale la pena desgastarse en guerras sucias”: Verástegui Ostos

Por: Redacción

• Estamos para lo que a la sociedad le interesa

Cd. Victoria, Tam. – “No vale la pena desgastarse en eso, es distraerte; yo creo que uno tiene que estar fresco para lo que a la sociedad le interesa”, expresó César Verástegui Ostos al ser cuestionado por representantes de los medios de comunicación sobre si interpondrá una denuncia por la guerra sucia en su contra.

El precandidato de la alianza Va por Tamaulipas que integra a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática afirmó que no le interesa entrar a este tipo de juegos “prefiero mejor trabajar, toda mi vida lo he hecho”, enfatizó el precandidato de la alianza “Va por Tamaulipas, César Verástegui Ostos, dijo.

Verástegui Ostos, privilegió el derecho de todos a la libertad de expresión, “cada uno está en su derecho de expresar lo que a su juicio considere, en lo que a mí respecta, no me gustan ese tipo de juegos, no le entro, no es saludable para nadie”, concluyó.

El Truko asistió como invitado de honor a la ceremonia conmemorativa por el fallecimiento del priista Luis Donaldo Colosio Murrieta, misma que se llevó a cabo en la explanada del Comité Directivo Estatal del PRI.