Por: Raúl Terrazas Barraza

PMRN de mentiras en Tamaulipas

Una cosa es que las diputadas de Regeneración Nacional en el Congreso del Estado decidieran irse de la fracción parlamentaria que maneja el Diputado local plurinominal, Armando Zertuche Zuani y otra muy diferente que renieguen del partido al que pertenece.

La bronca no es, ni con el Delegado Diputado Ernesto Palacios Cordero, ni con el presidente de esa organización en la entidad, profesor Enrique Torres Mendoza, tampoco con el Diputado Federal Erasmo González Robledo manipulador del partido en la entidad y mucho menos contra el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo, el asunto es sencillo, no quieren nada con el reynosense de quien consideran que no supo manejar la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

En venganza porque se fueron de la fracción parlamentaria y eso modificó la composición interna del Poder Legislativo, Zertuche Zuani impulsa ante el Delegado del comité nacional que las diputadas y el diputado Jesús Suárez Mata, sean expulsados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, pero, éste último los paró en seco al señalar que decidieron estar en el Congreso sin partido, situación que les permite libertad de votar en las sesiones sin tener que hacerle caso al depuesto titular de la Junta.

Obvio, la posición de Zertuche tuvo eco con el Delegado porque el desmoronamiento del grupo de Legisladores en el Congreso repercute de forma negativa en el PMRN debido al momento político que se vive por las elecciones que se llevarán a cabo el cinco de junio y que, en este momento hay veda electoral, pero, en unos días más arrancarán las campañas proselitistas y eso le pegará a la intensión del sufragio.

La acción del grupo de Legisladoras que se fueron de Regeneración, prendió las alarmas de quienes trabajan en la legitimación de la candidatura del partido del gobierno de la República, Américo Villarreal Anaya, porque el movimiento en contra de Zertuche Zuani, desde luego que repercute en la campaña, aunque en este momento sea silenciosa por la veda electoral, fue por ello que, Palacios Cordero, Delegado del PMRN hizo ver que el candidato está fuerte dado que, la militancia y los simpatizantes están con ellos.

La gran pregunta es cual militancia, porque el equipo que trabaja con el manipulador del regeneracionismo en la entidad, Diputado González Robledo, sabe a la perfección que los militantes están enojados con ellos, dado que, metieron de candidatas y candidatos a quienes nunca hicieron nada a favor del partido lópezobradorista, por ello, desde siempre les desconocieron, así que, esto que acontece al interior del Congreso del Estado, es una consecuencia de esa falta de identificación de quienes manejan a su conveniencia la nueva izquierda y quienes en realidad actuaron en Tamaulipas para que existiera.

Otro asunto ligado a la desesperación que tienen los dirigentes y los diputados afines a eso que queda de la bancada de Regeneración Nacional, es tratar de echarle la culpa de sus fracasos a los periodistas, por ello, la conferencia que dieron en esta semana que terminó, tuvo un parecido al extraño evento conocido como las mañaneras del presidente de la República, en las cuales el común denominador es que todo es culpa de otros no de ellos que son los responsables de que las cosas deban de funcionar bien.

El punto es que, un partido sin presidente operativo del comité estatal es un partido a la deriva, de mentiras, sin estructura y pobre desde el punto de vista político.

Desde cuando, con todo el supuesto poder que tiene el Diputado Federal González Robledo con el dirigente Mario Delgado Carrillo, debió de reestructurar el comité estatal, que es una vergüenza hasta para el candidato a la gubernatura de la entidad, dado que, los que allí están todavía son los primeros que desconocen la postulación.

Desde hace mucho tiempo debió comenzar a despachar allí la exdiputada Olga Sosa Ruiz y de seguro otro gallo les cantaría a los regeneracionistas, sobre todo, porque la presencia física del Delegado Palacios Cordero, equivale a algo así como una burla para los regeneracionistas ya que aborda los temas como si en realidad representara a alguien y se dirige a los tamaulipecos como si tuviera conocimiento de causa sobre aquello que quieren los que creen en la izquierda nueva.

El Diputado Suárez Mata, quien fue del PRI y anduvo en el PRD algún tiempo, no aceptará que lo expulsen del PMRN, porque ello requiere hay un procedimiento al interior de la organización y no puede ser por ocurrencia de quienes se sienten ofendidos porque dejaron la bancada, como es el caso de Zertuche Zuani, así que, el exdirigente petrolero habrá de actuar junto con sus compañeras para defenderse de la acción de su exjefe, ya que, es contra él contra quien se generó la acción en el Congreso del Estado.

Mal hace el diputado Federal Palacios Cordero, en cobijar al Diputado local plurinominal de Reynosa, porque habrá repercusiones hasta en la campaña para la sucesión gubernamental que comienza en los primeros días de abril.