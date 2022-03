EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Inició esta colaboración, para expresar mi sentimiento por el fallecimiento de mi entrañable amigo el Profr. CARLOS VELAZCO RAMÍREZ, ocurrido el pasado lunes 7 de marzo en un Hospital de Ciudad Victoria…El Profe CARLOS siempre nos honró con su amistad hacia mi familia y un servidor…Quedan en mi esposa GLADIS y en mí en lo personal, así como en mi hija MARIFER imágenes grabadas y recuerdos imborrables de lo que fue él para nosotros…La primera bicicleta (un triciclo) de mi MARIFER llegó de las manos del Profe CARLOS en uno de sus primeros cumpleaños…Fotografía que mi hija aún guarda de ese hermoso e inolvidable momento…Como si de un preciado tesoro se tratara…Siendo yo muy joven y en plena campaña de LEONARDO BARRIENTOS llega a mi casa en La Peñita el Profr. CARLOS VELAZCO acompañado por mi ahora compadre por dos veces GUSTAVO BARQUEIRO para invitarme a que fuera yo con quien hiciera uso de la palabra en representación de los jóvenes de Soto la Marina en un magno evento que se le realizaría a MANUEL CAVAZOS LERMA candidato en ese tiempo a gobernador de Tamaulipas, en la explanada principal…Gran amigo lo fue el Profe CARLOS de mi papá FERNANDO INFANTE RIOS…Compañeros de grupo político de muchos años…Por una causa o por otra no pudo ser alcalde de Soto la Marina, que fue uno de sus más acariciados sueños…No le tocaba, me imagino yo…Digo que no le tocaba ser alcalde, porque en verdad que sí lo han logrado algunos otros que para nada han tenido los méritos y las capacidades que él siempre tuvo…Un abrazo solidario y amoroso les hago llegar a sus familiares más cercanos…En especial a su compañera de vida MELITA, así como a sus hijos Sandra y Carlos y demás familiares…Descanse en paz!…Falta menos de un mes para que inicie la campaña estatal…En Soto la Marina los grupos políticos de los diferentes partidos ya se han alineado con sus respectivas cartas para la gubernatura…No es un secreto que el equipo del alcalde TOÑO MEDINA tiene de lo más decidida su participación a favor del El TRUKO…Hay compromisos de índole particular que hacen imposible que TOÑO MEDINA voltee a vaciar sus anhelos políticos por el lado del abanderado de la coalición de MORENA con el PT y El Verde como lo es AMERICO VILLARREAL ANAYA…Y es que entre otros factores se tiene que resaltar que el alcalde de Soto la Marina se ha quejado en no pocas ocasiones que los diputados federales y los senadores de la alianza que está apoyando a AMERICO no fueron capaces de gestionarle un peso partido por la mitad para la realización de algunas obras que tiene comprometidas con la sociedad…En cambio la administración estatal lo ha estado “cuerpeando,” con acciones de pavimentación en la zona urbana así como obras de otro tipo…Y como dice el dicho “obras son amores”…Pero independientemente del tema de los recursos para obras, pesa y bastante en el ánimo del joven alcalde, que El TRUKO siendo Secretario General de Gobierno, siempre estuvo muy cerca de su padre HABIEL MEDINA FLORES apoyándolo cuando enfrentó un problema legal relacionado su administración cuando fue alcalde.…Por otra parte, es igual de cierto que el mundo de apoyos que se están entregando por parte del gobierno federal a los beneficiarios de los diferentes programas en Soto la Marina, puede pesar pero en serio a la hora de emitir su sufragio los electores de nuestro municipio…Claro que esto de los apoyos no es una condicionante para sufragar a favor de algún candidato o partido…Pero mucha gente piensa con el corazón al momento de tomar el plumón para votar en la soledad de su casilla electoral…Igual de cierto es que los recursos que se reciben es producto del pago de nuestros impuestos, al tamaño económico, de cada uno de nosotros…Igual de cierto es que esto de los apoyos recibidos, cada quien puede tomarlos de la manera que les parezca…O ser agradecido y responder a favor del partido del gobernante en turno ya sea estatal o federal…O simplemente votar por convicción de partido…O bien, porque te gusta más el perfil de un candidato más que el del otro…Siguiendo con el tema de la grilla local, también es verdad que ni en las comunidades rurales y mucho menos en la zona urbana, la gente le hace caso a sus “líderes”…Es más en muchas de las veces la gente no le hace caso ni a los papás…Mucho menos al tío, al primo o al jefe de ruta o de seccional…Con la llegada de las redes sociales y la tecnología de la información, los electores ya son independientes en buen grado de lo que sus amistades o familiares les quieran inculcar, respecto a la directriz que le puedan dar a su voto…Los llamados “ruteros” ya andan haciendo su labor en los diferentes seccionales de Soto la Marina…Por la zona sur del municipio reportan movimiento constante por parte de algunos jefes de ruta del PAN, así como del PRI y del PRD sin dejar de lado a los de MORENA…Igual de cierto es que tómenlo como un mero rumor, pero está creciendo la versión por parte de fuentes confiables en cuanto a que don ARIEL PERALES OCHOA de allá de “Benito Juárez” ya se abrió a favor de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Toma importancia este rumor porque hay que tomar en cuenta que don ARIEL fue regidor del PRI en el cabildo que encabezó RAQUEL ALONSO CARMONA a propuesta del abanderado tricolor, en ese tiempo RAÚL RAMÍREZ MÍRELES…Con NEY TAVARES y con ABEL GÁMEZ CANTÚ se desempeñó como Director de Alcoholes…Vamos a esperar que el propio ARIEL nos confirme esta versión que nos llegó hace algunos días…Igual de verdad es que cuando ARIEL PERALES se decide por un proyecto, no deja camino ni casa sin andar, cuando de recorrer su territorio se trata…Por cierto no me lo crean, pero se dice que el PRD va a alcanzar una votación que hace mucho tiempo no cosechaba en nuestro municipio…Dicen…Se entiende que el equipo del Ayuntamiento local en sus horas libres no tendrá mayores problemas para que su gente emita su voto a favor de El TRUKO…Pues hasta hace poco tiempo tuvieron contacto político con los suyos…Digo, así nos lo indica la lógica…Se entiende que a casi apenas seis meses de la elección local, todavía la gente que votó por la marca MEDINA les siga siendo fiel en lo electoral…A seis meses de la pasada elección se puede dar por hecho que aún no existe el clásico desgaste político del grupo en el poder en Soto la Marina…Dice el buen amigo JULIO LORENZO que la gente en las últimas elecciones ya no vota tanto por el partido…Resalta que en nuestro municipio la gente cada elección lo hace por el candidato o candidata…Y puede tener JULIO algo de razón en esta apreciación…Que Soto la Marina hoy en día está convertida en un impresionante movimiento de cuadros de un partido a otro, es igual de cierto…Ya nadie tiene la autoridad moral para criticar a los demás por su cambio de partido…Muy pocos cuadros limpios y puros de un partido son los que pueden presumir de serlo en la actualidad…Me reportan que el PAN, así como el PRI y el PRD se van a medir entre ellos mismos sus respectivas fuerzas políticas…Pues dicen que andan juntos pero no revueltos en el proyecto de El TRUKO…Interesante, sería entonces, el análisis que en el cuartel general de la campaña de El TRUKO vayan a realizar al momento de que se realice el conteo final, de la elección estatal…Ya que andamos con lo de la próxima campaña, déjeme decirle que algunos amigos de la zona golfo norte del municipio que le son fieles al ex alcalde MIRO GÓMEZ me comentaron que por donde se vaya MIRO ellos lo siguen…Y la verdad es que les tenemos que creer si recordamos que los ayudó bastante cuando estuvo de presidente municipal…Más que buscar los reflectores MIRO y me consta, ha estado realizando un trabajo político a favor de El TRUKO de lo más discreto…Con sus amigos que no son pocos…Y sin aspavientos de quererse mostrar como el héroe de la próxima elección…Platiqué en fechas recientes con el Lic. JUAN JESÚS HERNÁNDEZ TORRES y me comentó que el proyecto del precandidato de la alianza de MORENA-PT-VERDE, como lo es AMERICO VILLARREAL ANAYA está muy bien posicionado en suelo marinense…Resalta que AMERICO sigue sumando voluntades, por parte de la gente humilde, que en este municipio está agradecida con el gobierno federal de AMLO por los apoyos que sigue haciendo llegar de manera abierta y sin hacer menos a nadie…Aparentemente JUAN JESÚS está casi solo en cuanto tiene que ver con el respaldo de políticos reconocidos de nuestro municipio…Pero siendo honestos a JUAN JESÚS lo respalda el poder de los programas federales que aterrizan de manera bimestral, en Soto la Marina…Es decir, el proyecto político de AMERICO tiene entrada en muchos domicilios particulares donde existen personas beneficiadas por el gobierno de la república…Que igual de cierto es que la gente en Soto la Marina, siempre es un enigma el rumbo que le habrán de dar a su voto…Es igual de verdad…Historias que contar en este sentido, no son pocas…Por otro lado nadie puede negar que la dirigencia del PAN local a cargo de JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ realizará, el trabajo político, que lo corresponde…Una vez que la autoridad estatal electoral marque el inicio de las hostilidades políticas…Tampoco se puede ocultar que el equipo que tiene a su cargo la dirigencia azul en el municipio forma parte del grupo del ex alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ desde los tiempos que era el Alcalde de Soto la Marina…Que alrededor de la dirigencia municipal del PAN se mueven otras vertientes de grupos políticos que no responden precisamente al equipo del médico ABEL también es cierto…Por cierto la estructura del PAN en lo que cabe sigue estando en su mayor parte muy firme en torno al proyecto de ese partido…Aunque la derrota local anterior les fue de lo más dolorosa, podemos decir que casi toda esa gente, le sigue siendo leal a Acción Nacional…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…