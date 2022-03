Expulsaron de Morena a las diputadas Nancy Ruíz Martínez y Nayeli Lara Monroy

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las diputadas Nancy Ruíz Martínez y Nayeli Lara Monroy que renunciaron al grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas y que se declararon sin partido, fueron expulsadas del partido, según lo dio a conocer el Delegado Nacional en Tamaulipas, Ernesto Palacios Cordero.

Dijo en la rueda de prensa, que como el partido Morena tiene principios sólidos y un compromiso con el país, y las diputadas no cumplieron, quedaban expulsadas.

“Desde su decisión ya no forman parte de Morena, dejaron de coincidir y de practicar nuestros principios más esenciales: No robar, no mentir y sobre todo no traicionar al pueblo” y que por tanto “su conducta es totalmente incongruente con lo que significa la cuarta transformación que es la democracia, las libertades, la seguridad y el bienestar”.