Por: Raúl Terrazas Barraza

Por un mejor Día de la Mujer

Es claro que en el Día Internacional de la Mujer hay mucho que hablar y que decir, por eso sorprende la actitud del titular del Poder Ejecutivo Federal, respecto a las manifestaciones que habrá en la capital del país para demandar respecto a los derechos femeniles y mantener la batalla por más espacios en todos los ámbitos de la sociedad y la política.

Precedidas por la tragedia que se registró en el Estado de Fútbol de Querétaro, ya que, además de los pleitos entre las porras de los dos equipos que jugaban en la cancha, toca que las marchas de las mujeres en la capital del país sean pacíficas, sin agresiones y mucho menos con heridos que lamentar, ni del bando de aquellas que machan ni del que se trabajará para vigilar que las cosas discurran de manera normal y en el entendido de que habrá muchas mujeres del lado de la seguridad.

El asunto es que, el horno no está para bollos, porque las mujeres consideran que la respuesta de las autoridades federales no es la que esperaba de la administración que encabeza Don Andrés López Obrador, porque el común denominador es la evasión a las soluciones de los colectivos femeniles, solo por citar tres ejemplo, jamás de corrigió la titularidad en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque nadie quiere allí a Rosario Ibarra Piedra, la hija de la luchadora social, Doña Rosario Ibarra de Piedra, porque ella no es como su mamá y su trabajo en la dependencia se auguraba incorrecto.

Tampoco hay satisfacción por la atención a las necesidades de atención médica y medicinas y grupos femeniles de la sociedad civil alzaron la voz para pedir a las autoridades que se atienda el suministro de medicamentos a los niños que padecen cáncer y, una cosa más, evitar los ataques a mujeres que son violentadas y desaparecidas cada día no ha sucedido, por tanto, el tono de las protestas que habrá en la capital del país sí será de pronósticos reservados, de ahí que el propio presidente de la República deje entrever que habrá líos.

Por el Día Internacional de la Mujer, están saturas los espacios en las plataformas de conferencias y en los espacios de reunión bajo las medidas estrictas de sanidad a fin de evitar contagios de CONVID-19, la actividad será mayúscula y vale decir que los eventos comenzaron desde este lunes y continuarán por toda la semana, por tanto, queda demostrado que hay mucho que hablar y decir sobre las mujeres en su día.

El primer desafío o golpe de los colectivos pudo observarse en la Ciudad de México, ya que, mientras el titular del Poder Ejecutivo se refirió a evitar manifestaciones que destruyan la ciudad, por aire un globo de esos que se conocen como zepelín, daba cuenta con mantas de los 10 feminicidios diarios que se cometen en y remataba que ninguna estaba en el olvido, se supone que sobrevoló por un buen tiempo el sector por dónde se ubica el Monumento a la Revolución y desde luego el centro de la capital mexicana.

Mientras tanto, en las redes sociables se hablaba de que, ¨volamos con dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas¨ y remataban con los #NiUnaMas, MéxicoFeminicida, FeministasTomanElCieloDeMéxico, ConDolorEnElCielo y FuimosTodas.

Obvio, hubo quien dijo que el vuelo del zepelín nunca se dio, sin embargo, el video que fue subido a las redes sociales fue muy bien logrado como montaje para la grabación del texto con el cual se comunicaban todos los #s que fueron creados para el momento.

Respecto a los feminicidios en México según la información del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Estado de México es donde más ocurrieron el año pasado, 145, mientras que en Veracruz fueron 70, lo mismo que en Jalisco y 69 en la Ciudad de México, así cómo, 66 en el vecino Estado de Nuevo León, con un total de más de mil en el país. En Estados Unidos fue casi el doble.

Frente a todas esas cosas negativas que se sigan o se sucedan en este ocho de marzo, determinante es que el respeto a las mujeres se convierta en la divisa del día y que, se reconozca a toda por celebrarse, pero, que ese reconocimiento se prolongue durante todo el año porque solo así se cambiará la mentalidad negativa que hay en contra de ellas.

En esta fecha, hay infinidad de cosas positivas que ver para celebrar el Día de las Mujeres, la conferencia de Mara Patricia Castañeda que organiza la UAT y se llevará a cabo en el Gimnasio Multidisciplinario a media mañana, una reunión para las mujeres que realiza el Gobierno de la entidad en el Polyforum del Parque Bicentenario, conferencias con el auspicio del Ayuntamiento de Ciudad Victoria y conferencias a todas horas y de todos los temas relativos a las mujeres en las redes sociales, como zoom, Teams, Telmex, Meet, entre muchas otras que comienza desde las ocho de la mañana.

Esta fecha debe de ser en positivo en todas las regiones del país, en especial en la capital del país, porque de allí es de dónde salen las noticias negativas, por ello, la idea es que sea un día mejor en todos los sentidos.